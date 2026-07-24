Ключевую ставку снова думают повысить, а цены продолжат расти: главные заявления Набиуллиной

Темпы ускорения роста цен ЦБ рассматривает как временный фактор Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Сегодня на заседании Центробанк принял решение по ключевой ставке. Ее показатель снизили в десятый раз и закрепили его на уровне 14%. По итогам заседания глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что полностью исключить возможность повышения ставки в будущем невозможно. Собрали все заявления с пресс-конференции

Будущее ключевой ставки

В настоящее время ключевая ставка составляет 14%. Сегодня на заседании совета директоров Банка России ее снизили на 0,25%. Однако в ходе обсуждения рассматривали вариант сохранения на прежнем уровне. Набиуллина отметила, что также были и единичные предложения по повышению показателя.

В будущем же ключевую ставку и вовсе могут поднять, если это потребуется, отметила глава ЦБ. На данный момент проводимая регулятором политика привела к тому, что устойчивая инфляция за полтора года снизилась примерно в два раза. Превентивно «дергать» ее вверх оснований пока нет, но не факт, что они не появятся.

«Но еще раз подчеркну: это не является частью нашего базового сценария. Заблаговременно закладываться вот на такой ход развития ситуации и превентивно дергать ставку вверх, на наш взгляд, оснований нет. Если он реализуется, такой сценарий, то мы будем делать то, что необходимо для ценовой стабильности», — отметила Набиуллина.

Рост цен — временный фактор

Существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами. Причем это касается не только России, но и всего мира, где также продолжает ускоряться рост цен, в том числе из-за событий на Ближнем Востоке.

«Это повлияло на то, что многие центральные банки зарубежных стран перешли к ужесточению своей денежно-кредитной политики», — отметила глава Банка России.

Центробанк продолжает снижать ключевую ставку с 2025 года. Денежно-кредитную политику в России Банк России смягчает аккуратно и последовательно. Например, в начале 2025 года ставка была 21%, но уже к концу года ее снизили до 16%. В марте 2026 года показатель составил 15%, в апреле ставку снизили еще на 0,5 процентного пункта — до 14,5%. Сегодня такое решение приняли в девятый раз подряд. Теперь ее уровень составляет 14,5%. Однако это всё равно считается довольно высоким показателем. Примечательно, что в отношении ключевой ставки ЦБ действует осторожно еще и из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке, так как она может повлиять на рост цен.

Также ЦБ не видит оснований говорить о стагфляции в России. По ее словам, проводимая монетарная политика позволяет избежать такого сценария.

Стагфляция — это состояние экономики, при котором одновременно наблюдаются три негативных явления: рост инфляции (устойчивое повышение уровня цен на товары и услуги), застой или падение производства (стагнация) и рост безработицы.

«Мне кажется, об этом говорить не стоит. И как раз наша денежно-кредитная политика, которая направлена на то, чтобы снижать инфляцию, она как раз позволяет избежать такого сценария. Отдельный год, где рост цен спровоцирован шоком предложения, — это не стагфляция, нельзя это так называть», — сказала она.

Темпы ускорения роста цен рассматривают как временный фактор. ЦБ прогнозирует, что инфляция в России во втором полугодии 2026 года останется вблизи текущих уровней, а к 4% вернется в 2027 году и уже закрепится.

Влияние топливного кризиса на экономику страны

Одним из факторов текущего роста цен является подорожание топлива, сказывающееся на широком круге товаров и услуг. По словам Набиуллиной, это предсказуемо отразилось на инфляционных ожиданиях, которые в июле значительно выросли.

«Для разворота темпов роста экономики важно, чтобы решения в сфере ДКП (денежно- кредитной политики) принимались с учетом ситуации», — отметила глава ЦБ.

Кроме того, ситуация на топливном рынке России была шоком предложения. Во многих регионах она уже стабилизируется

«Прежде всего топливная ситуация относится к тому, что называют шоками предложения, и денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения в том случае, если они имеют выраженные вторичные эффекты, просачиваются в устойчивую инфляцию, и, конечно, зависит от длительности этих шоков», — сказала она в ходе пресс-конференции.

Другие заявления главы ЦБ

Вместе с этим во время пресс-конференции Набиуллина рассуждала о том, как подорожание бензина отразится на рубле. По ее словам, прямой зависимости тут нет.

«Импорт бензина может несколько увеличить спрос на валюту, но пока масштаб этих операций незначителен», — подчеркнула она.

Кроме того, она затронула атаку на складские помещения Wildberries. По ее словам, ЦБ не рассматривает меры поддержки для страховой отрасли в этой ситуации.

«Меры поддержки не рассматриваем. У страхового сектора достаточный запас прочности в этом деле. Есть рост выплат, но запасов капитала страховых компаний для этого достаточно», — подчеркнула глава Банка России.

О чем еще сказала Набиуллина