«Изнасилована каждая третья, но все молчат». Студентка рассказала, каково это — стать жертвой полового преступления

Елена признана потерпевшей в уголовном деле об изнасиловании Источник: соцсети Елены, Александр Ощепков / NGS.RU











В Москве суд повторно рассмотрит уголовное дело в отношении таксиста, признанного виновным в изнасиловании студентки топового вуза столицы и дочки бывшего замначальника главного управления МВД одного из регионов России, а ныне директора музея СВО. Защитник Абу-Ханифа Мацаева подала апелляционную жалобу на приговор первой инстанции, которую, по словам адвоката, уже принял суд. Тем временем потерпевшая подробно рассказала о событиях той ночи и высказала свое мнение об изнасилованиях в России в целом. Подробности — в материале наших коллег из MSK1.RU.

«Содрал с меня шубу и комбинезон»

По версии потерпевшей и гособвинения, в феврале 2023 года Абу-Ханиф Мацаев на такси забрал Елену (имя изменено. — Прим. ред.) из ночного клуба. Как указано в тексте приговора, он изнасиловал ее на парковке у дома девушки, а затем довел ее до подъезда, после чего скрылся. Мацаеву также вменили кражу телефона, банковской карты и документов студентки.

Защита категорически опровергла доводы следствия и потерпевшей. По словам родных Абу-Ханифа, много лет назад он получил тяжелую психологическую травму во время пыток, из-за чего имеет проблемы с мужским здоровьем. Тетя осужденного настаивает — на его теле не нашли никаких следов ДНК потерпевшей, а на ее теле не нашли его следов. Зато нашли следы неустановленного мужчины, имя которого до сих пор неизвестно. Подробнее о случившемся MSK1.RU рассказывал в предыдущей публикации.

Тогда Елена отказалась комментировать ситуацию, но позже попросила редакцию опубликовать ее подробную точку зрения.

«Дело было так. Я пошла с одногруппницами в клуб, потому что мы отмечали конец сессии, — рассказала Елена. — Мы были в клубе „Заварка“. Это молодежный клуб, где было много других студентов. Ничего страшного в нашем отдыхе не было. В суд были переданы записи с камер видеонаблюдения в клубе, где четко видно, что я ни с кем не общалась, никуда не уходила. Я была со своей одногруппницей. И никакие мужчины до меня не дотрагивались. В целом в компании нашей не было мужчин, и в туалет я ходила одна».

По словам девушки, они закончили веселиться около трех часов ночи.

«Такси мне вызывала подружка, потому что у меня не было денег на карте, я собиралась ей на следующий день перевести, — сообщила студентка. — Моя подружка меня проводила. Я была подвыпившая и уснула. Проснулась, когда мы уже подъезжали к моему дому. Ни в какой туалет я не ходила и не просилась».

Елена не отрицает — Мацаев ее действительно разбудил.

«Говорит: „Девушка, мы подъехали“. Я говорю: „Всё, хорошо, спасибо“. Уже собиралась уходить, но он мне говорит: „А что такая красивая девушка и одна? А где молодой человек?“ Я говорю, что у меня нет молодого человека, — вспоминает девушка. — „Значит, я им буду“, — говорит Мацаев и закрывает все двери в машине. После чего он перелез, начал меня придушивать, содрал с меня шубу и комбинезон, на нем он порвал мне молнию еще».

Затем он начал меня кусать в руку, чтобы я замолчала. Придерживал мне горло рукой, после чего ввел свой половой орган в меня. Елена потерпевшая по делу об изнасиловании

«После чего Мацаев сказал мне: „Давай одевайся“. Он поднял шубу с коврика, кинул мне ее и перелез обратно на свое сиденье. Я не могла ходить не от алкогольного опьянения, а не могла я ходить от ступора и шока, потому что меня изнасиловали. Тогда он довел меня до подъезда и сказал: „Ну всё, свидимся“. Я подозреваю, что, пока он меня доводил, он из кармана шубы достал мой телефон».

Источник: читатели MSK1.RU

Когда я пришла домой, я плакала, отмывалась в душе 4 часа. Я терла себя всеми мочалками, которые у меня были вообще в квартире. Елена потерпевшая по делу об изнасиловании

«Я пыталась от этого отмыться, потому что какой-то незнакомый мне человек, мужчина значительно старше меня имел вообще какое-то право в своей голове взять и изнасиловать. Потом, когда я немного пришла в себя, я постучалась к соседям, попросила у них телефон позвонить и набрала отцу. Я сказала: „Заберите меня из этого города. Меня изнасиловали“. После этого ко мне приехали оперативники и моя подруга, с которой мы были в клубе».

Елена настаивает — ее подруга звонила Мацаеву и просила вернуть телефон, документы и банковскую карту, но тот потребовал вознаграждение. Но встречи с девушкой не произошло, его задержали оперативники.

«Я не хочу, чтобы он умирал»

«У меня были мысли о суициде. Я стояла у зеркала после того, как меня привезли после судмедэкспертизы, — сообщила Елена. — На моем теле было обнаружено ДНК Мацаева. Также его слюна обнаружена в месте, где он меня кусал».

Студентка категорически опровергает версию защиты о том, что у нее мог быть половой акт с кем-то в ночном клубе.

«Почему я тогда решила обвинить таксиста, а не какого-то человека из клуба? Тем более еще и установлены его ДНК в судмедэкспертизе? Мы ни копейки денег с него не попросили. Они нам их предлагали для того, чтобы мы забрали заявление. Мы от них отказались, — говорит девушка. — Я не получила ничего с агрегатора такси, не получила денег никаких. А затрат я получила очень много: на таблетки, на психотерапевтов и так далее».

У меня как-то кто-то спрашивал, хочешь ли ты, чтобы он умер? Так вот, я всегда всем говорила, я не хочу, чтобы он умирал. Я хочу, чтобы он жил долго, но познал те же мучения, которые познала я в этой ситуации. Елена потерпевшая по делу об изнасиловании

«Эта ситуация выпала на меня, потому что, наверное, я единственная из многих, которая смогла бы это всё выстрадать и посадить его. Потому что я более чем уверена, что я у него такая была не одна, не первая и, возможно, была бы не последняя».

Елена считает, что ее история проливает свет на проблему насилия над женщинами в России.

«Человек чувствует себя безнаказанным, потому что девочки не идут писать заявление в полицию об изнасиловании. А знаете почему? Потому что их всех за это осудят. У нас каждая третья девушка в России подверглась изнасилованию. А заявлений об изнасиловании очень мало. Я общалась со многими девушками».

Собеседница MSK1.RU предполагает, что девушки не пишут заявления в правоохранительные органы, потому что им стыдно.

«Потому что как реагирует наша общественность, как реагируют некоторые представители структур, МВД и так далее? Говорят, что сама виновата. А в чём девочка сама виновата? В чём конкретно я виновата? В том, что я сходила с одногруппницами отметить сессию? И абсолютно неважно, в каком я была состоянии, выпившая или трезвая. Это не дает никакого ни морального, ни юридического права человека изнасиловать. За три года с этим Мацаевым я пережила страх, моральные страдания, которые, наверное, я никогда забыть точно уже не смогу, как бы мне этого ни хотелось».

И я это пережила, потому что я сильная девочка. И возможно, хорошо, что у меня мама адвокат, потому что она мне помогла посадить виноватого в преступлении человека. Елена потерпевшая по делу об изнасиловании

Экспертиза всё расставила по своим местам

После получения приговора на руки сторона обвиняемого тоже решила высказаться в СМИ. На этот раз MSK1.RU удалось пообщаться с адвокатом Абу-Ханифа Мацаева — Людмилой Дирксен.

Адвокат полагает, сторона защиты стоит на своем — по их версии, при взятии биологических образцов Мацаева были выявлены ДНК судебно-медицинского эксперта, а не осужденного.

«Следователь на образцах отметил „исправленному верить“, что может указывать на подмену образцов ДНК, — предполагает Людмила Дирксен. — Из-за этого пришлось проводить дополнительную судебно-биологическую экспертизу, что затянуло рассмотрение дела в суде на пять месяцев».

Адвокат сообщила, что они просили о проведении экспертизы на выявление алкогольного и наркотического опьянения, судебно-психиатрической экспертизы на влияние алкоголя в крови на фантазирование, повышенной внушаемости, о проведении психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа, но следствие отказало в удовлетворении всех ходатайств.

«Защита также просила изъять видеозаписи с камер видеонаблюдения в ночном клубе „Заварка“, указывала на короткий срок хранения таких видеозаписей, но следствие бездействовало и не успело изъять их — они были стерты», — отметила адвокат.

Как и тетя Мацаева, юрист утверждает, что на потерпевшей была обнаружена ДНК неизвестного мужчины, а не ее подзащитного.

«Это противоречит ее показаниям, по которым она якобы „смывала с себя“ всё в душе, — рассказала собеседница MSK1.RU. — На ее теле также не обнаружены следы укусов, которые она приписывает Мацаеву. Лишь гематома от тупого твердого предмета, которая могла образоваться от падения или во время выхода из машины. Мацаев не оставил ее на улице, где она могла замерзнуть, а довел до подъезда. Потерпевшая говорила, что она царапалась и отбивалась от Мацаева, но на нем не обнаружены какие-либо телесные повреждения. В ходе следствия на нижнем белье Мацаева также не выявлены ни ДНК потерпевшей, ни следы его спермы, что невозможно после совершения полового акта».

Людмила Дирксен настаивает, что в области половых органов и на ногах потерпевшей не нашли никаких повреждений, которые являются неотъемлемым признаком изнасилования.

«Жертвы всегда сопротивляются, отчего появляются синяки, царапины и иные повреждения, — отметила юрист. — На ее комбинезоне также не нашли никаких следов ДНК Мацаева и иных следов, указывающих на совершение изнасилования. Сам комбинезон был просто грязный».

По версии адвоката, как только Мацаев обнаружил утерянные вещи, он поставил севший телефон на зарядку, чтобы дождаться звонка. Ему позвонила подруга потерпевшей, которой тот сообщил, что вещи находятся у него, и предложил вернуть их.

«Такие обстоятельства противоречат наличию умысла на хищение, а также не соответствуют и самому понятию хищения, — говорит адвокат. — А еще ему звонила мать потерпевшей, хотя она это отрицает».

Защита считает, потерпевшая оговорила Мацаева по одной из двух причин.

«Либо она была слишком пьяна, из-за чего воспоминания о поездке в такси перемешались с воспоминаниями о тусовке в ночном клубе, откуда, возможно, на ее теле и появилась ДНК неизвестного мужчины, — предположила Людмила Дирксен. — Либо она побоялась рассказать родителям, что, будучи пьяной, потеряла дорогой смартфон iPhone 13 Pro Max, банковскую карту и загранпаспорт, в связи с чем и придумала новую историю.

Адвокат также отметила, что родственники Мацаева не предлагали никаких денег потерпевшей, потому что считали, что Абу-Ханиф невиновен.