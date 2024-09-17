Предлагал свободу за миллионы: в чем подозревают экс-адвоката, обманувшего мужа Елены Блиновской

Елена Блиновская (в девичестве Останина) родилась 25 августа 1981 года в поселке Опарино Кировской области в семье бухгалтера и водителя. Через несколько лет семья перебралась в Ярославль. На странице Елены во «ВКонтакте» указано, что она училась в ярославских школах № 59 и 96, а затем — в ЯрГУ имени Демидова по специальности «бухучет». Туда она отправилась учиться по наставлению мамы.

После учебы Елена работала в рекламном агентстве. В 2007 году девушка вышла замуж за предпринимателя Алексея Блиновского, с которым познакомилась после расставания с бывшим парнем. Вместе они воспитывают четверых детей — троих мальчиков и девочку.

Супруги открыли свадебный салон, но дело быстро свернули. Елена ушла в декрет и стала изучать курсы личностного роста. В 2015 году Блиновская начала проводить первые марафоны желаний, клиентками были ее подруги. Дело выстрелило, параллельно она рассказывала об этом в соцсетях.

В 2020-м коуч стала продюсером фильма «Марафон желаний» (18+). Подробнее о том, на чем зарабатывают Блиновские, мы писали в этом материале, а также публиковали профайл на «королеву марафонов».