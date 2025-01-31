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Криминал Стример угрожал Мизулиной Треш-стример из Ярославля угрожал Екатерине Мизулиной. Что с ним теперь будет

Треш-стример из Ярославля угрожал Екатерине Мизулиной. Что с ним теперь будет

Глава Лиги безопасного интернета дала показания в суде против Аслана Дурдиева

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3 комментария

Блогер угрожал Екатерине Мизулиной

Источник:

В Ярославле проходят судебные заседания по делу 31-летнего треш-стримера Аслана Дурдиева, который в феврале 2024 года угрожал главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Помимо статьи об угрозе убийством его обвиняют в избиении 28-летнего мужчины в 2021 году.

Дело вышло громким. Прошлой зимой Аслан, не стесняясь в выражениях, обратился к главе ЛБИ в социальных сетях. Так он отреагировал на пост, который выложила в своем телеграм-канале Екатерина Мизулина. В нем сообщалось, что ярославцы пожаловались на канал Аслана и просят принять меры против действий треш-блогера. Дурдиев в ответ записал эмоциональное, полное мата послание. Протрезвев наутро, извинился, но это ему не помогло. Блогера отправили в СИЗО и возбудили уголовное дело.

— Просыпаюсь, даже смотреть не стал. Говорю, я за оскорбления извиняюсь, но то, что она выложила, — это неправда. Какие-то притоны, наркотики. Я никогда в жизни наркотики не употреблял, что за бред? На этой почве я нервно сорвался. Но потом я успокоился, принес свои извинения, — рассказал подсудимый на заседании.

По статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, могут назначить лишение свободы сроком до двух лет. При этом по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Дурдиев может получить до восьми лет колонии.

Полную историю о конфликте треш-стримера и Екатерины Мизулиной смотрите в видео выше.

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Уголовное дело Екатерина Мизулина Треш-стример Суд
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Комментарии
3
Гость
1 час
Закройте дон дона лет на десять минимум в назидание остальным дончикам а потом верните по месту рождения
Гость
1 час
Злодеям верить нельзя, отправьте его на десять лет в назидание таким же ЗЛОДЕЯМ!!!!
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