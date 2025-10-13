«Право на УДО у нее уже есть»: адвокат рассказала, когда Елена Блиновская выйдет на свободу

Адвокат блогера Елены Блиновской Наталья Сальникова заявила, что ее подзащитная может освободиться условно-досрочно. По ее словам, это не связано с тем, что 13 октября «королеве марафонов» смягчили приговор на полгода.

«В ее случае конкретный срок отбыт, право на УДО у нее уже есть. Раз приговор вступил в законную силу, то как только мы получим соответствующее определение суда, мы сможем обсудить вопрос о подаче заявления [на условно-досрочное освобождение]», — заявила юрист.

Она добавила, что скорее не довольна сегодняшним решением суда, так как защита просила отменить приговор, а получила «маленькое послабление».

Сальникова называет состояние Блиновской в СИЗО «удовлеворительным». По ее словам, у блогера есть разрешение на звонки, и она может общаться с детьми. Через две недели ее должны отправить в колонию, где та будет отбывать наказание. Параллельно с этим защита будет заниматься вопросом условно-досрочного освобождения.

Дело против блогера завели в апреле 2023 года. Елену задержали в Смоленской области при попытке выехать в Белоруссию. Долгое время она находилась под домашним арестом, однако в начале 2024 года после того, как Блиновская организовала дома «новогоднюю вечеринку», на которую пришла свидетельница по ее делу, суд отправил Елену в СИЗО.

На одном из заседаний Елена рассказывала, как работала ее фирма. В марте 2025 года суд в Москве приговорил блогера к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей. Ее признали виновной в уклонении от уплаты налогов, «отмывании» денег и неправомерном обороте средств платежей. С учетом времени, проведенного под домашним арестом и в СИЗО, Блиновская уже отбыла почти три года срока.

Параллельно с уголовным делом решались и финансовые вопросы: в октябре 2024 года суд снял арест со счетов блогера на сумму 97 миллионов рублей, чтобы она могла погасить долг перед налоговой. В конце ноября 2023 года Блиновскую признали банкротом. Подробнее о деле ярославского коуча, прославившейся на всю Россию, читайте в нашем сюжете.