НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +13

0 м/c,

 755мм 67%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,29
EUR 93,49
Переплыл Босфор
Кому подняли зарплаты
Афиша на пятницу
Ярославский бренд покорил Россию
Хотели объединить два первых класса
Какие обследования пройти осенью
За что могут выписать штраф в лесу
Погода в Ярославле
Размер пенсий в Ярославской области
Обзор цен на цветы перед 1 сентября
Бизнес Для дачников вводят новые ограничения: как избежать крупных штрафов

Для дачников вводят новые ограничения: как избежать крупных штрафов

Правила начнут дейстовать с 1 сентября

433
6 комментариев
Эксперты уверены, что поправки защитят права дачников | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUЭксперты уверены, что поправки защитят права дачников | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Эксперты уверены, что поправки защитят права дачников

Источник:

Ксения Филимонова / IRCITY.RU

С началом осени в России вступают в силу новые правила, существенно ограничивающие коммерческую деятельность на дачных участках. Поправки четко разделяют земли по целевому назначению: если участок предназначен для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), то на нем запрещено организовывать любой бизнес.

Под запрет попадают автосервисы, пункты выдачи заказов, кафе, глэмпинги, питомники с цветами и другие коммерческие объекты. Разрешается только продажа излишков урожая при условии, что это не носит систематический характер — без массового производства, наемных работников и фискальных документов. Например, если на участке всего несколько грядок картофеля, а не целое поле, это может служить доказательством некоммерческого использования земли.

Также на даче можно размещать небольшие пасеки — до 10 ульев. Однако если владелец участка превратил его в склад или другое коммерческое предприятие, ему грозит штраф: до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч — для юридических.

Председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова считает, что новые ограничения пойдут на пользу рядовым дачникам. По ее словам, запрет коммерческой деятельности не коснется тех, кто продает излишки урожая со своего участка, зато снизит нагрузку на инфраструктуру садоводческих товариществ (СНТ).

Закон не запрещает продавать ягоды или овощи со своего огорода, но пресекает массовую коммерческую застройку. В противном случае выходит так, что дачникам приходится платить больше за свет и воду из-за чужого бизнеса.

«Самое болезненное для садоводов на сегодняшний день — увеличение нагрузки на линии электропередачи. Это приводит к авариям на подстанциях, к увеличению потерь электричества, плата за которые ложится на плечи садоводов, так как это часть составляющих членских взносов. Получается, садоводы-сезонники платят за предпринимателей, а это просто несправедливо», — подчеркнула Надежда Локтионова.

Как отличить «излишки» от бизнеса

Если вас заподозрят в коммерческой деятельности, потребуется доказать, что вы продаете только выращенное своими руками.

Для этого нужно взять справку в правлении СНТ с указанием:

  1. Площади участка (не более 50 соток).

  2. Отсутствия наемных работников (помощь родственников не в счет).

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Дача Штраф Участок для дачи
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
JayroslavMudryi
7 минут
очередные запреты, поборы и присмотр в будущее, с чего бы шкурки клок содрать, а то что простому человеку было бы подспорьем на пенсии все только запретить!!!а покажите ка им ......... если земля куплена по закону, покупайте ружья и не пускайте ни кого
Гость
1 час
Ну да ну да. Себя бы как ограничивали
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Мнение
«Не уходя в глухую оборону». HR-директор объяснила, как отвечать на самый неудобный вопрос
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
Без пробок и толчеи в автобусах? Удобно ли на речном трамвае добираться на работу в Ярославле — обзор
Варвара Киселёва
корреспондент
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление