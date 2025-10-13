НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Я не видела свою дочь с трех лет»: суд в Москве смягчил приговор Елене Блиновской

«Королева марафонов» просила, чтобы ей отсрочили наказание

Московский городской суд отклонил апелляцию блогера Елены Блиновской, передает корреспондент MSK1.RU. Ярославна просила отсрочить ее наказание до тех пор, пока все ее дети не достигнут 14-летнего возраста. У Блиновской трое сыновей и одна дочь: самому старшему сейчас 16 лет, младшей — пять. При этом суд смягчил Блиновской приговор с 5 до 4,5 лет лишения свободы.

«Королева марафонов» полностью раскаялась в содеянном. Ее защита утверждает, что отправка блогера в колонию негативно скажется на несовершеннолетних детях.

«Блиновская не та мать, которая воспитание детей отдает нанятым помощницам, — заявил ее адвокат Булат Солтаханов. — Елена занималась детьми лично. У нее не хватало времени для контроля бизнеса. К сегодняшнему дню, находясь почти три года в разной степени изоляции от общества, ей хватило разума, чтобы все осознать и исправиться».

Адвокаты просили убрать из приговора обвинение в легализации денег и два эпизода, связанных с незаконными платежами. Также защита блогера настаивала на том, чтобы суд не обращал в доход государства имущество Блиновской и ее мужа Алексея. Об этом просил и представитель её финансового управляющего.

«Я считаю, что конфискация это двойное наказание, она заплатила вдвойне. Почему конфисковано имущество [Алексея] Блиновского, если он заключил контракт [с Минобороны]», — сказала в суде адвокат блогера Наталья Сальникова.

В апреле 2024 года Алексей Блиновский уехал в зону СВО, писали РИА Новости со ссылкой на источник.

Родители «королевы марафонов» также пришли на заседание. Отец и мать Елены Блиновской рассказали о бедственном положении семьи: все их имущество арестовали. Сейчас родители блогера занимаются воспитанием внуков — в этом им помогают родители Алексея.

«Детям плохо без мамы, мы по очереди сидим с ними с другими бабушкой и дедушкой. И наше имущество — дом, который куплен после рождения дочери — тоже арестовано», — сказал отец Елены Олег Останин.

Саму Блиновскую подключили к заседанию по видеосвязи. По словам корреспондента MSK1.RU, она сидела за решеткой в помещении с желтыми стенами. На ней был свитер молочного цвета, волосы собраны в хвостик. Участвовать в прениях блогер отказалась и лишь выступила с последним словом.

«Уважаемый суд, прошу не лишать моих детей матери. Они нуждаются во мне, в заботе, в воспитании. Я готова строго соблюдать все предписания суда, посвятить себя воспитанию детей и исправлению ошибок», — сказала Блиновская.

Я не видела свою дочь с трех лет, сейчас ей будет шесть. Прошу суд проявить гуманность ко мне.

Напомним, что в марте этого года Савеловский районный суд Москвы приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей. Ее признали виновной в уклонении от уплаты налогов, «отмывании» денег и неправомерном обороте средств. С учетом времени, проведенного под домашним арестом и в СИЗО, Блиновская уже отбыла почти три года срока.

Дело против блогера началось в апреле 2023 года, тогде Елену задержали в Смоленской области при попытке выехать в Белоруссию. Долгое время она находилась под домашним арестом, однако в начале 2024 года суд отправил ее в СИЗО. Решение изменили после того, как Елена организовала дома «новогоднюю вечеринку», на которую пришла свидетельница по ее делу.

Коротко о деле «королевы марафонов»

Параллельно с уголовным делом решались и финансовые вопросы: в октябре 2024 года суд снял арест со счетов блогера на сумму 97 миллионов рублей, чтобы она могла погасить долг перед налоговой. В конце ноября 2023 года Блиновскую признали банкротом. Все подробности по делу Елены Блиновской — читайте в сюжете.

Комментарии
Гость
1 час
А кто- то пилит бюджетные и на свободе
Гость
14 минут
Ну милая, у детей тех, кто сидит за правду и несогласие с властью, тоже самое большое желание, чтобы родители вернулись, но тебя же это не волнует. Но ты-то там не за правду, а за уход от налогов. А вот им срок не скостят.
Читать все комментарии
