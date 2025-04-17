«Выходили на охоту за людьми»: как семья мигрантов годами похищала россиян в рабство

В гараже 10 лет жили и умирали люди Источник: Игорь Епифанцев / NGS42.RU











Как минимум три человека, по версии следствия, в разные годы умерли в плену у семьи азербайджанцев из Новокузнецка, которые более 10 лет брали людей в «рабство». «Хозяева» не только заставляли людей пахать на мусорных полигонах за еду и спиртное, но и избивали их до полусмерти за непослушание, проламывая кости и оставляя на телах шрамы.

Что известно о злодеяниях, в которых обвиняют семью мигрантов, как к ним относились соседи и могут ли они быть связаны с громким исчезновением 20-летней Марины Топчий, половину тела которой нашли на свалке, — в материале NGS42.RU.

«Рабовладение» — дело семейное

В начале нулевых Байрам Велиев, считающийся главой преступного клана, приехал в Новокузнецк с женой и тогда еще малолетним сыном Джейхуном, который, как считает СКР, повзрослев, занялся поиском и похищением людей. В 2007–2008 годах семья обосновалась в Верхнем Редаково — частном секторе отдаленной части города.

Рядом приобрел домик брат Бейрама — Эльчин — третий фигурант уголовного дела. В 2012 году он уже представал перед судом, когда насмерть сбил пешехода. Водителя, который допустил нарушение правил дорожного движения, признали виновным.



В 2013 году Байрам открыл строительную фирму, и именно с этого момента, по мнению следствия, Велиевы стали похищать жителей Новокузнецка. Сосед семьи рассказал NGS42.RU, что в гараже жил только один человек, готовый работать за еду и водку на семью азербайджанцев, других людей он якобы не видел. Но, согласно показаниям потерпевших, которые зачитали на суде во время избрания меры пресечения, долгое время «рабов» держали вдалеке от чужих глаз — в подвале жилого дома.

Сосед обвиняемых в похищении людей Источник: Игорь Епифанцев / NGS42.RU

— Кричать было бесполезно, — рассказывал следователям потерпевший, который пробыл в заключении дольше всех.

Помимо основных трех фигурантов дела, следствие не исключает, что у Велиевых были подельники, которые помогали им похищать людей или пользовались рабским трудом пленных. Предполагается, что они также являются родственниками азербайджанцев.

Похищения, пытки, смерти

Официальный бизнес в какой-то момент отошел на второй план, и Велиевы стали плотно заниматься сбором и переработкой мусора. В подвале места для пленников уже не хватало, и их перевели в гараж, расположенный между домами Байрама и Эльчина.

Жилища членов семьи при этом заметно выделяются на фоне соседей: в постройках несколько этажей, а участки огорожены высоким забором. Как следует из показаний потерпевших, именно он не давал людям сбежать — пленники просто не могли перебраться через ограду.

Однако несколько более-менее удачных попыток было, и «рабам» удавалось скрыться в ближайшем лесу. Когда такое происходило, члены семьи «выходили на охоту» и, словно за дикими зверями, пускались в погоню за беглецами. После поимки жертв Эльчин, как говорили потерпевшие, считавшийся самым жестоким из Велиевых, устраивал показательное наказание — чтобы у других и мысли не возникало выбраться на свободу.

Забор не позволял людям сбежать, а просить о помощи на пустой улице бесполезно Источник: Игорь Епифанцев / NGS42.RU











— Они специально избивали прилюдно, чтобы испугать нас. Говорили, что если сбегу, то после поимки переломают мне руки и ноги, — рассказывали пленники.

В качестве орудия наказаний шло всё, что попадалось «рабовладельцам» под руку. Например, черенки от лопат — только об одного из потерпевших их сломали шесть штук. Также людей били железными и резиновыми палками, проводами — например, от чайника. Следователи рассказали, что на некоторых из потерпевших буквально не было живого места, а на телах навсегда остались шрамы после ударов электрическим кабелем.

Одного из мужчин как-то раз избили настолько сильно, что ему потребовалась помощь врачей. По показаниям свидетелей, вызывать скорую Велиевы не стали: пришлось бы объясняться, почему в сыром и темном подвале живет почти десяток людей. Решили поступить хитрее: вывезли покалеченного на автобусную остановку и позвонили в 112, заявив, что нашли бедолагу, нуждающегося в лечении.

Велиевы видят ситуацию иначе. По словам Байрама, они заботились о людях, а те были благодарны, что им дали крышу над головой. Он же утверждал, что все могли свободно перемещаться, а тому работяге, который лежал в больнице, семья якобы даже помогала лекарствами. Правда, почему он оказался на больничной койке, никто не стал уточнять.

Глава семьи на суде был спокоен, но под конец заседания попросился на СВО Источник: Лера Городецкая / NGS42.RU











Были и те, кто не пережил плен. По словам бывших «рабов», люди просто умирали в гараже, но Велиевы не спешили сообщать об этом в полицию: тела под покровом ночи вывозили в неизвестном направлении, а вскоре у похищенных появлялись новые соседи. В качестве доказательств тому — паспорта, найденные на участке семьи. То есть документы есть, а людей нет. Гибли горожане от пыток или по каким-то естественным причинам, выясняет следствие.

Вербовкой занимался «полицейский»

Один из главных вопросов — откуда появлялись люди в злосчастном гараже? На суде эта тайна была раскрыта: поиском и похищением пленников якобы занимался Джейхун — тот самый сын Байрама. В последний раз его жертвой в январе этого года стала 50-летняя женщина. Молодой человек заметил ее неподалеку от железнодорожной станции и решил пополнить «коллекцию прислуги».

— Мужчина сказал: «Может, по-хорошему?» Затем взял и затащил меня в кузов, — зачитывал показания жертвы судья.

Также, судя по показаниям, Джейхун обманывал жертв, представляясь полицейским. Потерпевшие говорили, что сначала он показывал им удостоверение силовика, пытаясь тем самым запугать, а затем усаживал в машину и вез на улицу Сосновскую в гараж к остальным «рабам». Молодой человек также иногда бил пленников, но делал это, в отличие от дяди, без особого фанатизма. Да и отец его якобы был против физического воздействия на людей.

Похищали Велиевы, по версии следствия, в основном одиноких — например, пенсионеров, бездомных, алкоголиков — тех, кого если и хватятся искать родные, то очень не скоро. Сколько человек за минувшие 12 лет прошло через подвал и гараж семьи «рабовладельцев» — очередная загадка, которую должно решить следствие. Только в момент задержания членов преступного клана удалось освободить сразу девять пленников. Все они как один подтвердили, что их удерживали силой.

Источник: Лера Городецкая / NGS42.RU











Джейхун на суде прятался от камер журналистов, при этом надеялся оказаться на свободе, так как он якобы занимался общественными работами и должен помогать беременной жене.

В прошлом году молодой человек и его подельники по рабскому делу уже представали перед судом и были оштрафованы за демонстрацию символов запрещенных в России движений, в том числе националистически-экстремистских.

Совпадение? Возможно

В 2006 году, когда Велиевы уже жили в Кузбассе, в центре Новокузнецка пропала 20-летняя Марина Топчий. Половину ее тела нашли через месяц на городской свалке, а к исчезновению, по мнению родственников девушки, были причастны мигранты по фамилии Магмудяновы. Подробности этой истории мы уже рассказывали.

На фоне ареста Велиевых в соцсетях зародилась версия, что они могут быть связаны с гибелью девушки. Якобы на это указывает большое количество совпадений: Велиевы и Магмудяновы занимались строительным бизнесом, а тело жертвы нашли на свалке — там же трудились и «рабы» азербайджанцев.

Кроме того, в обоих случаях силовики были не слишком расторопны: милиция не стала проводить обыски в квартире, где якобы держали Марину, а Велиевых суд изначально не отправил под стражу, так как «не было предоставлено фактов того, что они могут представлять угрозу». Будто девяти заложников в гараже было мало в качестве подтверждений.

Сотрудница МВД оправдывается за свою халатность в деле пропажи Марины Источник: ТНТ-телеканал

Еще одна деталь: родственник азербайджанцев какое-то время работал участковым. Да и в целом схоже, как «работали» похитители: лишали свободы людей посреди дня прямо с улицы.