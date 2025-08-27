НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Учил ставить женщин на место: история Арсена Маркаряна, которого судят за реабилитацию нацизма

Учил ставить женщин на место: история Арсена Маркаряна, которого судят за реабилитацию нацизма

Блогеру грозит до пяти лет лишения свободы

242
2 комментария

Арсена Маркаряна арестовали за реабилитацию нацизма: кто он такой?

Источник:

Городские медиа

25 августа в Москве на 17 суток арестовали блогера Арсена Маркаряна. Его обвиняют в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК) из-за опубликованного видео. До этого московская прокуратура инициировала против коуча уголовное дело за призывы к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК) — тогда он высказался о донатах ВСУ и ударах дронами по России.

Блогеру 30 лет, медийную деятельность он ведет с 2014 года и в последние годы учит мужчин быть «высокоранговыми», добиваться своего и «ставить женщин на место». Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призывала наказать Маркаряна за разжигание розни, унижение участников СВО и обращала внимание на призывы насиловать женщин.

Из-за распространения женоненавистнических идей россиянин попадал в поле зрения Мизулиной еще в 2024 году. Он называл современных женщин профессиональными предательницами, рассказывал о сексе с несовершеннолетними.

Задержали Маркаряна 23 августа в Подмосковье, когда он прятался в багажнике. В суд к блогеру пришли его последователи, которым он «помогает становиться лучше». Один из молодых парней даже признался, что ролики кумира помогли побороть депрессию. Для фанатов Маркарян ведет закрытый Telegram-канал с платным входом. Там, по его словам, более 50 тысяч подписчиков.

Андрей КузнецовАндрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
Арсен Маркарян Нацизм Суд Блогер
Комментарии
2
Гость
45 минут
Мало дали
Гость
19 минут
Вот и славно, трам-пам-пам
2
