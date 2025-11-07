Сбежал из России с $ 500 млн: в ОАЭ убили «друга Дурова» Романа Новака — на чем он сколотил состояние

Роман Новак и его супруга Анна найдены мертвыми в ОАЭ Источник: t0r / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Роман Новак, известный своими громкими проектами в криптомире и не менее громкими скандалами, убит в ОАЭ вместе с супругой Анной. Мужчина, представлявшийся другом Павла Дурова, покинул Россию в октябре — бежал от обманутых инвесторов, потерявших сотни миллионов долларов.

Связь с парой оборвалась около месяца назад. Несколько дней после исчезновения телефоны Новака и его жены еще «светились» — сначала в районе Хатты и Омана, затем в Кейптауне. На этом след оборвался. Появилась версия, что Новак срежиссировал фейковое исчезновение, чтобы уйти от долгов.

Однако «Фонтанка» приводит версию следствия: «Нанятый дроп встретился с Новаками в городе Хатта, куда последних привез личный водитель. Человек сообщил паре, что он всего лишь посыльный, но его работодатели хотят обсудить с ними дело. Инвесторы ждут на вилле. Тогда Роман и Анна пересели в машину молодого человека и отправились в гости. На вилле выяснилось, что инвесторы таковыми на самом деле не являются. И всё, что им нужно, — ключ от криптокошелька Новака. Роман не стал спорить и дал пароль, кошелек оказался пустым. Тогда фигуранты убили пару, расчленили тела, а части разложили по пакетам и выбросили в мусорные баки в районе городского торгового центра».

По данным РБК, родители Анны прилетели в Дубай, чтобы забрать внуков, оставшихся без опеки. Подозреваемые в убийстве — граждане России — уже задержаны и в ближайшее время будут доставлены в Петербург.

Кто такой Роман Новак

Имя Романа Новака стало известно далеко за пределами России. Он представлялся криптобизнесменом, посредником между рынком цифровых валют и крупными IT-компаниями, а также «другом Павла Дурова». Для окружающих Новак выглядел как уверенный в себе инвестор, создающий будущее финансов. На деле, как выяснилось позже, он оказался автором масштабной аферы, в которой пострадали инвесторы со всего мира. После того как обман вскрылся, Новак бежал из России с сотнями миллионов долларов.

Роман Новак не впервые фигурировал в криминальных хрониках. Еще до побега он был осужден за хищение $ 4 млн, а после освобождения перебрался в Дубай, где вновь занялся криптопроектами. Там он запустил сервис Fintopio — приложение для быстрых криптопереводов. Новак уверял, что у него есть особые связи с арабскими шейхами и руководством Telegram, и приглашал инвесторов вкладываться в якобы перспективный токен.

Параллельно он продавал «облигации Telegram» и криптовалюту TON со скидкой, обещая огромную прибыль. Для убедительности Новак показывал поддельные скриншоты и рассказывал истории о встречах с Павлом Дуровым. Минимальная сумма входа — $ 1 млн, крупным инвесторам предлагалась рассрочка. Расследование показало, что никакой связи с Telegram у него не было.

Когда в проект вложили миллионы, предприниматель исчез. Разработчики Fintopio не получили зарплаты, а вкладчики — свои деньги. Несмотря на масштабы, многие пострадавшие не обратились в полицию, надеясь на возврат средств и опасаясь публичного позора. По данным СМИ, след Новака оборвался в Кейптауне, где, как считают источники, и осели похищенные $ 500 млн.