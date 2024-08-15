«Разрыв внутренних органов»: в Ярославской области до смерти забили мать двоих детей

Что известно о случившемся Источник: Кирилл Поверинов











Жители Переславля-Залесского взволнованы — по городу прошел слух, что в ночь на 14 августа в местном общежитии была жестоко убита мать двоих детей. По рассказам местных, это произошло на улице 50 лет Комсомола.

— Жестокое убийство, говорят, остались две девочки несовершеннолетние, — рассказал переславец в беседе с 76.RU.

Редакции 76.RU удалось выяснить, что случилось. Жертвой стала 31-летняя местная жительница. Правда, по словам нашего источника, дети с ней не жили.

— Она была лишена родительских прав, дети жили с отцом. Она сама пила, вела асоциальный образ жизни, — рассказал собеседник 76.RU.

Последняя посиделка с алкоголем в жизни женщины случилась 14 августа. Она устроила застолье со знакомым, по рассказам нашего инсайдера, знакомого с ситуацией, они не были сожителями. Просто встретились, чтобы выпить. Неизвестно, что именно спровоцировало конфликт, но в какой-то момент мужчина бросился на нее с кулаками. Избил жестко — на теле нашли множественные травмы.

— У нее были сломаны ребра, произошел разрыв внутренних органов. Она умерла от полученных травм, — рассказал собеседник 76.RU.

Проснувшись утром, собутыльник обнаружил ее тело и сам сдался правоохранителям. По нашей информации, причину конфликта он назвать не смог — не помнил.

Сейчас этой историей занимаются сотрудники правоохранительных органов.

— Следственными органами Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемый в совершении преступления задержан, проводятся необходимые следственные действия, — рассказали 76.RU в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области.