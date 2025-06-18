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Криминал Безработный поселился в авто Гоши Куценко, а потом убил там женщину: что решил суд

Безработный поселился в авто Гоши Куценко, а потом убил там женщину: что решил суд

Безработный неделю жил в автомобиле актера

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Преступник проник в автомобиль, потому что он был не заперт | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUПреступник проник в автомобиль, потому что он был не заперт | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Преступник проник в автомобиль, потому что он был не заперт

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Мужчине, зарезавшего женщину в машине актера Гоши Куценко, вынесли приговор в Дорогомиловском районном суде Москвы. Вспоминаем подробности громкого дела — в материале.

«Абдуллина признать виновным и назначить ему наказание в виде 13 лет колонии строгого режима», — огласила решение судья.

Гособвинение изначально запрашивало для Абдуллина 13 лет в колонии строгого режима. По информации ТАСС, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. На похороны родственникам убитой выплатили 20,5 тысяч рублей, а моральный ущерб обошёлся в 3 миллиона рублей.

Об убийстве стало известно еще 20 января. Тогда 36-летнюю женщину нашли в тюнингованном «Запорожце», который принадлежит актеру Гоше Куценко. Авто оказалось заброшенным на Кутузовском проспекте.

Кроме того, «Запорожец» был не закрыт. Поэтому туда без особого труда проник 30-летний безработный и бездомный рецидивист из Татарстана Альберт Абдуллин.

Первое время мужчина оставался там ночевать, а позже пригласил на свидание в «Запорожец» случайную знакомую, чтобы вместе выпить. По версии следствия, Абдуллин подарил жертве две розы и бутылку водки. Пара распивала алкоголь возле автомобиля, и в это время между ними случился конфликт.

Во время ссоры Абдуллин нанес своей жертве 26 ножевых ударов, а после оттащил тело в «Запорожец» и лег спать.

К утру труп женщины заметили прохожие и вызвали полицию. А преступника задержали на месте. В последнем слове он попросил прощения у родственников убитой и сказал, что раскаивается.

В показаниях при задержании подозреваемый признал свою вину

Источник:

Столичный СК / Telegram

Инцидент вызвал общественный резонанс, а поклонники сильно переживали, что актер Гоша Куценко может быть причастен к убийству. Однако в момент убийства актера в Москве не было. Подробности об этом мы рассказывали в отдельном материале.

Кроме того, Гоша Куценко заявил, что финансовых претензий к убийце не имеет. Про то, что в машине кто-то живет, актер не знал, на «Запорожце» он давно не ездит.

Куценко купил автомобиль по случаю, с пробегом 80 километров, и прокачал в качестве хобби. С тех пор раритет стоял во дворе.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Убийство Гоша Куценко Запорожец Суд Уголовное дело
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