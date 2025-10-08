НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Продал свой iPhone — потерял деньги и пароли. Почему это опасно даже при сбросе до заводских настроек

Киберполиция предупредила об опасности

Стандартный сброс к заводским настройкам не обеспечивает полного удаления личных данных с телефона, предупреждает МВД в своем Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

«Продажа, передача или утилизация корпоративного или личного смартфона — это не просто бытовая операция, а вопрос информационной безопасности. Распространенное заблуждение, что сброс к заводским настройкам полностью очищает память устройства (а многие не делают даже этого), создает значительные риски для конфиденциальности», — передали в ведомстве.

Эксперты поясняют, что при обычном сбросе система лишь разрывает связь с файлами, но сами данные — фото, сообщения, пароли — остаются в памяти. Их можно восстановить при помощи специального ПО.

Ранее киберполиция уже советовала не хранить в телефоне сканы документов, банковские реквизиты и другую конфиденциальную информацию. Для надежного удаления данных перед продажей рекомендуется использовать полное шифрование или специализированные программы.

Даже через несколько лет после продажи устройства ваши данные могут оказаться в руках злоумышленников, поэтому к очистке смартфона нужно подходить особенно тщательно.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Айфон Мошенник Деньги
Комментарии
с++
5 минут
чушь, в Айфонах аппаратное шифрование, ключ удаляется при сбросе до заводских. Аналогично и для Андроид.
Читать все комментарии
