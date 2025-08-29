Для дачников вводят новые ограничения: как избежать крупных штрафов

Эксперты уверены, что поправки защитят права дачников Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

С началом осени в России вступают в силу новые правила, существенно ограничивающие коммерческую деятельность на дачных участках. Поправки четко разделяют земли по целевому назначению: если участок предназначен для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), то на нем запрещено организовывать любой бизнес.

Под запрет попадают автосервисы, пункты выдачи заказов, кафе, глэмпинги, питомники с цветами и другие коммерческие объекты. Разрешается только продажа излишков урожая при условии, что это не носит систематический характер — без массового производства, наемных работников и фискальных документов. Например, если на участке всего несколько грядок картофеля, а не целое поле, это может служить доказательством некоммерческого использования земли.

Также на даче можно размещать небольшие пасеки — до 10 ульев. Однако если владелец участка превратил его в склад или другое коммерческое предприятие, ему грозит штраф: до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч — для юридических.

Председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова считает, что новые ограничения пойдут на пользу рядовым дачникам. По ее словам, запрет коммерческой деятельности не коснется тех, кто продает излишки урожая со своего участка, зато снизит нагрузку на инфраструктуру садоводческих товариществ (СНТ).

Закон не запрещает продавать ягоды или овощи со своего огорода, но пресекает массовую коммерческую застройку. В противном случае выходит так, что дачникам приходится платить больше за свет и воду из-за чужого бизнеса.

«Самое болезненное для садоводов на сегодняшний день — увеличение нагрузки на линии электропередачи. Это приводит к авариям на подстанциях, к увеличению потерь электричества, плата за которые ложится на плечи садоводов, так как это часть составляющих членских взносов. Получается, садоводы-сезонники платят за предпринимателей, а это просто несправедливо », — подчеркнула Надежда Локтионова.

Как отличить «излишки» от бизнеса

Если вас заподозрят в коммерческой деятельности, потребуется доказать, что вы продаете только выращенное своими руками.

Для этого нужно взять справку в правлении СНТ с указанием: