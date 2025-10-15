19-летняя студентка заявила о жестоком групповом изнасиловании. СК не стал возбуждать дело — видео

Источник: Городские медиа

Эта история произошла в небольшом селе, которое находится в 100 километрах от Волгограда. Местная жительница, 19-летняя студентка, заявила, что ее жестоко изнасиловали два друга. Насильно вывезли ночью в степь, где надругались над ней.

Девушка на следующий день после случившегося написала заявление в полицию об изнасиловании, однако в следкоме не стали возбуждать уголовное дело, так как не нашли состава преступления. При этом сами предполагаемые обидчики уверяют, что всё было добровольно и по согласию.

Мужчины сейчас находятся на свободе: работают, воспитывают детей, а их родственники ездят к семье девушки — просят прощения и уговаривают забрать заявление «хотя бы на одного из них». Валерия боится, что, чувствуя безнаказанность, они снова могут ворваться к ней в дом и повторить случившееся.