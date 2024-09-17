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Криминал Задержали Елену Блиновскую подробности Предлагал свободу за миллионы: в чем подозревают экс-адвоката, обманувшего мужа Елены Блиновской

Предлагал свободу за миллионы: в чем подозревают экс-адвоката, обманувшего мужа Елены Блиновской

Эльман Пашаев убедил супруга «королевы марафонов» из Ярославля, что сможет решить вопрос с законом

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2 комментария

Бывший адвокат убедил Алексея, что может помочь избежания наказания за неуплату налогов и ему, и жене

Стало известно, в чем именно подозревают бывшего адвоката Эльмана Пашаева, обманувшего семью блогера и «королевы марафонов» из Ярославля Елены Блиновской. Экс-правозащитник убедил мужа коуча личностного роста Алексея Блиновского, что он сможет освободить его и Елену от уголовной ответственности.

РИА Новости сообщают, что по словам их информированного источника, Пашаев проходит по делу о мошенничестве на сумму свыше 45 миллионов рублей.

— Предварительно, Пашаев получил 18,5 миллиона рублей, а также 300 тысяч долларов США, — приводит агентство данные собеседника.

По версии следствия Эльман Пашаев в феврале 2024 года пообещал бизнесмену Блиновскому за крупную сумму освободить их с супругой Еленой от уголовной ответственности, однако дело так и не закрыли.

Кадры задержания опубликовали в следкоме

— Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского денежные средства в особо крупном размере. Пашаев задержан в городе Москва, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — сообщил СК РФ в своем Telegram-канале.

На бывшего адвоката завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Кто такие Блиновские?

Елена Блиновская (в девичестве Останина) родилась 25 августа 1981 года в поселке Опарино Кировской области в семье бухгалтера и водителя. Через несколько лет семья перебралась в Ярославль. На странице Елены во «ВКонтакте» указано, что она училась в ярославских школах № 59 и 96, а затем — в ЯрГУ имени Демидова по специальности «бухучет». Туда она отправилась учиться по наставлению мамы.

После учебы Елена работала в рекламном агентстве. В 2007 году девушка вышла замуж за предпринимателя Алексея Блиновского, с которым познакомилась после расставания с бывшим парнем. Вместе они воспитывают четверых детей — троих мальчиков и девочку.

Супруги открыли свадебный салон, но дело быстро свернули. Елена ушла в декрет и стала изучать курсы личностного роста. В 2015 году Блиновская начала проводить первые марафоны желаний, клиентками были ее подруги. Дело выстрелило, параллельно она рассказывала об этом в соцсетях.

В 2020-м коуч стала продюсером фильма «Марафон желаний» (18+). Подробнее о том, на чем зарабатывают Блиновские, мы писали в этом материале, а также публиковали профайл на «королеву марафонов».

Пашаев регулярно комментировал ситуацию с Блиновским в качестве его адвоката. Совсем недавно, 12 сентября, он опровергал информацию о задержании Блиновского в зоне СВО. До этого, в июне, рассказывал, чем тот занимается в армии. В публикациях СМИ его называли действующим адвокатом.

Однако за всю карьеру Эльмана Пашаева его неоднократно исключали из адвокатских палат. В сентябре 2020 года Совет адвокатской палаты Северной Осетии лишил его статуса адвоката на год. Решение было принято на основе заключения квалификационной комиссии. Она пришла к выводу, что в ходе судебного процесса по делу актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката.

Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева, который защищал его интересы в суде. Перед апелляцией актер заявил, что именно Пашаев «подставил» его под суровый приговор — восемь лет лишения свободы. Однако адвокат остался доволен своей работой.

Елена и Алексей Блиновские являются обвиняемыми по уголовному делу об отмывании денег и неуплате налогов. Мужа «королевы марафонов» следствие считает пособником. В конце июня «Сбербанк» подал к нему иск о банкротстве более чем на 7 миллионов. Из-под стражи Блиновский отправился на СВО, что дало повод для проверки его контракта с МО РФ. В итоге мужчина даже обращался к главе СК Бастрыкину.

Тем временем в Москве начали слушания по делу Елены Блиновской. Максимальный срок, который грозит ярославне, — 10,5 года тюрьмы. По словам ее адвоката Наталии Сальниковой, пока мама находится в СИЗО, а отец — на СВО, дети Блиновских живут с бабушкой.

ПО ТЕМЕ
Елена Блиновская Алексей Блиновский Адвокат Уголовное дело
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Комментарии
2
Гость
17 сентября 2024, 14:29
Посмотрите в ЧП НТВ про чеченов на иномарке без номеров в Краснодарском крае и как они ведут себя на дороге, разговаривают с полицейскими а потом просто уезжают и им всё сходит с рук Заодно подумайте на чьи деньги всё это
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