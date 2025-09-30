НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Я думал, что умираю»: Павел Дуров признался, что его пытались отравить в 2018 году

«Я думал, что умираю»: Павел Дуров признался, что его пытались отравить в 2018 году

Бизнесмен дал большое четырехчасовое интервью

Об этой ситуации Дуров впервые рассказал широкой аудитории | Источник: Lex Fridman / YouTube

Об этой ситуации Дуров впервые рассказал широкой аудитории

Источник:

Lex Fridman / YouTube

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что его в 2018 году пытались отравить. Об этом он рассказал в четырехчасовом интервью американскому блогеру Лексу Фридману.

По словам Дурова, инцидент произошел весной 2018 года, когда команда Telegram пыталась привлечь инвесторов для запуска блокчейн-проекта TON, а сам мессенджер пытались заблокировать в нескольких странах.

«Было нечто, что тяжело забыть. Я никогда не болел, я считаю, что у меня отличное здоровье. Я не принимаю таблетки. Это был единственный случай в жизни, когда я думал, что умираю», — рассказал основатель Telegram в интервью.

По его словам, он приехал домой в свой арендованный таунхаус и увидел, как «странный» сосед что-то оставил у его двери.

«И час спустя, когда я уже лежал в кровати, а жил я один, мне стало очень плохо. Я почувствовал боль по всему телу. Я попытался встать и пойти в ванную. Но пока я шел туда, я ощутил, что мое тело перестало слушаться. Сначала пропали зрение и слух, потом стало трудно дышать. И всё это сопровождалось очень острой болью. Сердце, желудок, все сосуды. Это было трудно объяснить, но в одном я был уверен: „Ну вот и всё“. Я не мог дышать и ничего не видел. Была сильная боль. Промелькнула мысль: „Ну у меня была хорошая жизнь, я успел сделать несколько дел“. А потом я рухнул на пол», — вспомнил тот момент Дуров.

На следующий день предприниматель проснулся на полу и почувствовал сильную слабость. По всему телу у него полопались сосуды, еще две недели он не мог ходить. Но Павел решил не обращаться за медицинской помощью и не рассказывать о случившемся своей команде, чтобы не волновать коллег.

По словам Дурова, этот опыт значительно изменил его отношение к жизни.

«Чувствуешь, будто живешь бонусное время. Как будто ты давно умер, и каждый новый день — это подарок».

Подробностей о странном соседе и его «подарке» бизнесмен не привел.

Кроме того, в интервью он заявил, что телефон мешает ему, а время без смартфона он считает лучшей частью дня.

«Я ненавижу, когда меня отвлекают. Философия тут простая. Я хочу сам решить, что важно в моей жизни. Я не хочу, чтобы другие люди или компании, какие-то организации диктовали мне, что сегодня важно и о чем мне стоит думать», — отметил Дуров.

В прошлом году он признался, что в 12 странах у него родилось более ста биологических детей благодаря донорству спермы. Бизнесмен отметил, что «не делает никакой разницы» между детьми, зачатыми естественным путем, и теми, кто появился на свет благодаря донорству. Он подчеркнул, что все они «будут иметь одинаковые права». Летом 2025 года Дуров рассказал, что составил завещание для всех детей.

Виктория Корнеева
Виктория Корнеева
Павел Дуров Отравление Telegram
