Вы узнаете их по голосу: что выдает мошенников, которые хотят забрать все ваши деньги

Ты не просто отдаешь деньги и ценности неизвестному человеку, а «декларируешь» их.

Мошенники имитируют деловой стиль общения чиновников, для этого используют слова, смысла которых напуганный человек не понимает. Они звучат грозно и «по-официальному».

Несмотря на борьбу с иностранными мессенджерами, случаев мошенничества в интернете меньше не становится — россиян обманывают и по обычной связи, и в отечественных приложениях. А суммы потерь исчисляются миллиардами. Наши коллеги из E1.RU собрали для вас самые главные фразы-триггеры, услышав которые по телефону нужно немедленно положить трубку. В основу легли многочисленные случаи обмана, совершенные в 2025 году.

Таможенное декларирование — это официальное заявление для таможенников о товарах или крупной сумме денег, которые вы перевозите через границу (ввозите или вывозите из страны).

Если вы не собираетесь везти крупную сумму за границу или, наоборот, ввозить в Россию — вам не надо ничего декларировать!

2. «Мы отправим к вам инкассатора / деньги надо инкассировать»

Еще одно слово, которое любят мошенники, — инкассация. Под видом инкассаторов они отправляют своих сообщников — курьеров.

Дети или взрослые, которые никогда не сталкивались с инкассацией, верят, что молодой парень в спортивном костюме, назвавший кодовое слово, это и есть инкассатор.

Стоит четко понимать, что инкассацией занимаются специализированные фирмы. На Урале это «Сбербанк», «Росинкас» и «Спецсвязь». Их сотрудники одеты в форменную одежду, бронежилеты, вооружены пистолетами на поясной кобуре. Они передвигаются на бронированных автомобилях и «Газелях» и не спрашивают кодовое слово.

Для того чтобы заказать инкассацию, надо сначала заключить договор с фирмой. Перед тем как отдать деньги, к примеру, из кассы, нужно отправить заявку, заполнить документы, сложить деньги в мешок, опломбировать его специальной пломбой. Лишь после этого инкассатор примет его.

3. «У вас взломали "Госуслуги" / вы назвали код мошенникам»

Как правило, именно с таких фраз своих жертв начинают обрабатывать телефонные аферисты. Людей начинают запугивать тем, что прямо сейчас на них оформляются кредиты, а деньги отправляются на финансирование ВСУ.

Под видом решения проблем предлагают ряд манипуляций, которые заканчиваются взятием кредитов и переводом всех имеющихся денег на чужие счета.

Важно понимать, что даже если вы по ошибке назвали пароль и у вас взломали «Госуслуги», вы можете легко восстановить доступ к сервису через телефон, почту, центры социального обслуживания и через техподдержку «Госуслуг» по бесплатной горячей линии 8-800-100-70-10 .

Не надо выполнять указания незнакомцев, скачивать какие-то приложения, переходить по ссылкам, переводить куда-то деньги.

Ни один сотрудник ЦБ РФ или «Госуслуг» не будет сам звонить вам и требовать проводить финансовые операции или называть коды, которые приходят на телефон!

4. «Вам грозит уголовная ответственность!»

Очередная пугалка, призванная отключить критическое мышление и ввести человека в состояние, в котором он доверится своим «спасителям».

Список статей может быть разным. Как правило, мошенники угрожают уголовкой за финансирование ВСУ, спонсирование терроризма и другие тяжкие преступления. А чтобы жертва не обратилась к родственникам и друзьям, ее пугают статьей за «разглашение гостайны».

Важно понимать, что если с вас не брали подписку о неразглашении (вы ничего не подписывали), то вы даже в теории не можете ничего разгласить. Тем более не является секретной информация о том, кто вам звонил, как бы мошенники ни убеждали вас в обратном.

В теории, конечно, вам может позвонить сотрудник правоохранительных органов по какому-то делу. Но настоящий следователь вызовет повесткой или попросит прийти к нему в кабинет по реальному адресу в вашем городе. Настоящий сотрудник полиции, в случае необходимости, сам приедет к вам домой или на работу и покажет удостоверение, чтобы развеять сомнения, а не будет показывать корочки по видеосвязи.

Настоящего сотрудника полиции узнать легко. Как правило, у него уставший и безразличный голос, он не пытается вас убедить в чём-то, заставить что-то установить, убеждать в секретности операции, запрещать общаться с близкими и так далее.

Самая безопасная тактика при угрозах уголовным делом — предложить вызвать повесткой по месту проживания и положить трубку! Это не будет уголовным преступлением или административным нарушением!

5. «Это служба безопасности ФСБ»

Почти в каждой схеме телефонного обмана фигурирует лжесотрудник ФСБ. Именно он почему-то часто вступает в игру после звонков из якобы call-центра сотового оператора и Центрального банка РФ.

Спешим успокоить: ФСБ не занимается обзвоном горожан, которые по глупости назвали кому-то свои пароли или коды. Нет у них такой работы — сидеть и звонить одинокой пенсионерке, чтобы предупредить ее о подозрительных движениях на счете. Как бы бабушке этого ни хотелось. Сотрудники ФСБ вообще в принципе не занимаются обзвоном горожан, не практикуют видеозвонки и не суют в экран корочки.

Скорее всего, если вы что-то натворите, сотрудники ФСБ придут к вам сразу домой. Либо вызовут для дачи пояснений к себе. Но точно можно сказать, что никаких долгих диалогов и инструкций «как обезопасить деньги» или «как спастись от уголовного преследования» они вести по телефону не будут.

Слышим «службу безопасности ФСБ» — кладем трубку.

6. «Никому не говорите об этом звонке, проходит секретная операция!»

Почти в каждой истории о мошенниках жертву пытаются изолировать от всех: друзей, родственников, соседей, очевидцев. Либо под угрозой уголовного дела, либо пугая жертву сообщениями, что ее окружают преступники. В итоге несчастные бабушки (а порой и более молодые люди) не верят даже сотрудникам банка и настоящим полицейским.

Задумайтесь, вы же не агент в тылу врага и не ведете диверсионную деятельность. Зачем и от кого вы должны скрываться?

Истории могут отличаться друг от друга деталями, но суть одна: где-то злые мошенники пытаются украсть ваши деньги, а чтобы им помешать, вам якобы надо совершить ряд операций. Например, снять деньги и положить их на другой счет. При этом операция настолько секретная, что никому нельзя об этом рассказывать.

Как бы ни хотелось вам поучаствовать в чём-то подобном и помочь разоблачить жуликов, увы, такие сообщения по телефону и попытка вас изолировать, запреты на общение с близкими и окружающими, требования оставаться на связи и заблокировать телефоны близких — это стопроцентный развод. Цель проста — как можно дольше держать вас под контролем.

7. «Надо подтвердить персональные данные»

Еще одна популярная фраза. С неизвестного номера поступает звонок, собеседник представляется сотовым оператором и говорит, что не подтверждены персональные данные.

Предлагает всё уточнить и актуализировать в режиме реального времени. Вы отвечаете на вопросы и потом должны назвать код из СМС. Это, как правило, код из «Госуслуг». Получив его, злоумышленники взламывают аккаунт, после чего жертве начинают перезванивать «безопасники» и пугать страшными последствиями.

Лучше повесить трубку и перезвонить самостоятельно своему сотовому оператору. Всегда стоит внимательно читать СМС, даже если собеседник утверждает, что это формальность.