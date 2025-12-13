Доллар падает, а цены — нет. Почему кофе в России продолжает дорожать

За год зерновой кофе подорожал на 35% Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Кофе в этом году стал одним из рекордсменов подорожания в потребительской корзине. «Фонтанка» спросила у экспертов и участников рынка, почему укрепление рубля не привело к снижению цен и что будет с бодрящим напитком в следующем году.

По данным Росстата, килограмм зерен или молотого кофе в октябре 2025 года стоил на 35% дороже, чем годом ранее. Растворимый кофе и чашка готового напитка в кофейне выросли в цене соответственно на 23% и на 22%.

По словам участников рынка, на цены этого года оказывал давление прошлогодний плохой урожай, который вызвал скачок цен на крупнейших биржах. По данным Всемирного банка, в феврале 2025 года арабика торговалась за 9,05 доллара за кг, робуста — за 5,81 доллара, что в два с лишним раза выше показателей 2023 года. В марте мировая торговля кофе была даже близка к полной остановке из-за того, что продавцы прекратили закупки из-за резкого роста цен на него, сообщал Reuters. В июле цены чуть откатились, но уже в августе вновь начали расти.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли, с начала 2025 года цены производителей на зеленый кофе выросли в среднем на 30%, по отдельным странам — до 50%. До конечного потребителя эти скачки дошли не сразу: цену тормозило наличие старых запасов у производителей, переход на более дешевые сорта кофе и удельный вес других издержек в себестоимости конечного продукта.

Арабика в минусе, робуста в плюсе

Изменения климата сказываются на урожае Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Порядка 70% производимого в мире кофе приходится на сорт «арабика» (Coffea arabica), который выращивается преимущественно в тропических высокогорьях. Низменные районы поставляют сорт «робуста» (Coffea canephora). Кофе выращивают около 40 стран, но более половины мирового производства приходится всего на две страны — Бразилию и Вьетнам.

Последние несколько месяцев биржевые цены на кофе снижаются. Этому способствуют ожидания хорошего урожая робусты. В частности, во Вьетнаме, который является крупнейшим производителем этого сорта, прогнозируют, что сбор урожая в 2025–2026 годах окажется на 10% выше предыдущего сезона, а экспорт робусты может вырасти на 7% — до 1,6 миллиона тонн, пишет Bloomberg. Обильные осадки способствовали выращиванию кофе и повышению урожайности, отмечается в отчете Минсельхоза США. Россия является седьмым по величине потребителем вьетнамского кофе, покупая примерно 1,3 миллиона 60-килограммовых мешков в год.

В Бразилии урожай робусты тоже вырастет — примерно на 19%, а вот урожай арабики рискует оказаться даже хуже предыдущего года. Минсельхоз США прогнозирует снижение производства этого сорта на 13%. «В Бразилии по-прежнему наблюдаются нестабильные и непредсказуемые погодные условия, характеризующиеся засухой, недостаточным количеством осадков и холодными фронтами, которые могут привести к заморозкам и граду на кофейных плантациях в основных регионах производства», — говорится в отчете.

Как результат, экспорт бразильского кофе в 2025/2026 рыночном году сократится на 2,4% — до 40,75 миллиона мешков. Россия — третий по величине импортер бразильского кофе. С января по август 2025 года мы ввезли 188 тысяч мешков (+16,8% к прошлому году).

Сейчас мартовский фьючерс держится вблизи 3,76 доллара за фунт, что примерно соответствует уровню декабря прошлого года, следует из данных ICE Futures.

Но и курс доллара к рублю тоже не стоит на месте: год назад в начале декабря американская валюта стоила 106,19 рубля за доллар, сейчас — 77,46 рубля за доллар. Таким образом, снижение составило 27%.

Ждать ли удешевления кофе

Спрос на кофе растет, а производство — нет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

По мнению участников рынка, сейчас биржевые цены на кофе хотя и откатились с максимумов, всё еще находятся на довольно высоком уровне. Так, генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии «Российской газете» отметил, что «исторически цены выше 300 центов считались катастрофой».

По его словам, дополнительным источником роста мировых цен, помимо низкого урожая, стал рост потребления кофе в странах Юго-Восточной Азии, особенно в Китае и Индии: производство за спросом не успевает.

«За счет курсовой разницы себестоимость зеленого зерна, которое приходит в Россию, в рублях стала за год меньше процентов на 20−25», — комментирует Александр Мышинский, совладелец ГК «Реал», которая, помимо розничной сети, занимается дистрибуцией кофе. Но существует много других факторов, которые не дают опускать цену. Так, у российских компаний, которые импортируют зерна, обжаривают и фасуют, растут издержки на логистику, фонд оплаты труда, электроэнергию и так далее.

Что касается растворимого кофе, то в этом году отпускные цены поставщиков выросли примерно на треть — от 300 до 400 рублей за 100 граммов. Но за такие деньги никто не стремится закупать продукт, поэтому некоторые производители снижают цену за счет акций — примерно на 15%. Предпосылок для дальнейшего удешевления нет, считает предприниматель. Напротив, за счет увеличения НДС до 22% с 2026 года цены могут подрасти. «Это как с бензином: неважно, какая цена на нефть, неважно, какой курс, он дорожает. И по товарам происходит то же», — комментирует он.

«Кофе стабильно дорожает каждые 6−7 месяцев процентов на 10», — рассказал «Фонтанке» владелец одной из несетевых кофеен Петербурга. По словам предпринимателя, оптовые цены на бразильский и перуанский кофе в этом году выросли на 20%, на кофе из Африки или Азии — на 5−8%. Как результат, розничная стоимость чашки кофе в кофейнях города выросла от 10 до 20%, но те, кто поднял цены по максимальной границе, столкнулись с оттоком клиентов, рассказал он.

Хороший урожай робусты не окажет заметного влияния на рынок, считает предприниматель. На этот сорт приходится только 30% мировых продаж кофе, так что подорожание арабики тянет за собой и робусту. Но не исключено, что производители, чтобы снизить цены, будут миксовать робусту и арабику, рассуждает он. Впрочем, значительную часть стоимости чашки формируют аренда помещения, зарплаты, коммунальные платежи, упаковка и сервис. О том, как устроен бизнес несетевой кофейни, ранее рассказывала «Фонтанка».