Людям стали присылать на карту деньги без причины: почему это грозит вам уголовкой

Стоит очень осторожно относиться к любым поступлениям на карту Источник: Юлия Кашкина / Е1.RU

В России люди начали получать внезапные поступления на карту или счет от неизвестных лиц. Однако радоваться этому не стоит, так как это может быть как ошибочный перевод, так и действия мошенников. Подробности рассказал юрист из московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнеры» Александр Карабанов.

«Надо очень осторожно относиться к любым поступлениям на расчетный счет, так как, во-первых, любой платеж можно всегда взыскать либо как необоснованный, либо его можно подтянуть к каким-то иным противоправным действиям», — поделился юрист в разговоре с Городскими медиа.

Если с вами вдруг связался человек, который, предположительно, мог ошибочно перевести эти средства, не следует вступать с ним в какие-то переписки и ни в коем случае не открывать никакие ссылки, потому что это могут быть мошенники. Карабанов рекомендовал сразу написать заявление в ближайшем отделении банка, где открыт расчетный счет, и попытаться эти денежные средства вернуть во избежание возможных дальнейших проблем.

«Собственно говоря, даже лучше и не общаться по телефону с незнакомыми людьми по предмету данных переводов. Просто необходимо прийти в банк, написать заявление, что поступили денежные средства и вы не знаете от кого, тем самым показать, во-первых, свою позицию и желание эти деньги вернуть», — подчеркнул эксперт.

В любом случае эти деньги тратить нельзя, так как это может повлечь гражданско-правовую ответственность по ст. 1102 ГК РФ за неосновательное обогащение. Это действие квалифицируется как незаконное использование чужих финансовых ресурсов. В отношении вас могут даже возбудить уголовное дело по статье ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».