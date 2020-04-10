Во время пандемии коронавируса потери в регионе несет малый и средний бизнес. Не исключением стала и туристическая отрасль. В старейшей гостинице Ярославля — «Которосли» — прошли массовые увольнения.



Сотрудники жалуются, что их заставили уйти с работы — не по сокращению, а написать «по собственному».



— Нас собирали небольшими группами и слезно уговаривали уволиться. Нам не оставили выбора. Некоторые сотрудники гостиницы написали заявление в прокуратуру. — рассказала одна из сотрудниц Екатерина Шошкова.

