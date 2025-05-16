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Бизнес Теперь подорожает сахар? Почему даже аномальный холод не оставит нас без сладкого

Теперь подорожает сахар? Почему даже аномальный холод не оставит нас без сладкого

Заморозки оставили производителей свеклы без 12% уже засеянных площадей

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Последние два года цены на сахар колебались в пределах 10 рублей | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUПоследние два года цены на сахар колебались в пределах 10 рублей | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Последние два года цены на сахар колебались в пределах 10 рублей

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Российские СМИ после майских праздников рассказали о том, что необычный холод этой весной оставил производителей свеклы без 12% уже засеянных площадей. Это много, и после таких известий, привык русский человек, цены в магазинах растут. Наши коллеги из «Фонтанки» выяснили, чем всё кончится на этот раз.

Последние два года цены на сахар колебались в пределах 10 рублей, или 15%. По сути, стояли на месте с небольшим трендом к повышению.

Источник: «Фонтанка.ру»Источник: «Фонтанка.ру»
Источник:

«Фонтанка.ру»

Последний сахарный кризис в стране никак не был связан с урожаем и производством. На фоне общей потребительской паники 2022 года цены росли на всё. И в течение года сахар сперва подорожал в 1,6 раза, а потом так же и подешевел. Перед этим скачок с 30 до 50 рублей за килограмм случился на фоне коронавирусной кутерьмы. Правда, уже без отката. Что при этом происходило на полях и на сахарных заводах, народ интересовался мало. Так что если на цены что-то и влияло, то это как раз новости в газетах, а не весенние заморозки.

Источник: «Фонтанка.ру»Источник: «Фонтанка.ру»
Источник:

«Фонтанка.ру»

Россия чем-чем, а сахаром себя обеспечивает по полной. При общем объеме посевов примерно в 1 миллион га и производства более 6 миллионов тонн значительные объемы мы посылаем еще и соседям. В тот же Узбекистан в прошлом году уехало 265 тысяч тонн. Еще 18 тысяч — в Азербайджан и пара тысяч тонн в Киргизию. Российский сахар едят и в Израиле, и в Таиланде, и даже в Канаде.

Главное, что удерживает цены на относительно стабильном уровне, — это не урожай и не мощности по переработке, а огромные запасы прошлогодних урожаев. К примеру, в 2024 году Россия произвела 6,2 миллиона тонн сахара, а годом ранее — 6,9 миллиона. То есть в целом сахара стало меньше, однако по состоянию на 1 марта 2025 года объемы запасов у оптовых торговцев выросли год к году почти на 13%. Месяц спустя запасы превышали прошлогодние на 12%.

Все отраслевые эксперты, признавая негативные последствия апрельских заморозков, говорят, что на рынке это не должно сказаться, хотя 12% утраченных посадок — это очень заметный объем. Председатель правления ассоциации «Союзроссахар» Андрей Бодин говорит о том, что куда важнее погода не в апреле, а позже. Она будет влиять на урожайность свеклы значительно больше, а значит, и на конечный результат.

— В этом году в компании «Прогресс Агро» сахарная свекла засеяна на площади 16 тысяч гектаров. Текущие заморозки повредили менее 3% посевов, это около 400 гектаров. Причем потери небезвозвратны: агрономы уже работают над восстановлением культуры, проводя подкормки. В целом мы уверены в состоянии посевов и не видим предпосылок для неурожая. Поскольку в нашей группе компаний есть собственный сахарный завод, куда и будет поставляться свекла, мы ожидаем выйти на показатели прошлого года, когда произвели 120 тысяч тонн сахара, — рассказал представитель «Прогресс Агро».  Ситуация на рынке стабильна, сахар есть как в целом по отрасли, так и у нас (остатки с прошлого сезона переработки), поэтому каких-либо рисков мы не прогнозируем.

Источник: «Фонтанка.ру»Источник: «Фонтанка.ру»
Источник:

«Фонтанка.ру»

Главный вызов в сахарной отрасли — семена. Так сложилось, что больше 90% из них в Россию привозят из-за границы. В последние годы российские власти предпринимают энергичные меры по развитию собственной семенной базы. Правда, пока главный из таких шагов — обязательство зарубежных поставщиков работать только через российское СП, в котором 51% принадлежит российскому партнеру.

Доля российских семян постепенно увеличивается, хотя в целом объем импортозамещения остается незначительным.

Источник: «Фонтанка.ру»Источник: «Фонтанка.ру»
Источник:

«Фонтанка.ру»

Сахар — высоколиквидный товар. Он часто перемещается между складами крупных трейдеров и нередко пересекает границы. Например, в марте Белоруссия отправила в Россию примерно 30 тыс. тонн белого сахара, и примерно столько же российские производители отправили в Среднюю Азию.

В целом Белоруссия — крупнейший иностранный поставщик сахара в Россию, хотя в общем объеме она всё еще не может делать погоду на нашем рынке. Общий объем производства там — 1/10 от российского, то есть около 600 тыс. тонн, из которых на экспорт уходит примерно 200 тыс. Так что белорусские поставки носят скорее стабилизирующий характер для российского рынка.

Кроме того, товаром выступает и полуфабрикат — сахар-сырец. Его Россия также активно экспортирует, хотя основной рынок сбыта — это всё же СНГ. Дело в том, что дальше уже начинаются орбиты куда более мощных игроков мирового рынка. Та же Индия вырабатывает ежегодно в диапазоне 35–40 миллионов тонн сахара, а Бразилия в этом году ждет около 45 миллионов тонн. Притом что 36 миллионов из них идет на экспорт. Небольшая часть из них доходит и до России. В прошлом году, например, мы получили из Бразилии 52 тыс. тонн в среднем по 0,5 долл. за 1 кг. Годом ранее объем поставок был в 1,5 раза больше.

Стоит отметить, основной продукт на мировом рынке — всё же сахар-сырец, так называемый Sugar #11. Кроме собственно сахара, значительная доля его идет на выработку биоэтанола. Как следствие, частично биржевые цены на Sugar #11 зависят, хоть и странным образом, и от цен на нефть. Неудивительно, что с начала года стоимость контрактов на сахар-сырец на Нью-Йоркской бирже неизменно падает — примерно с 22 до уже 17 долларов за мешок (112 фунтов, около 50 кг).

Привычный нам белый сахар (под этим имеют в виду и очищенный, более распространенный в мире тростниковый) идет на бирже под кодом Sugar #16. Его котировки в последние месяцы особо сильно не менялись, оставаясь около 37 долларов за мешок. Если переводить в привычную обывателю систему мер и весов, то около 63 рублей за 1 кг.

В России же с учетом всех-всех факторов средняя себестоимость производства белого сахара, по оценкам аналитиков портала sugar.ru, составляет чуть больше 67 рублей за килограмм. При этом в рознице в среднем Росстат видит 74,22 рубля за килограмм. А цены в Тверской и Новгородской областях вдвое ниже, чем в Якутии.

Источник: «Фонтанка.ру»Источник: «Фонтанка.ру»
Источник:

«Фонтанка.ру»

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Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Сахар Цены Инфляция Урожай
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