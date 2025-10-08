Продал свой iPhone — потерял деньги и пароли. Почему это опасно даже при сбросе до заводских настроек

Продавать свой телефон нужно с осторожностью Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Стандартный сброс к заводским настройкам не обеспечивает полного удаления личных данных с телефона, предупреждает МВД в своем Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

«Продажа, передача или утилизация корпоративного или личного смартфона — это не просто бытовая операция, а вопрос информационной безопасности. Распространенное заблуждение, что сброс к заводским настройкам полностью очищает память устройства (а многие не делают даже этого), создает значительные риски для конфиденциальности», — передали в ведомстве.

Эксперты поясняют, что при обычном сбросе система лишь разрывает связь с файлами, но сами данные — фото, сообщения, пароли — остаются в памяти. Их можно восстановить при помощи специального ПО.

Ранее киберполиция уже советовала не хранить в телефоне сканы документов, банковские реквизиты и другую конфиденциальную информацию. Для надежного удаления данных перед продажей рекомендуется использовать полное шифрование или специализированные программы.