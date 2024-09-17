Предлагал свободу за миллионы: в чем подозревают экс-адвоката, обманувшего мужа Елены Блиновской

Стало известно, в чем именно подозревают бывшего адвоката Эльмана Пашаева, обманувшего семью блогера и «королевы марафонов» из Ярославля Елены Блиновской. Экс-правозащитник убедил мужа коуча личностного роста Алексея Блиновского, что он сможет освободить его и Елену от уголовной ответственности.
РИА Новости сообщают, что по словам их информированного источника, Пашаев проходит по делу о мошенничестве на сумму свыше 45 миллионов рублей.
— Предварительно, Пашаев получил 18,5 миллиона рублей, а также 300 тысяч долларов США, — приводит агентство данные собеседника.
По версии следствия Эльман Пашаев в феврале 2024 года пообещал бизнесмену Блиновскому за крупную сумму освободить их с супругой Еленой от уголовной ответственности, однако дело так и не закрыли.
— Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского денежные средства в особо крупном размере. Пашаев задержан в городе Москва, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — сообщил СК РФ в своем Telegram-канале.
На бывшего адвоката завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Кто такие Блиновские?
Елена Блиновская (в девичестве Останина) родилась 25 августа 1981 года в поселке Опарино Кировской области в семье бухгалтера и водителя. Через несколько лет семья перебралась в Ярославль. На странице Елены во «ВКонтакте» указано, что она училась в ярославских школах № 59 и 96, а затем — в ЯрГУ имени Демидова по специальности «бухучет». Туда она отправилась учиться по наставлению мамы.
После учебы Елена работала в рекламном агентстве. В 2007 году девушка вышла замуж за предпринимателя Алексея Блиновского, с которым познакомилась после расставания с бывшим парнем. Вместе они воспитывают четверых детей — троих мальчиков и девочку.
Супруги открыли свадебный салон, но дело быстро свернули. Елена ушла в декрет и стала изучать курсы личностного роста. В 2015 году Блиновская начала проводить первые марафоны желаний, клиентками были ее подруги. Дело выстрелило, параллельно она рассказывала об этом в соцсетях.
В 2020-м коуч стала продюсером фильма «Марафон желаний» (18+). Подробнее о том, на чем зарабатывают Блиновские, мы писали в этом материале, а также публиковали профайл на «королеву марафонов».
Пашаев регулярно комментировал ситуацию с Блиновским в качестве его адвоката. Совсем недавно, 12 сентября, он опровергал информацию о задержании Блиновского в зоне СВО. До этого, в июне, рассказывал, чем тот занимается в армии. В публикациях СМИ его называли действующим адвокатом.
Однако за всю карьеру Эльмана Пашаева его неоднократно исключали из адвокатских палат. В сентябре 2020 года Совет адвокатской палаты Северной Осетии лишил его статуса адвоката на год. Решение было принято на основе заключения квалификационной комиссии. Она пришла к выводу, что в ходе судебного процесса по делу актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката.
Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева, который защищал его интересы в суде. Перед апелляцией актер заявил, что именно Пашаев «подставил» его под суровый приговор — восемь лет лишения свободы. Однако адвокат остался доволен своей работой.
Елена и Алексей Блиновские являются обвиняемыми по уголовному делу об отмывании денег и неуплате налогов. Мужа «королевы марафонов» следствие считает пособником. В конце июня «Сбербанк» подал к нему иск о банкротстве более чем на 7 миллионов. Из-под стражи Блиновский отправился на СВО, что дало повод для проверки его контракта с МО РФ. В итоге мужчина даже обращался к главе СК Бастрыкину.
Тем временем в Москве начали слушания по делу Елены Блиновской. Максимальный срок, который грозит ярославне, — 10,5 года тюрьмы. По словам ее адвоката Наталии Сальниковой, пока мама находится в СИЗО, а отец — на СВО, дети Блиновских живут с бабушкой.