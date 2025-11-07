НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

облачно, без осадков

ощущается как +7

4 м/c,

зап.

 752мм 82%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,38
EUR 93,76
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Нашелся музейный кот Василий
«Умные решения» в недвижимости
Отработки для выпускников
Где лечиться этой осенью
Тренер «Спартака» — о провальном матче против «Локо»
Беспилотная опасность
Райдер Булановой
Что делать при беспилотной опасности
Криминал Подробности Сбежал из России с $ 500 млн: в ОАЭ убили «друга Дурова» Романа Новака — на чем он сколотил состояние

Сбежал из России с $ 500 млн: в ОАЭ убили «друга Дурова» Романа Новака — на чем он сколотил состояние

Что случилось с бизнесменом

291
Роман Новак и его супруга Анна найдены мертвыми в ОАЭ | Источник: t0r / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Роман Новак и его супруга Анна найдены мертвыми в ОАЭ | Источник: t0r / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Роман Новак и его супруга Анна найдены мертвыми в ОАЭ

Источник:

t0r / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Роман Новак, известный своими громкими проектами в криптомире и не менее громкими скандалами, убит в ОАЭ вместе с супругой Анной. Мужчина, представлявшийся другом Павла Дурова, покинул Россию в октябре — бежал от обманутых инвесторов, потерявших сотни миллионов долларов.

Связь с парой оборвалась около месяца назад. Несколько дней после исчезновения телефоны Новака и его жены еще «светились» — сначала в районе Хатты и Омана, затем в Кейптауне. На этом след оборвался. Появилась версия, что Новак срежиссировал фейковое исчезновение, чтобы уйти от долгов.

Однако «Фонтанка» приводит версию следствия: «Нанятый дроп встретился с Новаками в городе Хатта, куда последних привез личный водитель. Человек сообщил паре, что он всего лишь посыльный, но его работодатели хотят обсудить с ними дело. Инвесторы ждут на вилле. Тогда Роман и Анна пересели в машину молодого человека и отправились в гости. На вилле выяснилось, что инвесторы таковыми на самом деле не являются. И всё, что им нужно, — ключ от криптокошелька Новака. Роман не стал спорить и дал пароль, кошелек оказался пустым. Тогда фигуранты убили пару, расчленили тела, а части разложили по пакетам и выбросили в мусорные баки в районе городского торгового центра».

По данным РБК, родители Анны прилетели в Дубай, чтобы забрать внуков, оставшихся без опеки. Подозреваемые в убийстве — граждане России — уже задержаны и в ближайшее время будут доставлены в Петербург.

Кто такой Роман Новак

Имя Романа Новака стало известно далеко за пределами России. Он представлялся криптобизнесменом, посредником между рынком цифровых валют и крупными IT-компаниями, а также «другом Павла Дурова». Для окружающих Новак выглядел как уверенный в себе инвестор, создающий будущее финансов. На деле, как выяснилось позже, он оказался автором масштабной аферы, в которой пострадали инвесторы со всего мира. После того как обман вскрылся, Новак бежал из России с сотнями миллионов долларов.

Роман Новак не впервые фигурировал в криминальных хрониках. Еще до побега он был осужден за хищение $ 4 млн, а после освобождения перебрался в Дубай, где вновь занялся криптопроектами. Там он запустил сервис Fintopio — приложение для быстрых криптопереводов. Новак уверял, что у него есть особые связи с арабскими шейхами и руководством Telegram, и приглашал инвесторов вкладываться в якобы перспективный токен.

Параллельно он продавал «облигации Telegram» и криптовалюту TON со скидкой, обещая огромную прибыль. Для убедительности Новак показывал поддельные скриншоты и рассказывал истории о встречах с Павлом Дуровым. Минимальная сумма входа — $ 1 млн, крупным инвесторам предлагалась рассрочка. Расследование показало, что никакой связи с Telegram у него не было.

Когда в проект вложили миллионы, предприниматель исчез. Разработчики Fintopio не получили зарплаты, а вкладчики — свои деньги. Несмотря на масштабы, многие пострадавшие не обратились в полицию, надеясь на возврат средств и опасаясь публичного позора. По данным СМИ, след Новака оборвался в Кейптауне, где, как считают источники, и осели похищенные $ 500 млн.

Среди обманутых — предприниматели из разных стран мира. Сам проект Fintopio, на первый взгляд, выглядел легально: имел лицензию в ОАЭ и даже собственную гоночную команду. Но вскоре после исчезновения Новака приложение перестало работать, а пользователи остались ни с чем.

ПО ТЕМЕ
Мошенник Криптовалюта ОАЭ Убийство Telegram Павел Дуров
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
JayroslavMudryi
1 час
позже, он оказался автором масштабной аферы, в которой пострадали инвесторы со всего мира. После того как обман вскрылся, Новак бежал из России с сотнями миллионов долларов--так всегда в России
Гость
51 минута
а жену то за что
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Псевдоинтеллектуалы или непонятые гении? Рецензия на альбом группы «Бонд с кнопкой»
Артем Супонькин
корреспондент
Мнение
«Это провал, крах всего образования»: репетитор рассказала, почему никогда не устроится в школу
Карина
Образование
Мнение
Как провести ноябрьские выходные в Санкт-Петербурге: советы туристки
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Учился 12 лет, чтобы получать копейки»: разочарованная колонка инженера IT с зарплатой 50 тысяч
Сергей
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление