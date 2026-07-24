Чем подкормить огурцы в июле — все правила в одной картинке

Огурцы в течение всего сезона нуждаются в подкормках Источник: Анна Золотова / NGS.RU

Агроном объяснила, чем подкормить огурцы в июле — растения нуждаются в регулярном внесении удобрений из-за активных поливов. Стоит чередовать минеральные и органические подкормки.

Чем подкормить огурцы в июле

Огурцы нужно подкармливать каждые десять дней, минимум два раза в месяц, так как растения тратят много сил на наращивание зеленой массы и формирование плодов.



«Если нет никаких проблем с растениями, то можно обойтись органическими подкормками. Например, настоем сброженной травы или коровьего навоза в разведении 1 к 1, — советует агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — Если есть возможность, то чередуйте органические подкормки с минеральными».

Источник: Филипп Сапегин / Городские медиа

Очень важно в июле давать фосфорно-калийные удобрения. Можно взять калийную селитру в разведении 20 г на 10 литров воды или сернокислый калий 30–40 г на 10 л воды.

Наиболее эффективным вариантом станет монофосфат калия, который содержит большую долю фосфора и калия. Потребуется 20 г на 10 л воды.

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