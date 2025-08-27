Учил ставить женщин на место: история Арсена Маркаряна, которого судят за реабилитацию нацизма

Арсена Маркаряна арестовали за реабилитацию нацизма: кто он такой? Источник: Городские медиа

25 августа в Москве на 17 суток арестовали блогера Арсена Маркаряна. Его обвиняют в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК) из-за опубликованного видео. До этого московская прокуратура инициировала против коуча уголовное дело за призывы к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК) — тогда он высказался о донатах ВСУ и ударах дронами по России.

Блогеру 30 лет, медийную деятельность он ведет с 2014 года и в последние годы учит мужчин быть «высокоранговыми», добиваться своего и «ставить женщин на место». Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призывала наказать Маркаряна за разжигание розни, унижение участников СВО и обращала внимание на призывы насиловать женщин.

Из-за распространения женоненавистнических идей россиянин попадал в поле зрения Мизулиной еще в 2024 году. Он называл современных женщин профессиональными предательницами, рассказывал о сексе с несовершеннолетними.