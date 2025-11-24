НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Криминал Битва за «Белые розы»: экс-продюсера «Ласкового мая» Разина обвинили в мошенничестве — сейчас он находится в розыске

Битва за «Белые розы»: экс-продюсера «Ласкового мая» Разина обвинили в мошенничестве — сейчас он находится в розыске

Суды между ним и участниками группы длятся уже несколько лет

Продюсер использовал поддельный договор | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUПродюсер использовал поддельный договор | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Продюсер использовал поддельный договор

Источник:
Алексей Волхонский / V1.RU

Бывшему продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, которая представляет интересы семьи скончавшегося певца Юрия Шатунова.

«Следствие заочно возбудило против продюсера „Ласкового мая“ Андрея Разина дело о мошенничестве», — сказала Мухтарова-Казарновская РИА Новости.

По данным следствия, Разин на протяжении длительного времени использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым и получал денежные средства как правообладатель.

Ориентировка | Источник: МВД РФОриентировка | Источник: МВД РФ

Ориентировка

Источник:

МВД РФ

Разину предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ — речь идет о совершении мошеннических действий в особо крупном размере. Наказание по этой статье предусматривает от 2 до 10 лет лишения свободы. После возбуждения уголовного дела Разина объявили в розыск.

Суды за хиты «Ласкового мая»

Суды между Андреем Разиным и участниками группы «Ласковый май» длятся уже несколько лет. Еще при жизни Юрий Шатунов судился с Разиным, чтобы защитить свое право на исполнение песен. Разрешение их петь Шатунов получил от автора музыкальных композиций Сергея Кузнецова.

Первые суды Шатунов и Кузнецов проиграли, поскольку Разин предъявил в суде договор от 92 года, где ему якобы автор песен передал все права на хиты «Ласкового мая». Но чуть позже Пресненский суд провел экспертизу и установил, что Разин представил в суде поддельный документ.

Кузнецов также еще при жизни говорил в беседе с KP.RU, что никаких бумаг с Разиным не подписывал. За два дня до своей смерти Шатунов выиграл суд с Разиным, отстояв право на их исполнение.

Однако и после смерти Шатунова Разин продолжал кошмарить семью певца судебными исками.

Суд Андрей Разин Ласковый май Юра Шатунов
