«Получат право на часть имущества»: Павел Дуров решил заплатить всем, кто захочет сделать ЭКО и родить от него детей

Дуров также готов предоставить права на наследство всем своим биологическим детям Источник: Lex Fridman / YouTube

Миллиардер Павел Дуров предложил полностью оплачивать процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) женщинам моложе 38 лет, если они захотят зачать ребенка, используя его донорский материал. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на публичные заявления бизнесмена.

Для этого Дуров поставил несколько условий. В первую очередь женщины не должны быть замужем, а также не старше 37 лет, так как доступ к его образцам ограничен. Учитывая эти два момента, он готов оплатить ЭКО и предоставить права на наследство всем своим биологическим детям.

«Если они смогут доказать, что у нас с ними общая ДНК, то, возможно, лет через 30 они получат право на часть моего имущества после моей смерти», — заявил бизнесмен в подкасте Le Fridman.

Также в интервью французскому журналу Le Point он сказал, что не делает различий между своими детьми.

Впервые Дуров сдал свой донорский материал еще в 2010 году по просьбе друга, который столкнулся с проблемами репродуктивной системы. Уже после этого миллиардер стал донором «из-за дефицита качественного генетического материала» по рекомендации врачей.

По словам основателя Telegram, благодаря таким пожертвованиям более 100 семей в 12 странах смогли стать родителями. Помимо этого, у Дурова есть шестеро детей от трех партнерш. Его состояние на сегодняшний день оценивается примерно в 17 миллиардов долларов.

Кроме того, несколько лет назад десятки женщин обратились в одну из московских клиник, которая хранит донорский материал Павла Дурова. Несмотря на то, что он больше не предоставляет его напрямую, образцы остаются доступными для использования в клинике. На конференциях и в социальных сетях говорили, что у миллиардера «высокая генетическая совместимость».