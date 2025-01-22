Детский дом, психбольница, тюрьма, СВО: история убийцы, который зарезал женщину и бросил тело в автомобиль Гоши Куценко

Задержанный сознался в убийстве и снова попросился на СВО Источник: Альберт Абдуллин / Vk.com, соцсети Дарьи











— Пьяный молодой человек возле забора плачет. Вот такая картина была. Мы люди божьи, всех принимаем. Так он и попал в наш рехаб. Ничего плохого про него сказать не могу. Когда он в адекватном состоянии — добрый, общительный, — вспоминает духовный наставник Альберта.

За его плечами — буллинг в детском доме, скитания по улицам, рехаб, несколько тюремных сроков и служба в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Выжив на линии соприкосновения, 30-летний Альберт Абдуллин снова оказался в СИЗО: его обвиняют в жестоком убийстве женщины, тело которой он спрятал в «Запорожце» актера Гоши Куценко.

Источник: Городские медиа

Пока следователи разбираются в случившемся, а задержанный ждет суда в изоляторе, журналисты MSK1.RU рассказывают подробности о жизни Альберта Абдуллина и его жертвы, 36-летней Дарьи.

«Рос в детском доме»

Альберт Абдуллин родом из Казани. Как рассказал журналисту MSK1.RU один из его знакомых, он рос в детском доме.

— У него обнаружили психическое заболевание, из-за которого его постоянно доставали в детском доме. По крайней мере, он сам так рассказывал, — делится собеседник редакции. — Он раньше состоял в каком-то детском психоневрологическом учреждении. Потом, когда ему 18 лет только стукнуло, его выгнали из детдома. Якобы за поведение и какие-то нехорошие моменты. Он скитался по улицам. Мы познакомились, когда он попал к нам в рехаб. Я у него был духовным наставником. Выглядело это так: пьяный молодой человек возле забора плачет. Мы люди божьи, всех принимаем.

Альберт рос в детском доме Источник: Альберт Абдуллин / Vk.com

Так Альберт оказался в реабилитационном центре. Там он пробыл целый год.

— Ничего плохого про него сказать не могу, — говорит бывший наставник Абдуллаева. — Когда он в адекватном состоянии — добрый, общительный. Я с ним практически каждый день общался. Потом он, через год, покинул медцентр, начал жить своей жизнью, круг общения у него негативный стал. Дальше — больше: тюрьма, потом из тюрьмы — на СВО, полгода в ЧВК «Вагнер» он воевал.

На сайте Верховного суда Республики Татарстан можно найти две кассационные жалобы, которые Альберт Абдуллин подавал, будучи осужденным за ряд преступлений.

Один из приговоров был вынесен Кировским районным судом Казани в 2016 году. Альберта признали виновным в нескольких эпизодах разбоя, угрозы убийством и оскорблении представителя власти. Спустя год он пытался через суд добиться снижения наказания в связи с изменениями в законодательстве, а спустя два года вышел по УДО.

Источник: Альберт Абдуллин / Vk.com

В Пестречинском районном суде Татарстана в 2016 году также рассматривалось уголовное дело по статье о побоях. Но тексты всех судебных решений по делам Абдуллина по какой-то причине не опубликованы на сайтах судов.

Судя по всему, после освобождения в 2018 году на свободе Альберт пробыл недолго: после задержания за убийство в Москве он рассказал о еще одной судимости в 2019 году. По его словам, он получил 13 лет за убийство.

В марте 2024 года на его странице в соцсетях появилось множество фотографий, на которых Альберт в военной форме гуляет по Москве и, позируя на камеру, показывает жест «джамбо», популярный в среде «вагнеров».

На фото Альберт постоянно показывает подписчикам «джамбо» Источник: Альберт Абдуллин / Vk.com











Также Абдуллин выкладывал фотографии с другим участником СВО, который не ответил на звонок из редакции MSK1.RU. Снимок с боевым товарищем сопровождала подпись «Герои СВО» и песня SHAMAN «Встанем».

Одно из последних фото, опубликованных на странице Альберта Источник: Альберт Абдуллин / Vk.com

Познакомились на Киевском вокзале

Жертва Абдуллина — Дарья — росла в Камчатском крае. Какое-то время она жила в Тольятти и Казани. В Самарской области с 2017 по 2020 год была директором ООО «Папирус». Компания занималась торговлей алкогольными напитками, табаком, морепродуктами и другими продовольственными товарами.

Женщина выросла на Камчатке Источник: личная страница Дарьи в соцсетях











В своих соцсетях женщина публиковала много фото с детьми, но в комментариях называла их своими крестниками. Знакомые Дарьи рассказали ИА Regnum, что у нее остались двое несовершеннолетних сыновей.

В Москву 36-летняя Дарья приехала на заработки. В СМИ неоднократно упоминалось, что она трудилась в салонах красоты и обучала персонал в Ozon, однако в компании сообщили, что не нашли в штате такую сотрудницу.

— Согласно нашей информации, в штате компании не было сотрудницы с такими данными, — рассказали в пресс-службе Ozon. — Мы продолжаем выяснять обстоятельства дела и выражаем искренние соболезнования близким погибшей женщины.

Дарья трудилась директором торговой компании Источник: личная страница Дарьи в соцсетях











Друзья Альберта рассказывали журналистам, что он приехал в Москву к некой женщине, с которой у него якобы должна была состояться свадьба. Не исключено, что речь могла идти именно о Дарье.

Хотел убедиться, что она не выживет

Но по версии следствия, Альберт Абдуллин познакомился с убитой у Киевского вокзала. В день убийства они вместе выпивали на Кутузовском проспекте.

Альберт при встрече подарил Дарье две розы и бутылку водки Источник: Рина Трофимова / MSK1.RU











Во время встречи Альберт и Дарья поругались. Тогда обвиняемый достал из рюкзака тычковой нож и начал бить им жертву.

— Желая убедиться в том, что она не выживет, я наносил еще удары в область тела, головы, туловища, — цитирует показания Абдуллина прокуратура.

Источник: Столичный СК / T.me

От серьезных ранений — колотых ран было около 12 — Дарья скончалась на месте.

Незадолго до убийства Альберт пытался проникнуть в офисное помещение местных сотрудников офиса проектировщиков архитектурного бюро, расположенного неподалеку. Он выбил стекло, но внутрь так и не попал: сработала сигнализация, которая и спугнула преступника. Утром сотрудники увидели выбитые окна, просмотрели камеры видеонаблюдения и вызвали полицию.

Источник: читатели MSK1.RU

— Мы искали убийцу по следам крови на земле, — говорят проектировщики. — Сначала думали, что он сам поранился осколком и убежал. Так дошли до «Запорожца». На ручке была кровь. А внутри мужчина, невредимый. И мертвая женщина.

Абдуллина разбудили и попытались выяснить у него, что произошло.

Полиция задержала Альберта, несмотря на его первоначальные показания Источник: читатели MSK1.RU

— Он вышел, сказал полицейскому: «Претензий не имею». Будто бы его тут побеспокоил, — рассказали сотрудники офиса. — Попытался убедить нас, что женщина просто спит, и уже собирался уходить. В итоге только в суде признался в убийстве.

Затащил труп в машину актера и уснул рядом

Чтобы скрыть следы преступления, считает следствие, он спрятал тело убитой в «Запорожце», принадлежащем актеру Гоше Куценко.

Со своей жертвой Абдуллин расправился на улице. На месте ЧП до сих пор остались следы крови и обувь Дарьи Источник: читатели MSK1.RU

Голубой «Запорожец» артист купил в 2019 году. В эфире радиостанции «Русское Радио» он говорил, что купил его в память о родном городе Запорожье. Он также сделал тюнинг машины, потому что, по его словам, голубой тон — неагрессивный и заставляет улыбаться других водителей на дорогах.

Вероятно, сам Гоша Куценко находится сейчас не в Москве. 19 января его заметили на съемках в Ессентуках. Актера часто видят в магазинах недалеко от места съемки. Новую картину снимают в одной из квартир многоэтажки, писала «КП»-Северный Кавказ.

Последние годы машина стояла, накрытая брезентом, во дворе дома по Кутузовскому проспекту, пишет «Московский комсомолец». Здесь она и привлекла внимание обвиняемого.

Источник: Гоша Куценко / T.me

Позже сам актер прокомментировал случившееся:

— Узнал эту страшную новость на съемках в экспедиции. Убийца задержан. Мои соболезнования родным погибшей, — сказал Куценко.

Снова на СВО?

В отношении Альберта Абдуллина возбудили уголовное дело по статье «Убийство». 20 января Дорогомиловский суд Москвы отправил его в СИЗО. По данным «Коммерсанта», на суде об избрании меры пресечения Абдуллин изъявил желание вновь отправиться в зону проведения специальной военной операции на Украине.

К слову, законодательство позволяет Абдуллину покинуть изолятор и отправиться на линию соприкосновения. Весной 2024 года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому военный контракт с Вооруженными Силами РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время теперь могут заключать граждане, совершившие преступление и имеющие судимость.

Абдуллин снова собирается отправиться в зону СВО Источник: Альберт Абдуллин / Vk.com











Подписать контракт с ВС РФ можно даже на стадии следствия, не дожидаясь суда. При этом их дела будут приостановлены, а для осужденных вид наказания будет заменен на условный срок. Ограничения предусмотрены только для судимых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, посягательства на конституционный строй и безопасность государства, а также совершивших преступления по этим основаниям.

Председатель коллегии адвокатов «Призывник» Денис Кокшаров объяснил MSK1.RU, что в настоящее время законодательство не ограничивает рецидивистов, даже побывавших на СВО после колонии, на повторное заключение контракта.

— Закон не регулирует в случае рецидива отсутствие возможности заключить контракт на прохождение службы в зоне СВО, — сообщил Денис Кокшаров. — Есть ряд статей, с которыми нельзя заключить контракт. Других ограничений нет.