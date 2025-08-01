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Криминал В Ярославской области чиновница стала фигурантом уголовного дела. Что она сделала

В Ярославской области чиновница стала фигурантом уголовного дела. Что она сделала

Первые подробности о случившемся

484
3 комментария
В Ярославской области чиновница стала фигурантом уголовного дела | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области чиновница стала фигурантом уголовного дела | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области чиновница стала фигурантом уголовного дела

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области сотрудницу администрации городского округа Переславль-Залесский подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она провела махинацию с социальным контрактом.

В прокуратуре Ярославской области рассказали, что в марте 2023 года сотрудница администрации, будучи членом межведомственной комиссии по назначению социальной помощи жителям, оформила документы на получение социального контракта для покупки трактора с навесным оборудованием на имя отца своего коллеги.

При этом, по данным следствия, фактически никто не проверял, действительно ли мужчина нуждался в тракторе и был ли предпринимателем. Помимо этого выяснилось, что у него вообще не было права управления такой техникой.

По оформленному социальному контракту из бюджета выделили 350 тысяч рублей на покупку трактора.

«В действительности трактор на имя мужчины был приобретен его сыном за 20 тысяч рублей до подачи заявления о предоставлении мер социальной поддержки», — уточнили в ярославской областной прокуратуре.

Схему раскрыли сотрудники прокуратуры, работавшие совместно с региональным УФСБ. После проверки материалы передали следователям, а те возбудили возбуждено уголовное дело по п.  «е» ч. 3 ст.  286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности).

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Переславль-Залесский Администрация Прокуратура Уголовное дело
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Комментарии
3
Гость
1 час
Нехорошо воровать. Тем более у народа. За кражу казенных средств будет ответ по закону.
Гость
15 минут
Крайняя, хорошо, что подсветки не ставила, медведей не расставляли и не врала из телика
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