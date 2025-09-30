«Я думал, что умираю»: Павел Дуров признался, что его пытались отравить в 2018 году

Об этой ситуации Дуров впервые рассказал широкой аудитории Источник: Lex Fridman / YouTube

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что его в 2018 году пытались отравить. Об этом он рассказал в четырехчасовом интервью американскому блогеру Лексу Фридману.

По словам Дурова, инцидент произошел весной 2018 года, когда команда Telegram пыталась привлечь инвесторов для запуска блокчейн-проекта TON, а сам мессенджер пытались заблокировать в нескольких странах.

«Было нечто, что тяжело забыть. Я никогда не болел, я считаю, что у меня отличное здоровье. Я не принимаю таблетки. Это был единственный случай в жизни, когда я думал, что умираю», — рассказал основатель Telegram в интервью.

По его словам, он приехал домой в свой арендованный таунхаус и увидел, как «странный» сосед что-то оставил у его двери.

«И час спустя, когда я уже лежал в кровати, а жил я один, мне стало очень плохо. Я почувствовал боль по всему телу. Я попытался встать и пойти в ванную. Но пока я шел туда, я ощутил, что мое тело перестало слушаться. Сначала пропали зрение и слух, потом стало трудно дышать. И всё это сопровождалось очень острой болью. Сердце, желудок, все сосуды. Это было трудно объяснить, но в одном я был уверен: „Ну вот и всё“. Я не мог дышать и ничего не видел. Была сильная боль. Промелькнула мысль: „Ну у меня была хорошая жизнь, я успел сделать несколько дел“. А потом я рухнул на пол», — вспомнил тот момент Дуров.

На следующий день предприниматель проснулся на полу и почувствовал сильную слабость. По всему телу у него полопались сосуды, еще две недели он не мог ходить. Но Павел решил не обращаться за медицинской помощью и не рассказывать о случившемся своей команде, чтобы не волновать коллег.

По словам Дурова, этот опыт значительно изменил его отношение к жизни.

«Чувствуешь, будто живешь бонусное время. Как будто ты давно умер, и каждый новый день — это подарок».

Подробностей о странном соседе и его «подарке» бизнесмен не привел.

Кроме того, в интервью он заявил, что телефон мешает ему, а время без смартфона он считает лучшей частью дня.

«Я ненавижу, когда меня отвлекают. Философия тут простая. Я хочу сам решить, что важно в моей жизни. Я не хочу, чтобы другие люди или компании, какие-то организации диктовали мне, что сегодня важно и о чем мне стоит думать», — отметил Дуров.