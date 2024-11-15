«Повышение цен или закрытие бизнеса»: для ярославских магазинов, офисов и ресторанов увеличили налоги

В Ярославле изменили закон о налоге на имущество организаций Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области увеличат налоги для небольших торговых центров, а также для обычных магазинов, административно-деловых центров, офисов, заведений общественного питания и бытового обслуживания. Эксперты считают, что это приведет к тому, что либо организации увеличат цены на свои товары и услуги, либо просто закроются.

Что изменилось

Речь идет о налоге на недвижимое имущество организаций. 15 ноября Ярославская областная Дума по инициативе правительства региона утвердила новый порядок его расчета.

Если сейчас для определения суммы налога на недвижимость магазинов, офисов, ресторанов учитывается среднегодовая стоимость этого имущества, то со следующего года начнет браться в расчет кадастровая стоимость. Сейчас налог, исходя из кадастровой стоимости рассчитывается только для торговых центров площадью более 1000 кв. метров. Кроме того, для зданий и помещений, кадастровая стоимость которых превышает 300 миллионов рублей, еще и поднимут ставку налога — с 2% до 2,5% от кадастровой стоимости.

Чтобы определить среднегодовую стоимость имущества, нужно суммировать величину остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца года и на последнее число года. Затем полученный результат разделить на 13. Кадастровая оценка определяется государством, исходя из разных критериев имущества.

В итоге, по расчетам властей, налоги на имущество организаций вырастут в Ярославской области более, чем на полмиллиарда рублей в год. То есть это те деньги, которые компании, магазины, рестораны должны будут платить дополнительно к тому, что есть сейчас. По данным правительства коснется нововведение примерно 12 тысяч объектов недвижимости.

— Мы приводим наше законодательство в соответствие с налоговым кодексом РФ. Подобные решения уже давно приняты во всех регионах ЦФО. Мы замыкаем этот список, — прокомментировал министр финансов Ярославской области Алексей Долгов.

Отразится на бизнесе и людях

Преимуществом этого шага станет пополнение казны области.

— Все эти деньги пойдут в социальную сферу. Мы в этом году должны были закончить строительство корпуса детской областной больницы. В следующем году мы должны будем вложить туда более миллиарда рублей, — отметил заместитель председателя Ярославской областной Думы Николай Александрычев.

Но ожидаются и минусы.

— Это может негативно отразится на малом и среднем бизнесе, работающем в таких помещениях. Мы должны понимать, что собственники недвижимости не будут брать эту дополнительную финансовую нагрузку на себя, а переложат на своих арендаторов. То есть для них с нового года возрастет арендная плата, — отметил депутат и бизнесмен, работающий в сфере общественного питания, Максим Вахруков.

По его мнению, аренда для предпринимателей в торговых, офисных помещениях может вырасти сразу на 25-30%. В итоге кто-то примет решение о закрытии.

— Вся нагрузка ляжет на предпринимателя, конечного продавца в виде арендной платы. А тот либо сможет работать, либо нет, — согласился с коллегой депутат Илья Осипов.

«Мера тяжелая и вынужденная»

Практически те же мысли порталу 76.RU озвучил и доцент кафедры управления и предпринимательства ЯрГУ имени Демидова Александр Прохоров.

— Понятно, что власти не от хорошей жизни идут на такие шаги. Но, когда речь идет об увеличении налогов, то есть два варианта ответа со стороны бизнеса. Или это будет переложено большей частью на конечного потребителя товаров и услуг и меньшей частью на уменьшение прибыли. Или, если нет возможности увеличить цену, выходом может стать уход из бизнеса. Конечно, увеличение налога не может стать единственным фактором для прекращения бизнеса, но одним из аргументов вполне может оказаться. А это значит, что без работы останется не только сам предприниматель, но и его наемные работники. Ничего хорошего в этом нет. Понятно, что эта мера тяжелая и вынужденная, — заключил он.

В думе решили проанализировать в целом экономическую среду для ярославских предпринимателей и, возможно, включить какие-то меры в программу их поддержки.