НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

облачно, без осадков

ощущается как +14

3 м/c,

с-з.

 743мм 94%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,43
EUR 94,09
Ремонт за 65 млн
Продлили время работы больницы
Кто зарабатывает на разрухе в Ярославле
Ярославскую область накроет грозой
Эвакуация в ТЦ
В Ярославле похолодает
Частные дома среди высоток
Смертельное ДТП на трассе М-8. Видео
Выплаты к 1 сентября
Где покататься на лошади в Ярославле
Бизнес Предпринимай «Первые вкусы родились на домашней кухне»: история уральского бизнесмена — он придумал известные лимонады без сахара

«Первые вкусы родились на домашней кухне»: история уральского бизнесмена — он придумал известные лимонады без сахара

Напитки оценили тысячи жителей России и даже президент страны

211
Написать комментарий
Антон Балыклов основал производство лимонадов в 2020 году | Источник: предоставлено героем публикацииАнтон Балыклов основал производство лимонадов в 2020 году | Источник: предоставлено героем публикации

Антон Балыклов основал производство лимонадов в 2020 году

Источник:

предоставлено героем публикации

Отечественные аналитики отмечают активный рост производства безалкогольных напитков в России, включая лимонады. По данным делового портала Tadviser, за последний год он составил 9%. А повышение акциза на сладкие напитки и растущий тренд на ЗОЖ подтолкнули производителей к сокращению содержания сахара в газировке.

Одним из первых натуральный лимонад без подсластителей представил соотечественникам челябинский бренд в 2020 году. Поговорили с его создателем Антоном Балыкловым и узнали, как семейный бизнес эволюционировал в массовое производство лимонадов, которые успел оценить сам Владимир Путин.

Рожденный в разгар кризиса: как появились натуральные лимонады

Антон Балыклов родился в небольшом городе Аша Челябинской области в семье предпринимателей. Молодой человек пошел по стопам родителей и подключился к семейному бизнесу в 2012 году. Спустя два года у Антона родилась идея создавать напитки для продажи в местных барах, и под его руководством была основана пивоварня. Дело быстро пошло в гору, за пару лет бренд занял строчку в топе крупнейших производителей крафтового пива в стране. Тогда лимонадного бизнеса в планах не было — всё изменилось с приходом пандемии.

— В 2020 году в отрасли начался кризис — пивной рынок просел, многие бары закрылись, предприниматели искали новые решения. Появилась идея использовать простаивающее оборудование пивоварни. Был и личный импульс — дети просили вкусный и полезный напиток. Так из экспериментов с соками и минералкой на домашней кухне родились первые вкусы лимонадов, — рассказывает Антон.

Аша&nbsp;— небольшой зеленый город, который в народе называют уральской Швейцарией. Здесь, в окружении гор и лесов, был основан бренд лимонадов без сахара | Источник: предоставлено Анастасией ДесяткинойАша&nbsp;— небольшой зеленый город, который в народе называют уральской Швейцарией. Здесь, в окружении гор и лесов, был основан бренд лимонадов без сахара | Источник: предоставлено Анастасией Десяткиной

Аша — небольшой зеленый город, который в народе называют уральской Швейцарией. Здесь, в окружении гор и лесов, был основан бренд лимонадов без сахара

Источник:

предоставлено Анастасией Десяткиной

Полезный лимонад — разве такое вообще возможно? Антон отмечает, что это, конечно, не лекарство или БАД, но в адекватных дозах напитки от челябинского бренда безвредны — ими можно безопасно напоить ребенка. Дело в том, что в основе лимонадов лежит концентрированный сок, а состав максимально приближен к натуральному — в нем отсутствуют консерванты и сахар.

Из зеленых новичков в крупные рыбы — за 5 лет

— Мы стартовали с 30 тысяч банок — запустили их на рынок осторожно, тестово. Сбыт пошел через барную дистрибуцию. Были и сомнения: как рынок воспримет «милую» упаковку? Но продукт «зашел». Бренд начал органически расти без больших маркетинговых вложений. Трудностей, конечно, хватало — с сырьем, деньгами, производственными мощностями, — вспоминает Антон.

На старте бренд рассчитывал получить господдержку, но пивная часть бизнеса не соответствовала критериям.

Сегодня государство предлагает широкий спектр федеральных и региональных мер поддержки, таких как гранты для жителей отдаленных районов, молодых предпринимателей, социальный контракт, различные субсидии и налоговые льготы.

— Лишь спустя время мы поняли — чтобы участвовать в программах, стоило изначально разделить направления бизнеса, — делится основатель бренда.

Трудностей хватало, но благодаря профессионализму начинающего бизнесмена производство лимонадов быстро пошло в гору | Источник: предоставлено героем публикацииТрудностей хватало, но благодаря профессионализму начинающего бизнесмена производство лимонадов быстро пошло в гору | Источник: предоставлено героем публикации

Трудностей хватало, но благодаря профессионализму начинающего бизнесмена производство лимонадов быстро пошло в гору

Источник:

предоставлено героем публикации

Антон отмечает, что, несмотря на трудности, гибкость, опыт и вовлеченная команда помогли начинающему бизнесу выстрелить. Во многом способствовало, что рынок натуральных лимонадов в 2020 году был непаханым полем: в нише присутствовало мало игроков, почти все — выходцы из пивной отрасли.

— Начинали мы с пивного цеха. В 2023 году открыли отдельную площадку на 800 квадратных метров. Нынешние производственные мощности позволяют выпускать до 1,5 миллиона банок в месяц — разница по сравнению с 2020-м годом ощутимая. Сегодня наши лимонады в ретейле по всей стране, а также экспортируются в СНГ, — делится успехом бизнесмен.

1,5 миллиона баночек — не предел

Недавно продукция производителя участвовала на выставке-форуме «Сильные идеи для нового времени», которую посетил президент Владимир Путин. Глава государства заинтересовался брендом лимонадов и даже взял себе баночку.

А на Петербургском Международном экономическом форуме в этом году Антон Балыклов подписал соглашение о строительстве складского комплекса площадью в тысячу квадратов и запуске новой продуктовой линии. Ожидается, что это увеличит выпуск напитка до 4 миллионов банок ежемесячно и обеспечит автоматизацию производства.

Бизнесмен активно участвует в форумах и выставках продукции | Источник: предоставлено героем публикацииБизнесмен активно участвует в форумах и выставках продукции | Источник: предоставлено героем публикации

Бизнесмен активно участвует в форумах и выставках продукции

Источник:

предоставлено героем публикации

«Второго шанса не будет»

Производитель активно участвует в жизни своей малой родины — сотрудничает с фондами Челябинской области, подключается к мероприятиям и конкурсам региона.

— Из последнего: этим летом мы запустили новую лимитированную серию лимонадов «Южный Урал», вдохновленную красотой родных мест — озерами, реками и лесами нашего края. На ПМЭФ‑2025 представили лимонадную линейку с изображениями местных памятников природы, — делится последними новостями предприниматель.

Начинающим бизнесменам Антон Балыклов дает напутствие: «Делайте хорошо сразу — второго шанса не будет. Создавайте команду и систему с первых дней. Даже если вы маленькая компания, ведите себя как большая — разрабатывайте сайт, корпоративную почту, качественный маркетинг и не бойтесь обращаться к профессионалам — это экономит годы».

ПО ТЕМЕ
Вера Новосельцева
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Мнение
Семья с двумя детьми вместо Турции поехала отдыхать в Дагестан. Сколько потратили и стоило ли оно того
Юлия Конева
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление