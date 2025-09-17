Не поделили миньонов и Дарта Вейдера: Walt Disney, Universal и Warner Bros обвинили китайскую нейросеть в плагиате

Американские киногиганты требуют компенсации ущерба Источник: disney.com

Кинокомпании Walt Disney, Universal и Warner Bros Discovery подали иск против китайской ИИ-компании MiniMaх. Причина судебных тяжб в том, что нейросеть компании Hailuo разрешает пользователям создавать изображения с персонажами из их фильмов. Об этом сообщает Reuters.

Представители кинокомпаний заявляют, что создание подобных изображений нарушает авторские права и снижает продажи оригинального мерча.

«Сегодняшний иск против MiniMax в очередной раз демонстрирует наше общее стремление привлекать к ответственности тех, кто нарушает законы об авторском праве, где бы они ни находились», — говорится в совместном заявлении трех киностудий.

В иске утверждается, что пользователи нейросети с помощью текстового запроса могут генерировать изображения и видеоролики с такими персонажами, как Дарт Вейдер из «Звездных войн», миньоны из «Гадкого я» с брендингом MiniMax Hailuo.