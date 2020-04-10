Во время пандемии коронавируса потери в регионе несет малый и средний бизнес. Не исключением стала и туристическая отрасль. В старейшей гостинице Ярославля — «Которосли» — прошли массовые увольнения.
Сотрудники жалуются, что их заставили уйти с работы — не по сокращению, а написать «по собственному».
— Нас собирали небольшими группами и слезно уговаривали уволиться. Нам не оставили выбора. Некоторые сотрудники гостиницы написали заявление в прокуратуру. — рассказала одна из сотрудниц Екатерина Шошкова.
Мы связались с руководством гостиницы «Которосли».
— Я не могу решить проблему каждого. Сами понимаете, какая сейчас сложилась обстановка. Сотрудникам я все выплачиваю. Они написали заявления «по собственному желанию». Могли бы написать «по соглашению сторон». Биржа труда открыта: теперь у них появилась возможность найти другую работу, — говорит директор гостиницы Светлана Горячева.
Напомним, что в Ярославле правительство обязало приостановить свою деятельность практически всех предпринимателей, правда, в последние дни в сторону бизнеса пошла оттепель, и некоторым сферам деятельности разрешили возобновить работу.