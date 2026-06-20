«Боимся, но работаем». Как собирают ту самую мелитопольскую черешню и приедет ли она в регионы страны

Мелитополь. Сбор урожая ранних сортов черешни «Валерий Чкалов» и «Бигарро Бурлат» Источник: Алексей Коновалов / ТАСС

Мелитопольская черешня, известная на всю Россию своим ароматом и вкусом, вполне может доехать в этом сезоне даже до северных регионов страны, несмотря на напряженную ситуацию в Запорожской области. «Фонтанка.ру» узнала, чего ждать покупателям.

Мелитопольская черешня считается одной из лучших черешен Восточной Европы: она очень красивая, сладкая, с ярким ароматом и отлично переносит транспортировку даже на большие расстояния. Все эти качества связаны с климатом Мелитополя и многолетней селекцией. Правда весенние заморозки могут подкосить ягоду, поскольку при раннем цветении даже несколько холодных ночей могут резко снизить урожай. Первые поставки анонсировали в 2023 году, мелитопольской черешней угощали на региональном стенде ПМЭФ.

«Фонтанка.ру» дозвонилась нескольким производителям черешни из Мелитополя. Все единогласно говорят о трех основных проблемах: нехватке бензина, сложностях с логистикой, а также с наймом сотрудников.

«Да, есть сложности с тем, чтобы вывезти продукцию, не все готовы к нам приезжать», — говорит представитель компании «Мелитопольская черешня» Елена Литкевич.

«Более того. Звонят потенциальные покупатели, они как только узнают, где у нас сад, сразу трубки бросают. Так было уже несколько раз», — жалуется фермер Анна из Мелитополя. Объяснение понятное — беспилотники, которые местные жители раньше наблюдали только по ночам, а сейчас и днем.

И мы боимся, но работаем, а что делать? Анна фермер из Мелитополя

Тяжелая и дорогая логистика

Тарифы на перевозки — еще одна боль, они значительно повысились. Сейчас довезти фуру с черешней до Москвы стоит 300 тысяч рублей, а дальше — еще дороже. Хотя в целом тарифы уже устаканились и хотя бы не растут больше, рассказывает Елена Литкевич.

По отзывам других участников рынка, гораздо сильнее повлияло то, что власти закрывали трассы и мосты из соображений безопасности, и из Мелитополя какое-то время было не выехать.

«То есть у нас хороший урожай в этом году, но что делать, если далеко черешню не увезти? Продаем пока на местном рынке, но это слишком маленькие объемы», — сетует Анна.

Черешня хороша, но с доставкой проблемы Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Всё идет к тому, что из-за сложившейся ситуации часть фермеров готова сокращать производство черешни.

«Мы, например, в следующем году, скорее всего, закроемся», — делится Анна.

Другие производители подтверждают, что перекрытия трасс и мостов действительно были, но сейчас они уже сняты.

«Ситуация уже более-менее нормализовалась», — рассказывает Диана, представитель другого фермерского хозяйства.

Топливо на вес золота

Достаточно остро стоит вопрос с бензином, говорят все опрошенные «Фонтанкой.ру» аграрии.

«Я сейчас занимаюсь доставкой топлива в регион и постоянно в дороге. У меня физически нет времени. На ваши вопросы ответить не смогу», — написал в мессенджере в «ВК» глава ООО «Мелитопольские сады» Антон Лукоянов.

«Вопрос всё же решается, и довольно простым образом. Сейчас мы, в отличие от прошлого года, предлагаем закупщикам только самовывоз. А также оплату наличными. Большинство потенциальных покупателей соглашается», — рассказывает Диана.

Что с ценами и сборщиками?

Цены на мелитопольскую черешню в этом году лучше, чем в прошлом, говорит еще один собеседник «Фонтанки.ру».

«В прошлом году из-за заморозков и маленького урожая килограмм стоил 400 рублей. Сейчас у крупных производителей кило ягоды стоит 200–250 рублей. У людей, которые выращивают черешню в личных подсобных хозяйствах, можно найти и дешевле — до 200 рублей», — поясняет он.

ИП Елена Святодух, которое располагает собственным садом на 44 гектара, продает сейчас черешню по 250 рублей за килограмм, рассказали представители предприятия. В удачные годы урожай черешни в сезон может составить 300–400 тонн.

Что касается проблемы со сборщиками черешни, то она более-менее решается, в основном за счет местных жителей. Также на работу приезжают работники из Дагестана, говорит Елена Литкевич.

Как говорят фермеры, чаще всего черешня не лежит на складе, ожидая покупателя, ее собирают под заказ.

«Например, к нам может приехать покупатель, и мы специально для него собираем черешню. В среднем у нас собирается 2–3 тонны ягод в день, обычно при этом задействуется 25 человек. При необходимости мы можем собрать до 7 тонн в день, и тогда сбором занимается около 40 человек», — раскрывает подробности работы Диана.

Что касается содержания садов в течение года, то, например, ИП Елена Святодух тратит на поддержание 44 гектаров несколько десятков миллионов рублей в год, рассказали на предприятии.

Доедет ли до регионов?

«Фонтанка.ру» спросила, есть ли вероятность, что магазины в других регионах увидят в этом году мелитопольскую черешню. Оказалось, что шансы есть.

Мы очень хотим поставлять свою продукцию не только на юг России и в ЦФО, но и на северо-запад. Очень рассчитываем, что наша черешня доедет и до Петербурга, и до Архангельска. Скорее всего, поставки в СЗФО могут начаться в конце июня — начале июля. Елена Литкевич представитель ООО «ПКФ „Мелитопольская черешня“»

Елена Литкевич поясняет, что современные технологии позволяют спокойно перевозить черешню на большие расстояния.

«Наша ягода упаковывается в потребительскую упаковку и хорошо транспортируется во многие регионы», — говорит она.

Современные технологии позволяют перевозить ягоды на большие расстояния Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

«Вообще, сейчас уже пошли массовые сорта, которые хорошо доставляются на большие расстояния. Это „Мелитопольская черная“, „Валерий Чкалов“», — говорит Диана. К ним в хозяйство приезжают покупатели из Ростова-на-Дону, Москвы, Нижнего Новгорода, Крыма. «В этом году из Петербурга заказов пока не было, но мы их, скорее всего, дождемся», — уверена она.

Представитель ИП Елена Святодух Виталий рассказал, что в прошлом году черешню поставляли в Петербург.

«Пока оттуда заказов не было, но мы уже отправляли товар в Нижний Новгород и даже Новосибирск. С современными технологиями возможно поставлять черешню и на такие расстояния», — говорит он.

Сколько черешни в Запорожье?

Что касается урожая, то в этом году он действительно будет неплохим, именно Мелитополь заморозки почти не затронули, говорят аграрии.

Хорошим, по мнению представителей Минсельхозпрода Запорожской области, урожай был в 2024 году и составил более 6 тысяч тонн. В том числе в Мелитополе было собрано более 200 тонн ягод.

В прошлом году в Запорожье ранние сорта черешни пострадали примерно на 90%, поздние — на 60–80%. По итогам 2025 года Минсельхозпрод Запорожской области ни итоговых, ни промежуточных цифр не заявлял. Однако, по оценкам участников рынка, урожай мог быть как минимум вдвое меньше, чем в 2024 году. Крупнейшими производителями черешни в Мелитополе считаются ООО «Мелитопольские сады», «Мелитопольская черешня», а также фермерские хозяйства.