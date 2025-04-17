Пинали и снимали на видео: ярославские подростки толпой избили сверстницу. Ее мама не смирилась

В Рыбинске подростки избили девочку Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославской области мать девочки-подростка отсудила деньги у родителей обидчиков ее дочери. Женщина обратилась с иском в Рыбинский городской суд.

Она сообщила, что летом 2023 года ее 13-летняя дочь возвращалась домой от репетитора. В этот момент во дворе ее поджидали пять человек: четыре девочки и один мальчик.

У них началась ссора. Поначалу подростки словесно задирали девочку. Но после начали избивать толпой.

«Одна из девочек дважды пнула ее по левой ноге. Вторая также нанесла около трёх ударов по этой же ноге. Агрессоры продолжали унижать ребёнка на глазах у остальных, которые снимали происходящее на видео. Одна из нападавших, удерживая пострадавшую за волосы, подставила ей подножку, уронила на землю и пнула в область поясницы», — рассказали в Ярославском областном суде.

Мама девочки считает, что нападавшие специально били ее дочь по левой ноге. Потому что знали, что до этого она получила серьезную травму. В травмпункте врачи установили у девочки ушиб поясничного отдела позвоночника и левой голени.

«Кроме того, в потасовке был разбит телефон, стоимость ремонта составила 3 300 рублей», — рассказали в Ярославском областном суде.

Изначально в возбуждении дел об административном правонарушении было отказано, потому что они не достигли возраста, с которого их можно было бы привлечь к ответственности.

Мама пострадавшей девочки просила взыскать с родителей нападавших 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, стоимость ремонта телефона и расходы на оплату услуг адвоката.

«Представители ответчиков в суде возражали против удовлетворения исковых требований, поясняли, что имела место ссора между подростками, в ходе которой пострадавшая оскорбляла девочек и сама провоцировала их агрессивное поведение. Также считали, что заявленная к взысканию сумма компенсации морального вреда завышена, размер её не может превышать 10 тысяч рублей, нет никаких доказательств того, что ребенок испытывал физическую боль», — рассказали в Ярославском областном суде.

Суд первой инстанции определил размер компенсации морального вреда в сумме 40 тысяч рублей. Решение обжаловала и мама девочки, и ответчики. Судебная коллегия по гражданским делам Ярославского областного суда встала на сторону пострадавшей. Там пояснили, что инициаторами были только напавшие девочки, которые специально поджидали знакомую, чтобы «поговорить», в то время, как она сама несколько раз пыталась уйти.

«При этом какие-либо провоцирующие слова или действия со стороны пострадавшей отсутствовали, побои наносились в присутствии иных подростков, некоторые из которых производили видеосъемку избиения. Областной суд увеличил размер взыскиваемой компенсации до 140 тысяч рублей», — рассказали в Ярославском областном суде.

В итоге с девочки, которой уже исполнилось 14 лет, взыскали компенсацию в 70 тысяч рублей. Суммарно с учетом расходов на адвоката и компенсации за ремонт телефона она должна была выплатить 120 тысяч 800 рублей. Эта обязанность легла на плечи ее родителей.