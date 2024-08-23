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Криминал Захват колонии в Волгограде Четверо погибших и четверо раненых. Всё о захвате заключенными колонии под Волгоградом — в одном видео

Четверо погибших и четверо раненых. Всё о захвате заключенными колонии под Волгоградом — в одном видео

Собрали главную информацию о событиях в Суровикино

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3 комментария

23 августа взяли в плен сотрудников исправительного учреждения ИК-19 под Волгоградом. По данным ведомства, погибли четверо сотрудников, еще четверо пострадали.

Боевиков также было четверо. Они выдвинули требования, а в случае преследования угрожали убить заложников. Прибывший на место спецназ предпринял штурм колонии. В результате операции террористы были ликвидированы, а сотрудники колонии — освобождены.

Что известно о случившемся — рассказываем в коротком видео.

За ходом операции мы следили в режиме онлайн. Почему заключенные-мусульмане второй раз захватывают российскую колонию и откуда у них оружие — читайте в отдельном разборе.

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Комментарии
3
Гость
23 августа 2024, 20:25
цвет настроения Зелёный, один Владимир всех покрестил, другой привёл своих братьев и единоверцев
Гость
23 августа 2024, 20:19
Только холопы крепостные всем довольны и продолжают стоять на коленях, настоящие скрепы не ржавеют
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