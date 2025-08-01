В Ярославской области чиновница стала фигурантом уголовного дела. Что она сделала

В Ярославской области чиновница стала фигурантом уголовного дела Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области сотрудницу администрации городского округа Переславль-Залесский подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она провела махинацию с социальным контрактом.

В прокуратуре Ярославской области рассказали, что в марте 2023 года сотрудница администрации, будучи членом межведомственной комиссии по назначению социальной помощи жителям, оформила документы на получение социального контракта для покупки трактора с навесным оборудованием на имя отца своего коллеги.

При этом, по данным следствия, фактически никто не проверял, действительно ли мужчина нуждался в тракторе и был ли предпринимателем. Помимо этого выяснилось, что у него вообще не было права управления такой техникой.

По оформленному социальному контракту из бюджета выделили 350 тысяч рублей на покупку трактора.

«В действительности трактор на имя мужчины был приобретен его сыном за 20 тысяч рублей до подачи заявления о предоставлении мер социальной поддержки», — уточнили в ярославской областной прокуратуре.