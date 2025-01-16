Бывшего жениха Волочковой отправили в колонию: он оказался мошенником, обманувшим на 100 миллионов рублей

Дмитрий Дюран занял 100 миллионов рублей у 40 предпринимателей Источник: volochkova_art / Instagram (владелец — компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена)











Бывший возлюбленный балерины Анастасии Волочковой Дмитрий Дюран ближайшие 7 лет проведет в колонии общего режима. Десятки человек пострадали от мошенника. Сегодня ему вынесли приговор в Дзержинском районном суде Нижнего Новгорода.

По версии следствия, Дюран убеждал своих жертв вложиться в его кондитерскую сеть Family Desert. Он уверял, что взамен партнер получит уже удвоенную сумму — до 180% годовых, но после благополучно исчезал.

Всего мужчина занял 100 миллионов рублей у 40 предпринимателей. Один из инвесторов Дюрана устал ждать свои средства, вызвал его на разговор и избил.

После драки двоих задержали, и в отделе выяснилось, что бывший бойфренд Волочковой уже заочно арестован. Уголовное дело в отношении него возбудили еще в апреле 2022 года, когда его объявили в федеральный розыск, хотя сам он не скрывался: выкладывал фото в соцсетях, приходил на светские вечеринки и готовил торты для звезд шоу-бизнеса.

Что известно о звездном кондитере и его аресте, смотрите на видео Источник: Городские медиа

Сегодня Дзержинский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор Дмитрию Дюрану. Предпринимателю дали семь лет колонии общего режима.

Ситуацию с бывшим возлюбленным прокомментировала Волочкова, ее слова приводят наши коллеги из Starhit.ru.

— Вы знаете, у нас с Дмитрием были замечательные отношения, не такие, конечно, как с Сулейманом Керимовым, но это всё неважно, — отметила балерина.