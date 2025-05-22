«Я пыталась ее понять». Подробности суда над семьей, которая похитила и силой увезла домой взрослую дочь

Отчим потерпевшей, ее мама, дядя и помогавший им частный детектив (слева направо) могут провести в колонии от 12 до 15 лет Источник: Анна Скок / NGS.ru











В Новосибирске на финишную прямую вышло уголовное дело о похищении человека, грабеже, разбое и вымогательстве. На скамье подсудимых оказалась целая семья из Самары: мама, бабушка, дядя и отчим, а вместе с ними — бывший оперативник из Новосибирска. Обвиняемые убеждали суд, что желали потерпевшей — взрослой дочери — только добра. Сама девушка и ее подруга уверены, что ничего доброго в избиении и похищении быть не может. Наши коллеги из NGS.RU выслушали позиции сторон по резонансному делу, выросшему из семейного конфликта.

Факты

История, которая весной 2025 года дошла до стадии судебных прений, началась еще четыре года назад. Согласно позициям обеих сторон дела и материалам суда, 18-летняя жительница Самары Варвара Чернова уехала из дома под предлогом работы и перестала выходить на связь со своей мамой Натальей Дорофеевой и другими родственниками. Спустя некоторое время она нашлась в Новосибирске, но к семье возвращаться отказалась.

Родственникам — маме, бабушке, дяде и отчиму девушки — это категорически не понравилось. Они предприняли две попытки вернуть беглянку домой. В первый раз приехали в Новосибирск в октябре 2021 года, но вместо трепетного семейного воссоединения встреча закончилась скандалом и вызовом полиции.

Во второй раз, в марте 2022-го, дело уже дошло до драки. Правда, стороны расходятся во мнении, кто ее инициировал. Полиции на месте происшествия не оказалось, и девушку увезли в Самару.

Девушку привезли в дом, где она жила вместе с матерью и бабушкой. Родные уверены: сбегать оттуда не требовалось, калитка открывается кнопкой, и если бы Варя захотела уйти, то ушла бы. Но ей нужен был настоящий побег Источник: СУ СК по Новосибирской области

Варвара там не задержалась и спустя несколько дней вновь ушла из дома, вернулась в Новосибирск, где жила ее подруга, и написала заявление в Следственный комитет. Изначально речь шла только о похищении, но почти сразу материалы приросли новыми обвинениями в адрес родственников девушки: еще одна попытка похищения, вымогательство, грабеж и разбой.

Два коттеджа, принадлежащих Наталье Дорофеевой и дяде Варвары, Максиму Дорофееву, взяли штурмом. Их обоих арестовали и этапировали в Новосибирск, а пожилую бабушку Валентину Николаевну оставили дома под арестом. Одновременно в Новосибирске взяли под стражу помогавшего семье частного детектива Евгения Салямина, который и отыскал пропавшую девушку в Сибири.

«Была подготовлена справка, что она психически нездорова»

Выслушав показания потерпевшей Варвары Черновой и ее подруги Анжелики Трегуб, следователи пришли к выводу: любящие родственники захотели отобрать у девушки долю в квартире стоимостью 1,5 миллиона рублей и для этого решили ее похитить, а параллельно избили ее и забрали телефоны у обеих девушек. Из последних эпизодов и родились обвинения в грабеже и разбое.

«Почему она написала на самых близких людей заявление? Потому что ее действительно похитили, — говорит адвокат Варвары и Анжелики Ася Патерик. — Матерью была заранее подготовлена справка о том, что она [Варвара] — психически и душевно больной человек, и ее везут госпитализировать в психиатрическое учреждение. Варвара никогда не наблюдалась у психиатра, а в рамках данного дела проводилась экспертиза, подтвердившая, что она здорова. Также проводилась и наркологическая экспертиза, потому что родственники утверждали, что она наркоманка».

Бабушка девушки Валентина Николаевна, по версии следствия, тоже участвовала в похищении. Пожилая женщина не стала высказываться в прениях Источник: Анна Скок / NGS.ru











Заручившись документом, родственники, по данным следствия, отправились в Новосибирск, подкараулили Варвару на выходе с работы и насильно усадили в машину, несмотря на ее активное сопротивление. Правда, произошедшую 3 марта 2022 года сцену стороны тоже трактуют по-разному.

Сторона обвинения уверена: первыми напали мама, дядя и бабушка, а Варвара отбивалась. Защита, в свою очередь, настаивает: студентка первой ударила мать и распылила содержимое баллончика, а фигуранты лишь пытались скрутить буйную девушку.

На полпути между Новосибирском и Самарой состав действующих лиц сменился: арендованную машину, на которой ехало семейство, встретил отчим девушки Игорь Славнов. Варвару пересадили в его автомобиль, довезли до дома матери и оставили там, а частный детектив на прокатной машине вернулся в Новосибирск.

«У нее не было обуви, она была вынуждена босиком выбираться из окна второго этажа из своей комнаты, а потом искать помощи в реабилитационном центре, куда обращаются женщины, пострадавшие от насилия, — рассказала Ася Патерик. — Где она живет сейчас, я, разумеется, не могу рассказать. Но могу сообщить, что [изначально Варвара] поступила в университет в Новосибирске на интересующую ее специальность, сейчас окончила его и работает».

Судя по видео, девушка действительно первой бросилась на родню. Но похоже, в ответ ее жестко скрутили и отвели в арендованное авто едва ли не под конвоем Источник: источник NGS.RU

Ни сама Варвара, ни ее подруга в суде не появились. По словам их адвоката, девушка пострадала морально: такого отношения от собственных родственников она не ожидала.

«Кроме того, у защиты активная позиция: клеветать на Варвару и вторую потерпевшую по делу, [Анжелику] Тригуб, чтобы обелить себя и представить доставление Варвары в Самару как благие намерения. Они неоднократно посылали письма [о социально неодобряемом поведении Анжелики и Варвары] работодателям [Анжелики], привлекали журналистов, чтобы продвигать свою версию», — объяснила Ася Патерик.

«Зазомбировала мою дочь»

Родственники Варвары действительно уверены, что действовали исключительно в интересах дочки и имели полное право увезти совершеннолетнюю девушку домой. Тем более что, по их мнению, она в любой момент могла вернуться назад. По мнению Натальи, Максима и Валентины Николаевны Дорофеевых, а также Игоря Славнова, Анжелика Варваре вовсе не подруга.

По словам Натальи Дорофеевой, из дома Варвара ушла обманом, объявив, что собирается поработать летом вожатой, но в итоге перестала выходить на связь с родными. Женщина забеспокоилась и начала ее искать.

«Моя задача как матери — уберечь свою дочь не только от ошибок, но и всех невзгод. Я пыталась ее понять, выяснить неведомые мне обстоятельства, которые вынудили ее так поступить (сбежать из дома к подруге. — Прим. ред.). Ведь ни один душевно здоровый человек не был бы способен совершить подобные поступки, — убежденно заявила она в прениях. — Она удалилась из социальных сетей, проживала в городе, в котором у нас в жизни не было не только родственников, но и даже никаких знакомых. Она [Анжелика] зазомбировала мою дочь».

Наталья Дорофеева напомнила суду о показаниях свидетелей, согласно которым одногруппникам Варвара на жестокость матери не жаловалась, а соседи семьи и вовсе были уверены: жизнь в доме вращается вокруг девочки. Подсудимая абсолютно уверена, что единственной причиной сбежать из любящей семьи было влияние новой знакомой.

Наталья Дорофеева написала для прений длинную речь, в которой апеллировала к показаниям порядочных и высокоморальных, по ее мнению, свидетелей Источник: Анна Скок / NGS.ru

По словам Натальи, ее мамы, брата и мужа показания девушек лживы: во время первой, октябрьской встречи никто не пытался похитить Варвару, родственники лишь поскандалили. Варвару никто не бил — она сама каталась по полу в подъезде. «Айфон», которым пользовалась девушка, у нее действительно забрали, но ни о каком разбое и речи идти не может: на самом деле мобильный принадлежал бабушке Валентине Николаевне, а Варвара просто выпросила его попользоваться.

Обвинение же в вымогательстве доли в квартире, заявляют родственники, вовсе не выдерживает критики: Дорофеевы и Славнов — люди обеспеченные, занимаются бизнесом, владеют большим количеством движимого и недвижимого имущества. Так зачем им какая-то доля, если в итоге всё имущество всё равно отойдет Варе?

«Всё дело основано на лживых показаниях Черновой», — неоднократно повторила Наталья Дорофеева в прениях.

Сама главная потерпевшая делегировала озвучивание своего мнения адвокату Источник: Vk.com

Защитники обвиняемых добавили, что в машине и дома Варвару никто не удерживал — она спокойно поехала с родней, а потом, возможно по наущению новосибирской подруги, изобразила бегство, чтобы отправить родственников за решетку. Всех, включая бабушку.

И Наталья Дорофеева, и все ее родственники, и адвокаты попросили об одном и том же: снять с Дорофеевых все обвинения и оправдать их.

Детектив

Единственный участник дела, который не связан с Дорофеевыми и Варварой Черновой кровными узами, — частный детектив Евгений Салямин. По версии следствия, он принимал непосредственное участие в похищении девушки и вымогательстве у нее доли в квартире. Сам Салямин категорически заявил, что в странную криминальную историю угодил случайно, а обвинения ему предъявили избыточные. Да, он собирал информацию, следил и приехал на встречу, но это было его работой. Согласно его речи в прениях, Евгений действительно ехал с самарской семьей в машине, но не за рулем, а значит, — это тонкий юридический момент, — не участвовал в перемещении девушки против ее воли. То есть не похищал ее.

«Я не отрицаю, что нанес Черновой какие-то телесные повреждения, но только после того, как она начала наносить удары матери [3 марта 2022 года], — добавил Евгений Салямин. — Что касается обвинений по статье о вымогательстве, то они просто смешны: даже Чернова утверждает, что я ей никаких требований не выдвигал».

Бывший оперативник и частный детектив Евгений Салямин заявил: если бы он хотел кого-то похитить, сделал бы это куда умнее Источник: Анна Скок / NGS.ru











В итоге за 35 тысяч рублей гонорара и участие в семейном конфликте бывшему оперативнику грозит длительный срок. Как, впрочем, и всем остальным подсудимым. Сторона обвинения попросила признать всех пятерых фигурантов виновными и отправить их в колонию. Бабушку Валентину Николаевну — на 10 лет общего режима; Евгения Салямина — на 12 лет строгого; маму, дядю и отчима Варвары Черновой — на 15 лет.

Дополнительно девушка подала гражданский иск, в котором попросила возместить ей моральный вред. Его она оценила в общем почти в 9 миллионов рублей.