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Лето Чем подкормить огурцы в июле — все правила в одной картинке

Чем подкормить огурцы в июле — все правила в одной картинке

Агроном объяснила, чем подкормить огурцы в июле

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Огурцы в течение всего сезона нуждаются в подкормках | Источник: Анна Золотова / NGS.RUОгурцы в течение всего сезона нуждаются в подкормках | Источник: Анна Золотова / NGS.RU

Огурцы в течение всего сезона нуждаются в подкормках

Источник:
Анна Золотова / NGS.RU

Агроном объяснила, чем подкормить огурцы в июле — растения нуждаются в регулярном внесении удобрений из-за активных поливов. Стоит чередовать минеральные и органические подкормки.

Чем подкормить огурцы в июле

Огурцы нужно подкармливать каждые десять дней, минимум два раза в месяц, так как растения тратят много сил на наращивание зеленой массы и формирование плодов.

«Если нет никаких проблем с растениями, то можно обойтись органическими подкормками. Например, настоем сброженной травы или коровьего навоза в разведении 1 к 1, — советует агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — Если есть возможность, то чередуйте органические подкормки с минеральными».

Источник: Филипп Сапегин / Городские медиаИсточник: Филипп Сапегин / Городские медиа
Источник:

Филипп Сапегин / Городские медиа

Очень важно в июле давать фосфорно-калийные удобрения. Можно взять калийную селитру в разведении 20 г на 10 литров воды или сернокислый калий 30–40 г на 10 л воды.

Наиболее эффективным вариантом станет монофосфат калия, который содержит большую долю фосфора и калия. Потребуется 20 г на 10 л воды.

Когда вносить азот

Азот быстро вымывается из почвы из-за обильного полива огурцов, поэтому нужно внимательно следить за состоянием растения. Если листва начала терять цвет и местами желтеть, то нужно внести дополнительно азот.

«Можно подкормить настоем куриного помета в разведении 1 к 25. Важно не пережечь корни огурца. Подойдет и калийная селитра. В ней около 13% азота и 46% калия», — объяснила специалист.

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