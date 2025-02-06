Африканские заключенные устроили массовый побег: по пути на свободу они изнасиловали больше 150 женщин и сожгли их в тюрьме

В регионе продолжаются ожесточенные бои Источник: Reuters











Сотни женщин были изнасилованы и сожжены заживо в тюрьме города Гома в Демократической Республике Конго (бывший Заир). Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет ООН.

— Женщины-заключенные подверглись нападению в своем крыле тюрьмы Мунзензе в Гоме во время массового побега, — говорится в публикации.

По данным издания, были убиты по меньшей мере 165 заключенных женщин, а также 28 маленьких детей, которые содержались под стражей вместе со своими матерями.

— Был крупный побег из тюрьмы, в котором сбежало 4000 заключенных. В той же тюрьме находилось несколько сотен женщин… Их всех изнасиловали, а затем подожгли женское крыло. Все они впоследствии погибли, — приводит The Guardian слова замглавы миротворческих сил в стране Вивиан ван де Перре.