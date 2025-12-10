НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 752мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,90
EUR 91,38
Экопроекты российских компаний
Подробности авиакатастрофы в Ивановской области
«Умные решения»
Увеличат пенсии с 1 января
Пятиэтажку аккупировали тараканы
Проблема с проездными
Ожидаются морозы
Почему продают Центральный рынок
Как сэкономить на Новый год
Криминал Людям стали присылать на карту деньги без причины: почему это грозит вам уголовкой

Людям стали присылать на карту деньги без причины: почему это грозит вам уголовкой

Полученные средства лучше не тратить

464
Стоит очень осторожно относиться к любым поступлениям на карту | Источник: Юлия Кашкина / Е1.RUСтоит очень осторожно относиться к любым поступлениям на карту | Источник: Юлия Кашкина / Е1.RU

Стоит очень осторожно относиться к любым поступлениям на карту

Источник:
Юлия Кашкина / Е1.RU

В России люди начали получать внезапные поступления на карту или счет от неизвестных лиц. Однако радоваться этому не стоит, так как это может быть как ошибочный перевод, так и действия мошенников. Подробности рассказал юрист из московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнеры» Александр Карабанов.

«Надо очень осторожно относиться к любым поступлениям на расчетный счет, так как, во-первых, любой платеж можно всегда взыскать либо как необоснованный, либо его можно подтянуть к каким-то иным противоправным действиям», — поделился юрист в разговоре с Городскими медиа.

Если с вами вдруг связался человек, который, предположительно, мог ошибочно перевести эти средства, не следует вступать с ним в какие-то переписки и ни в коем случае не открывать никакие ссылки, потому что это могут быть мошенники. Карабанов рекомендовал сразу написать заявление в ближайшем отделении банка, где открыт расчетный счет, и попытаться эти денежные средства вернуть во избежание возможных дальнейших проблем.

«Собственно говоря, даже лучше и не общаться по телефону с незнакомыми людьми по предмету данных переводов. Просто необходимо прийти в банк, написать заявление, что поступили денежные средства и вы не знаете от кого, тем самым показать, во-первых, свою позицию и желание эти деньги вернуть», — подчеркнул эксперт.

В любом случае эти деньги тратить нельзя, так как это может повлечь гражданско-правовую ответственность по ст. 1102 ГК РФ за неосновательное обогащение. Это действие квалифицируется как незаконное использование чужих финансовых ресурсов. В отношении вас могут даже возбудить уголовное дело по статье ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Напомним, что банки внимательно следят за вашими переводами и могут заблокировать счета, даже если вы скидываете деньги самому себе. Подробнее о том, как избежать нежелательной блокировки банковских карт, мы рассказали здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Юрист Деньги Банковская карта Денежный перевод Уголовное дело Адвокат Банк
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
50 минут
живете в россии? это грозит вам уголовкой
Гость
26 минут
Хоть бы мне кто прислал по ошибке.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Мнение
«Грозит заражением крови». Женщину с замершей беременностью направили на аборт, но врач сказала, что это грех
Екатерина Цой
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление