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Криминал подробности В Москве задержан скандальный экс-адвокат Эльман Пашаев — он за деньги обещал свободу семье Блиновских

В Москве задержан скандальный экс-адвокат Эльман Пашаев — он за деньги обещал свободу семье Блиновских

Пашаева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

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3 комментария

Пашаева задержали в Москве

В Москве задержали бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Его подозревают в мошенничестве в отношении членов семьи Блиновских («королевы марафонов» Елены и ее мужа Алексея). Пашаев якобы встречался с супругом блогерши в феврале 2024 года и пообещал Блиновскому за крупную сумму денег освободить их от уголовной ответственности, однако дело так и не закрыли.

— Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского денежные
средства в особо крупном размере. Пашаев задержан в городе Москве, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — сообщил СК РФ в своем Telegram-канале. Теперь на бывшего адвоката завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Кадры задержания Пашаева

Пашаев регулярно комментировал ситуацию с Блиновским в качестве его адвоката. Совсем недавно, 12 сентября, он опроверг информацию о задержании Блиновского в зоне СВО, в июне рассказывал, чем тот занимается в армии. В публикациях СМИ его называли действующим адвокатом.

Однако за всю карьеру Эльмана Пашаева, его неоднократно исключали из адвокатских палат. В сентябре 2020 года Совет адвокатской палаты Северной Осетии лишил его статуса адвоката на год. Решение было принято на основе заключения квалификационной комиссии. Она пришла к выводу, что в ходе судебного процесса по делу актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката.

Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева, который защищал его интересы в суде. Перед апелляцией актер заявил, что именно Пашаев «подставил» его под суровый приговор — восемь лет лишения свободы. Однако адвокат остался доволен своей работой.

Елена и Алексей Блиновские являются обвиняемыми по уголовному делу об отмывании денег и неуплате налогов. Мужа «королевы марафонов» следствие считает пособником. В конце июня Сбербанк подал к нему иск о банкротстве более чем на 7 миллионов. Из-под стражи Блиновский отправился на СВО, что дало повод для проверки его контракта с МО РФ. В итоге мужчина даже обращался к главе СК Бастрыкину.

Сам Пашаев также отправлялся на фронт. В апреле этого года он попал под обстрел под Угледаром, получил контузию и ранение в ногу. На СВО адвокат оказался в одном подразделении с Алексеем Блиновским.

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Эльман Пашаев Алексей Блиновский Блиновская Дело Блиновской Адвокат Мошенничество
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Комментарии
3
Гость
17 сентября 2024, 08:51
они и в лотереях обещают что выигрывает каждый билет)))) развод скрепного народца дело хосударственай важности
Гость
17 сентября 2024, 09:21
Извинится криво улыбаясь , мамой поклянётся и поедет на дотационый кавказ востанавливать силы
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