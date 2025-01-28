«На камерах видно, что они толпой действовали»: дважды судимый убийца вернулся в родную деревню

Сестра убитого боится за его двоих детей Источник: Андрей Тырышкин / ok.ru, Александр Ощепков / NGS.RU

Жительница Новосибирской области Ольга Катайцева потеряла брата в 2021 году. Первые полтора месяца его считали пропавшим, а затем похищенным. Когда тело 37-летнего Андрея Тырышкина нашли закопанным недалеко от кладбища, под подозрение попал его знакомый Сергей О. Выяснилось, что он вывез жертву в лес, несколько раз выстрелил в голову и спрятал труп. Сергей О. получил 11 лет колонии — ранее он уже отсидел 15 лет за убийство пенсионерки. Осуждённый провёл в колонии несколько месяцев и освободился, заключив контракт. Сестра убитого возмущена возвращением Сергея в родную деревню и пытается добиться назначенной судом компенсации. Подробности — в материале NGS.RU.

«Приставил обрез к груди и сказал: „Пошли“ »

3 августа 2021 года в деревне Издревой нашли тело 37-летнего Андрея Тырышкина. Закопанный труп обнаружили в лесу в районе местного кладбища. Волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» разыскивали его с 19 июня. По подозрению в убийстве задержали односельчанина Андрея Тырышкина Сергея О.

Согласно материалам дела, всё произошло ночью 19 июня. Сергей О. и трое его знакомых приехали к дому, где жил Андрей Тырышкин. Компания планировала разобраться с Андреем из-за долга в 30 тысяч, который он требовал у знакомой Сергея О.

Всё происходившее в ночь на 19 июня попало на видео. Сначала компания людей вошла в дом, а через несколько минут Андрея вывели мужчина и женщина — они его сопроводили до калитки. По пути хозяин дома несколько раз падал, его пинали в спину. Возле калитки его положили на землю лицом вниз. Позже к ним присоединились остальные незваные гости, также вышедшие из дома Тырышкина. Сергей О. был вооружён обрезом.

— Когда четверо вошли в дом, Тырышкин спал на диване. О. его разбудил, позвал на улицу, но он ответил, что никуда не пойдёт. Тогда О. приставил обрез к груди Тырышкина и сказал: «Пошли», — вспоминал один из свидетелей по делу.

Андрея нашли мертвым 3 августа 2021 года Источник: поисковый отряд «ЛизаАлерт» / Ok.ru

Тырышкина заставили сесть в машину, после чего поехали в сторону укромного места недалеко от кладбища. Конфликт продолжился уже там — Сергей О. продолжал ругать Андрея, а тот извинился и сказал, что больше так не будет поступать. О. не прислушался к его словам — он дважды выстрелил в голову оппоненту из обреза ружья, а затем закопал тело в том же месте.

Сергей О. вину не признал и утверждал, что не планировал убивать Андрея Тырышкина, так как патроны в ружье были холостые. Суд доводы сибиряка отклонил, приговорил его к 11 годам колонии строгого режима и постановил выплатить потерпевшей — сестре погибшего Ольге Катайцевой — 3 миллиона рублей. Знакомые осуждённого, которые в момент конфликта и последующего убийства находились рядом, проходили по делу в качестве свидетелей.

«Андрюха, не лезь, зачем тебе это надо?»

Приговор Сергею О. вынесли не сразу — в марте 2023 года суд вернул дело следствию из-за нарушений в обвинительном заключении. Окончательное решение суда подсудимый заслушал 19 марта 2024 года. Заключённый отправился в ИК-13 особого режима в Убинском районе.

В колонии Сергей О. пробыл всего несколько месяцев — 7 июля он подписал контракт и отправился на СВО. Сестра Андрея Тырышкина Ольга Катайцева в разговоре с корреспондентом НГС вспоминает, что узнала об освобождении убийцы случайно.

— Где-то перед Новым годом со мной связался знакомый из деревни и рассказал, что он видел Сергея. Говорит, он ехал на пассажирском сиденье BMW вместе со своей сожительницей. Я сразу начала писать во все инстанции, чтобы узнать о его перемещениях, — говорит женщина.

Ещё до известия об освобождении Сергея О. Ольга Катайцева не была согласна с приговором. По мнению сестры убитого, преступник действовал не один, а со своими знакомыми.

— Я не стала оспаривать решение, потому что я и так устала за два года, пока шли суды. Вообще можно было, конечно, оспорить, потому что первый раз он 15 лет отсидел за убийство бабушки — в 2019-м вышел. Там признали, что он действовал в составе группы лиц. А вот во второй раз он уже взял всё на себя. Но там явно на камерах видно, что они толпой действовали. Я уже ничего сделать не могла, они как свидетели пошли, — продолжает Ольга.

Похищение новосибирца попало на видео камер, установленных его сестрой. На кадрах видно, что убийца действовал не один Источник: читатель НГС

Собеседница отмечает, что также она не согласна с мотивом преступления, который установило следствие. По её мнению, конфликт между Сергеем О. и её братом произошёл не из-за денег.

— Насколько я знаю, никаких денег там не было. Скорее всего, человек, который был должен деньги, убит, а мой брат про это узнал. Он говорил, что с 2019 года у нас в деревне начались убийства: одного в лесу нашли с ножом в спине, хотя оформили как суицид, потом ещё одного нашли — тоже признали самоубийством, хотя он инвалид, и я не представляю, как он мог бы это сделать. Когда я общалась с братом, он заинтересовался этими делами, но я говорила: «Андрюха, не лезь, не выясняй ничего, зачем тебе это надо?» Скорее всего, мой брат сказал что-то лишнее, — считает Ольга Катайцева.

Странным совпадением сестра убитого считает и пожар в доме, в котором жил брат. Он полностью сгорел 3 июля. Ольга писала заявление о поджоге, так как была уверена, что это была месть. Полиция отказала в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия улик.

«Не выплатил ни копейки»

Ольгу Катайцеву удивило не только освобождение виновного в гибели её брата. Женщина считала, что ей положена выплата компенсации — согласно решению суда, Сергей О. должен был потерпевшей 3 миллиона рублей. В Министерстве обороны РФ Ольге подтвердили, что Сергей О. проходил службу по контракту и зачислен на денежное довольствие ведомства (копия ответа министерства есть в распоряжении НГС).

— По состоянию на 5 ноября документы на удержание денежных средств из денежного довольствия О. в вашу пользу в адрес ВСЦ МО РФ (Военно-социальный центр Министерства обороны РФ) не поступали, — сказано в ответе.

На старой странице Сергея О. в одной из соцсетей сказано, что он строит бани Источник: соцсети Сергея О.











У Андрей Тырышкина осталось двое сыновей — Ольга Катайцева считает, что выплата компенсации помогла бы в их содержании. Женщина обратилась с запросами в Федеральную службу судебных приставов. В ФССП ответили, что у должника нет ни имущества, ни автомобиля, оформленного на него. При этом ещё 12 сентября приставы остановили исполнительное производство. Причиной стало заявление самого Сергея О. после участия в боевых действиях.

— Мне же тоже из деревни рассказывают разное. Они там уже второй гараж отстроили, дом достроили. То есть он своей сожительнице всё это время деньги отправлял, а мне не выплатил ни копейки. Понятное дело, что сейчас у него скашивается срок, если он идёт служить, но почему не выполняет обязательства, когда получает за это такие большие деньги? — жалуется Ольга.

Ответ на вопрос потерпевшей появился 23 марта прошлого года, когда в Уголовный кодекс внесли изменения о порядке заключения контракта с осуждёнными или людьми под следствием. В Федеральном законе от 23.03.2024 № 64-ФЗ сказано, что участники боевых действий в случае подписания контракта освобождаются от уголовной ответственности, но возмещение вреда происходит в «порядке гражданского судопроизводства».