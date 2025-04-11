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«Сын с удовольствием побежал к папе»: что известно об убийстве юриста из Ярославской области

Предварительной версией считают конфликт из-за ребенка

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7 комментариев
Марьяна Манькова работала в администрации Даниловского района | Источник: Даниловский район / Vk.com, СУ СК России по Ярославской области / TelegramМарьяна Манькова работала в администрации Даниловского района | Источник: Даниловский район / Vk.com, СУ СК России по Ярославской области / Telegram

Марьяна Манькова работала в администрации Даниловского района

Источник:

Даниловский район / Vk.com, СУ СК России по Ярославской области / Telegram

Вечером 9 апреля оборвалась жизнь 37-летней Марьяны Маньковой из Ярославской области. Ее день проходил как обычно: после работы она пошла забирать из детского сада двухлетнего сына. Но, придя туда, не обнаружила ребенка на месте. Ей сообщили, что мальчика уже забрал отец — ее бывший муж.

Марьяна отправилась в квартиру 39-летнего бывшего супруга и больше не вышла оттуда.

«Ценю каждый момент, проведенный с тобой»

Марьяна Манькова — эффектная кареглазая брюнетка. Она трудилась юрисконсультом в администрации Даниловского района. На ее странице в социальных сетях опубликованы десятки фотографий. Последнюю Марьяна выложила вечером 6 апреля, за три дня до гибели. На ней брюнетка в солнцезащитных очках позирует посреди бульвара и лучезарно улыбается. Знакомые называют ее красавицей.

Судя по кадрам, свободное от работы время Марьяна посвящала путешествиям и прогулкам. Она публиковала много фотографий со своими детьми — 11-летней дочкой и маленьким сыном. Один из постов она подписала трогательным посланием к дочери: «Безгранично люблю! Ценю каждый момент, проведенный с тобой. Ты моя».

Друзья и коллеги описывают Марьяну как безотказного человека, готового всегда прийти на помощь. На губах мамы двоих детей всегда была улыбка. Она никогда не жаловалась на жизнь или трудности.

— Марьяна была исключительно доброй и внимательной к коллегам и простым гражданам, обращающимся к ней за помощью. Очень часто были слышны от посетителей слова: «Спасибо большое, Марьяна Ивановна!» Она была очень контактной, общительной, улыбчивой и отзывчивой, всегда готова прийти на помощь. При ее прекрасных внешних данных никогда не зазнавалась, а была доступна для общения и контакта, никогда не отказывалась помочь в работе советом и делом. Заботливая мама, дочь, — рассказала одна из знакомых Марьяны.

Родители ребят, в классе с которыми учится дочка Марьяны, тоже отзываются о ней тепло.

— Добрая. Милая. Доченька ее учится в одном классе с моим сыном, всегда с улыбкой на лице, — сообщила мама одноклассника дочери Марьяны.

«Ребенок побежал к папе»

Старшая дочка Марьяны родилась в первом браке. Но он не сложился. По словам источника 76.RU, девочка осталась жить с папой. После того как Марьяна второй раз вышла замуж, у нее родился сын. Но и со вторым супругом она позже развелась.

В августе мальчика отправили в детский сад. Там Марьяну описывают как активную маму, которая всегда готова была принять участие в мероприятиях. Она помогала с организацией праздников и всегда была в хорошем настроении.

— Очень отзывчивый человек. Добродушный. Никогда не отказывала, они с удовольствием ходили. Участвовали в конкурсах, мы проводили собрания, сказку показывали, она тоже принимала участие с удовольствием, — рассказали 76.RU в детском саду, куда ходил сын Марьяны.

Про отца мальчика в садике знают немного. По словам работников, он забирал мальчика очень редко.

— Не можем сказать о нём ничего хорошего или плохого, — добавили в детском саду.

В роковой день в детский сад за сыном пришел отец. Воспитатели отдали его без колебаний — им не поступало распоряжений от мамы мальчика о том, чтобы ребенка отдавали только ей.

— Он был трезвый, ребенок к нему побежал, закричал: «Папа!» То есть сын его знал. Выглядел он прекрасно, никаких конфликтов с ним никогда не было. [Сын] с удовольствием к нему побежал, — рассказали в детском саду.

Судя по публикациям мужчины в социальных сетях, у него была маленькая дочка от другого брака. Он делился фотографиями с отдыха, семейных праздников и застолий с друзьями. В сезон мужчина увлекался тихой охотой.

Бил ножом в живот

Узнав, что мальчика забрал отец, Марьяна отправилась к нему. Мужчина жил неподалеку от детского сада. Как только Марьяна вошла в квартиру, началась ссора.

Соседи обсуждают события того дня между собой. Люди говорили, что слышали из квартиры крики и грохот. Затем якобы одна из соседок позвонила матери бывшего мужа Марьяны, чтобы та пришла и успокоила его. Но было поздно. Предварительно, к тому моменту мужчина схватился за нож. Позже следователи расскажут, что он несколько раз вонзил лезвие в мать своего сына.

— Между бывшими супругами возник конфликт, вследствие которого 39-летний обвиняемый нанес многочисленные удары ножом потерпевшей в область живота. От полученных повреждений женщина скончалась в карете скорой помощи, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Бывшего мужа Марьяны задержали | Источник: СУ СК России по Ярославской области / TelegramБывшего мужа Марьяны задержали | Источник: СУ СК России по Ярославской области / Telegram

Бывшего мужа Марьяны задержали

Источник:

СУ СК России по Ярославской области / Telegram

По неподтвержденным данным источника 76.RU, во время трагедии мальчик находился в квартире. Сейчас с обоими детьми Марьяны работают психологи. Малыша забрала к себе родственница погибшей.

Следователи быстро поняли, кто мог быть причастным к гибели Марьяны. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ее бывшего мужа задержали и отправили в СИЗО в Ярославле. В социальные сети мужчина в последний раз заходил 9 апреля в 16:40.

Похоронили на второй день

Новость о гибели Марьяны разлетелась по Даниловскому району. В администрации, где она работала, опубликовали прощальный пост, под которым собрались десятки комментариев скорбящих людей.

— Вчера трагически оборвалась жизнь нашей коллеги, юрисконсульта администрации района Маньковой (Варнавиной) Марьяны Ивановны. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойной, — говорится в посте.

Прощание прошло 11 апреля в Данилове.

Редакция 76.RU выражает соболезнования родным и близким Марьяны Маньковой.

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Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Бывший муж убил жену Даниловский район Администрация Мать двоих детей
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Комментарии
7
Гость
11 апреля, 18:49
Горе, дети без матери.
Инженер1
11 апреля, 20:12
Чего пишут.... Красота для кажинного своя. Как говорится, на вкус да на цвет - все фломастеры разные.
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