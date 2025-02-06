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Криминал Африканские заключенные устроили массовый побег: по пути на свободу они изнасиловали больше 150 женщин и сожгли их в тюрьме

Африканские заключенные устроили массовый побег: по пути на свободу они изнасиловали больше 150 женщин и сожгли их в тюрьме

Из-под стражи сбежало 4 тысячи заключенных

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3 комментария
В регионе продолжаются ожесточенные бои | Источник: ReutersВ регионе продолжаются ожесточенные бои | Источник: Reuters

В регионе продолжаются ожесточенные бои

Источник:

Сотни женщин были изнасилованы и сожжены заживо в тюрьме города Гома в Демократической Республике Конго (бывший Заир). Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет ООН.

— Женщины-заключенные подверглись нападению в своем крыле тюрьмы Мунзензе в Гоме во время массового побега, — говорится в публикации.

По данным издания, были убиты по меньшей мере 165 заключенных женщин, а также 28 маленьких детей, которые содержались под стражей вместе со своими матерями.

— Был крупный побег из тюрьмы, в котором сбежало 4000 заключенных. В той же тюрьме находилось несколько сотен женщин… Их всех изнасиловали, а затем подожгли женское крыло. Все они впоследствии погибли, — приводит The Guardian слова замглавы миротворческих сил в стране Вивиан ван де Перре.

Массовый побег из мужской тюрьмы стал возможен после того, как город Мунцензе начали захватывать повстанцы из движения «М-23». По данным ООН, в ходе боевых действий между Руандой и ДР Конго погибло не менее 2900 человек. На днях повстанцы из «М-23» уже объявили о прекращении огня по гуманитарным соображениям. Однако затем они снова пошли в наступление.

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Побег Тюрьма Заключенные Убийства Африка
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Комментарии
4
Гость
22 минуты
Надо предоставить им гражданство дать квартиры землю деньги и патриотичных дэвушек согласно плану
Гость
15 минут
А вы заметили, что если в названии страны есть слова "демократическая" или "народная", то это либо бандитская нищая помойка, либо тоталитарный концлагерь?
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