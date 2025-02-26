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Криминал ДТП с Михаилом Ефремовым Михаил Ефремов хочет выйти из колонии раньше срока — актер подал прошение об УДО

Михаил Ефремов хочет выйти из колонии раньше срока — актер подал прошение об УДО

Суд уже зарегистрировал прошение актера

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2 комментария
Суд рассмотрит ходатайство Ефремова 24 марта | Источник: кадр из фильма «На дне» (16+), режиссер Владимир Котт, НТВ, 2015 годСуд рассмотрит ходатайство Ефремова 24 марта | Источник: кадр из фильма «На дне» (16+), режиссер Владимир Котт, НТВ, 2015 год

Суд рассмотрит ходатайство Ефремова 24 марта

Источник:

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года колонии за гибель человека в ДТП, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Оно уже поступило в Алексеевский районный суд Белгородской области, сообщил MSK1.RU адвокат артиста Юрий Падалко.

— Конечно, подали [ходатайство], оно зарегистрировано на сайте суда, — сказал MSK1.RU Падалко.

По данным АГН «Москва», суд рассмотрит ходатайство Ефремова 24 марта в 10:00.

9 июня 2020 года актер Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы. На внедорожнике актер вылетел на встречную полосу и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водителя авто зажало в машине — он скончался в отделении реанимации. Позже в полиции заявили, что актер в момент аварии был пьян.

Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы, однако спустя пять месяцев Мосгорсуд сократил срок до семи с половиной лет, приняв во внимание факт, что актер полностью возместил моральный вред пострадавшей стороне.

Ранее мы подробно рассказывали, когда Михаил Ефремов сможет выйти на свободу. Также рассказывали, как изменилась его жизнь после того, как он получил 7,5 года заключения.

10 января умерла народная артистка РФ и бывшая жена Ефремова Евгения Добровольская. Ей было 60 лет. Мы вспоминали их историю любви.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

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Михаил Ефремов УДО Прошение Ходатайство Суд
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Комментарии
2
Гость
1 час
Так шёл бы на СВО и получил потом помилование, как все нормальные мужики на зоне это и делают...
Гость
45 минут
Пора выпускать. Новыми ролями в кино нас порадует.
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