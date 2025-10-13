«Я не видела свою дочь с трех лет»: суд в Москве смягчил приговор Елене Блиновской

Мосгорсуд смягчил приговор блогеру Елене Блиновской Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Московский городской суд отклонил апелляцию блогера Елены Блиновской, передает корреспондент MSK1.RU. Ярославна просила отсрочить ее наказание до тех пор, пока все ее дети не достигнут 14-летнего возраста. У Блиновской трое сыновей и одна дочь: самому старшему сейчас 16 лет, младшей — пять. При этом суд смягчил Блиновской приговор с 5 до 4,5 лет лишения свободы.

«Королева марафонов» полностью раскаялась в содеянном. Ее защита утверждает, что отправка блогера в колонию негативно скажется на несовершеннолетних детях.

«Блиновская не та мать, которая воспитание детей отдает нанятым помощницам, — заявил ее адвокат Булат Солтаханов. — Елена занималась детьми лично. У нее не хватало времени для контроля бизнеса. К сегодняшнему дню, находясь почти три года в разной степени изоляции от общества, ей хватило разума, чтобы все осознать и исправиться».

Адвокаты просили убрать из приговора обвинение в легализации денег и два эпизода, связанных с незаконными платежами. Также защита блогера настаивала на том, чтобы суд не обращал в доход государства имущество Блиновской и ее мужа Алексея. Об этом просил и представитель её финансового управляющего.

«Я считаю, что конфискация это двойное наказание, она заплатила вдвойне. Почему конфисковано имущество [Алексея] Блиновского, если он заключил контракт [с Минобороны]», — сказала в суде адвокат блогера Наталья Сальникова.

В апреле 2024 года Алексей Блиновский уехал в зону СВО, писали РИА Новости со ссылкой на источник.

Родители «королевы марафонов» также пришли на заседание. Отец и мать Елены Блиновской рассказали о бедственном положении семьи: все их имущество арестовали. Сейчас родители блогера занимаются воспитанием внуков — в этом им помогают родители Алексея.

«Детям плохо без мамы, мы по очереди сидим с ними с другими бабушкой и дедушкой. И наше имущество — дом, который куплен после рождения дочери — тоже арестовано», — сказал отец Елены Олег Останин.

Саму Блиновскую подключили к заседанию по видеосвязи. По словам корреспондента MSK1.RU, она сидела за решеткой в помещении с желтыми стенами. На ней был свитер молочного цвета, волосы собраны в хвостик. Участвовать в прениях блогер отказалась и лишь выступила с последним словом.

«Уважаемый суд, прошу не лишать моих детей матери. Они нуждаются во мне, в заботе, в воспитании. Я готова строго соблюдать все предписания суда, посвятить себя воспитанию детей и исправлению ошибок», — сказала Блиновская.

Я не видела свою дочь с трех лет, сейчас ей будет шесть. Прошу суд проявить гуманность ко мне. Елена Блиновская блогер

Напомним, что в марте этого года Савеловский районный суд Москвы приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей. Ее признали виновной в уклонении от уплаты налогов, «отмывании» денег и неправомерном обороте средств. С учетом времени, проведенного под домашним арестом и в СИЗО, Блиновская уже отбыла почти три года срока.

Дело против блогера началось в апреле 2023 года, тогде Елену задержали в Смоленской области при попытке выехать в Белоруссию. Долгое время она находилась под домашним арестом, однако в начале 2024 года суд отправил ее в СИЗО. Решение изменили после того, как Елена организовала дома «новогоднюю вечеринку», на которую пришла свидетельница по ее делу.

Коротко о деле «королевы марафонов» Источник: Городские медиа