Жерара Депардье обвинили в насилии на съемках фильма — суть дела и решение суда

Жерара Депардье признали виновным в сексуальных домогательствах Источник: Кадры из фильма «Команда мечты» (6+), 2019 год, «Централ Партнершип», режиссеры Филипп Абрютин, Максим Зыков











Актер Жерар Депардье признан виновным по делу о домогательствах по отношению к двум коллегам на съемочной площадке. Его приговорили к 18 месяцам условного срока.

«Парижский суд вынес решение в отношении актера по делу о сексуальных нападениях, совершенных на съемках фильма „Зеленые ставни“ в 2021 году. Жерар Депардье приговорен», — говорится в публикации Bfmtv.com.

Во время судебного процесса прокуратура запрашивала более серьезного наказания. Они требовали назначить Депардье 18 месяцев тюремного заключения, а также штраф 20 тысяч евро.

Кроме того, прокуратура просила суд, чтобы актер выплатил компенсацию жертвам, прошёл курс психологического лечения и был внесён на два года в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления.

Обвинения против знаменитого актера выдвинули 53-летняя декоратор Амели и 34-летняя ассистент режиссера Сара. По информации пострадавших, Депардье щупал их в ходе съемок. Декоратор Амели заявила, что актер трогал ее за талию, живот и грудь. При этом он грубо схватил женщину и прижал ногами. Ассистент режиссера Сара утверждает, что пожилой Жерар неоднократно касался ягодиц и позволял себе уничижительные в отношении женщин комментарии.

Однако это не первое обвинение актера в сексуальных преступлениях: по меньшей мере восемь женщин заявили о домогательствах Депардье, которые он совершал с 1995 по 2021 год. В октябре 2023 года Жерар Депардье опубликовал в газете Le Figaro открытое письмо, где попросил прощения у своих партнерш по сцене.

«Сделать женщине больно — это все равно что пнуть собственную мать. Да, я был провокационным, эксцентричным, иногда грубым. Если я кого-то обидел или шокировал, я приношу извинения. Но я не насильник и не хищник», — заявил актер во время извинения.