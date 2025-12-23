НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-17°C

Сейчас в Ярославле
Погода-17°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -21

0 м/c,

 760мм 77%
Подробнее
8 Пробки
USD 78,58
EUR 92,81
ПСБ: главные события года
Что горит в Ярославле
«Умные решения»
Забили тревогу из-за реорганизации ДК
Распродают имущество дорожника
Что подарить и как отметить Новый год
Открыли елочные базары
Объединят дома для престарелых
Бизнес «Получат право на часть имущества»: Павел Дуров решил заплатить всем, кто захочет сделать ЭКО и родить от него детей

«Получат право на часть имущества»: Павел Дуров решил заплатить всем, кто захочет сделать ЭКО и родить от него детей

Основатель Telegram заявил об этом публично

258
Дуров также готов предоставить права на наследство всем своим биологическим детям | Источник: Lex Fridman / YouTubeДуров также готов предоставить права на наследство всем своим биологическим детям | Источник: Lex Fridman / YouTube

Дуров также готов предоставить права на наследство всем своим биологическим детям

Источник:

Lex Fridman / YouTube

Миллиардер Павел Дуров предложил полностью оплачивать процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) женщинам моложе 38 лет, если они захотят зачать ребенка, используя его донорский материал. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на публичные заявления бизнесмена.

Для этого Дуров поставил несколько условий. В первую очередь женщины не должны быть замужем, а также не старше 37 лет, так как доступ к его образцам ограничен. Учитывая эти два момента, он готов оплатить ЭКО и предоставить права на наследство всем своим биологическим детям.

«Если они смогут доказать, что у нас с ними общая ДНК, то, возможно, лет через 30 они получат право на часть моего имущества после моей смерти», — заявил бизнесмен в подкасте Le Fridman.

Также в интервью французскому журналу Le Point он сказал, что не делает различий между своими детьми.

Впервые Дуров сдал свой донорский материал еще в 2010 году по просьбе друга, который столкнулся с проблемами репродуктивной системы. Уже после этого миллиардер стал донором «из-за дефицита качественного генетического материала» по рекомендации врачей.

По словам основателя Telegram, благодаря таким пожертвованиям более 100 семей в 12 странах смогли стать родителями. Помимо этого, у Дурова есть шестеро детей от трех партнерш. Его состояние на сегодняшний день оценивается примерно в 17 миллиардов долларов.

Кроме того, несколько лет назад десятки женщин обратились в одну из московских клиник, которая хранит донорский материал Павла Дурова. Несмотря на то, что он больше не предоставляет его напрямую, образцы остаются доступными для использования в клинике. На конференциях и в социальных сетях говорили, что у миллиардера «высокая генетическая совместимость».

В этом году бизнесмен сообщил, что составил завещание. Это связано с рисками из-за работы по защите свобод. Но наследство его дети получат не сразу — Дуров хочет, чтобы они пожили обычной жизнью. Подробнее об этом мы писали здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Павел Дуров Telegram Донор ЭКО
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Китайские бизнесмены тоже так размножаются
Гость
27 минут
Посмотрите его фото в молодости до пластических операций и пересадки волос. сразу рожать от него перехочется.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Мнение
Зумеру надоело, что все ругают зумеров. Он ответил старшим — и разнес их претензии по всем пунктам
Демьян Бильданов
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Рекомендуем