Число жертв «ангарского маньяка» приближается к сотне: за двойное убийство ему добавили еще 10 лет

По версии следствия, Попков встречал своих жертв на улицах областного центра и предлагал подвезти. О том, как происходили преступления, Попков написал в своей явке с повинной .

Попков был младшим лейтенантом МВД РФ. До увольнения в 1998 году из милиции совершал преступления в форме милиционера и на служебном автомобиле

«Ангарский маньяк» — Михаил Попков, российский серийный убийца и насильник. Родился 7 марта 1964 года. С 1992 по 2010 год совершил десятки доказанных убийств в Иркутской области, главным образом в Ангарске и его окрестностях. В основном его жертвами были женщины.

В августе 2008 года Попков остановился на дороге в Ангарске, чтобы поменять пробитое колесо. Там он встретил двух 27-летних женщин. Между новыми знакомыми произошла ссора. Пока одна из женщин сидела в его машине, другая отошла в лес. Там ангарский маньяк ее задушил. Затем он вернулся к автомобилю и позвал вторую свою спутницу под предлогом, что её подруге нужна медицинская помощь. Однако вместо этого рассправился и с ней.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в колонии особого режима, по совокупности приговоров окончательно Попкову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении.

Ангарский городской суд вынес очередной приговор маньяку Михаилу Попкову. На этот раз его осудили за двойное убийство, совершенное в августе 2008 года под Ангарском, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. Число доказанных жертв «ангарского маньяка» приближается к сотне.

На одном из допросов Михаил Попков рассказывал страшные подробности одного из своих преступлений. Он заверил, что не искал девушку для интимной связи и убийства специально, а просто случайно увидел ее и остановился. «Ангарский маньяк» настаивает на том, что близость у них произошла по обоюдному согласию.

«Она могла сама это предложить по пути следования, ранее у меня были такие случаи. Также она могла предложить мне секс за деньги, если у нас с ней зашел об этом разговор. Спиртное мы не пили, так как было утро и ей нужно было на работу», — сказал Попков.

Затем все пошло не по плану. По неизвестной причине произошла ссора и тогда маньяк задушил девушку, оставил труп, а ее украшения продал.

Преступления Попкова

Михаил Попков в 2015 году был приговорен к пожизненному лишению свободы за 22 убийства женщин и два покушения на убийство. 10 декабря 2018-го облсуд признал его виновным в совершении еще 56 преступлений. Третий пожизненный срок он получил в 2021 году. Портал IRCITY.RU собирал ключевые моменты расследования и судебного заседания по делу об «ангарском маньяке».

Постепенно Попков рассказывает все больше о своих деяния и получает новый срок, несмотря на то, что и так сидит на пожизненному. До этого момента приговор был вынесен в августе 2025 года — он получил 9,5 года за убийство школьной уборщицы. Осенью 2023-го ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы, по совокупности с другими приговорами — пожизненное. Его обвиняли в убийствах 27-летней женщины в поселке Жилкино в 1997 году, 25-летней иркутянки на берегу Ангары в районе улицы Полярной в 1998-м, а также 31-летней жертвы на территории Ново-Ленинского кладбища в 2003 году.

Также недавно стало известно, что Попкова собираются проверить на причастность еще к десяткам убийств, которые он мог совершить на территории Дальневосточного федерального округа — от Владивостока до Улан-Удэ.

Теперь на счету Михаила Попкова, по данным следствия, 91 убийство и три покушения на убийство. Несмотря на все жестокие подробности «ангарский маньяк» не помнит деталей некоторых своих преступлений. Их настолько много, что они попросту «накладываются друг на друга».

Как он живет в колонии

Даже одному из самых страшных маньяков России полагается адвокат, и работа с кровожадным убийцей досталась Владимиру Лухтин в январе 2023 года. В то время «ангарского маньяка» уже обвинили в 83 убийствах.

Сейчас жизнь Попкова сильно отличается от той, что он вёл на свободе. По словам адвоката, весь смысл существования «ангарского маньяка» сейчас — это сигареты и еда. Михаил Попков даже не может купить их самостоятельно — ведь у него, после всех преступлений, отобрали пенсию. Ему приходилось просить о помощи своего защитника.

Лухтин заверяет, что отличить по внешнему виду или поведению убийцу невозможно. За свою карьеру он понял, что маньяки выглядят и разговаривают точно так же, как и самый обыкновенный человек. Однако одна деталь в Попкове его все-таки пугала. Эта улыбка, глядя на которую, пропадало любое желание выстраивать с ним любые отношения.