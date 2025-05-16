Теперь подорожает сахар? Почему даже аномальный холод не оставит нас без сладкого

Последние два года цены на сахар колебались в пределах 10 рублей Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Российские СМИ после майских праздников рассказали о том, что необычный холод этой весной оставил производителей свеклы без 12% уже засеянных площадей. Это много, и после таких известий, привык русский человек, цены в магазинах растут. Наши коллеги из «Фонтанки» выяснили, чем всё кончится на этот раз.

Последние два года цены на сахар колебались в пределах 10 рублей, или 15%. По сути, стояли на месте с небольшим трендом к повышению.

Источник: «Фонтанка.ру»











Последний сахарный кризис в стране никак не был связан с урожаем и производством. На фоне общей потребительской паники 2022 года цены росли на всё. И в течение года сахар сперва подорожал в 1,6 раза, а потом так же и подешевел. Перед этим скачок с 30 до 50 рублей за килограмм случился на фоне коронавирусной кутерьмы. Правда, уже без отката. Что при этом происходило на полях и на сахарных заводах, народ интересовался мало. Так что если на цены что-то и влияло, то это как раз новости в газетах, а не весенние заморозки.

Источник: «Фонтанка.ру»











Россия чем-чем, а сахаром себя обеспечивает по полной. При общем объеме посевов примерно в 1 миллион га и производства более 6 миллионов тонн значительные объемы мы посылаем еще и соседям. В тот же Узбекистан в прошлом году уехало 265 тысяч тонн. Еще 18 тысяч — в Азербайджан и пара тысяч тонн в Киргизию. Российский сахар едят и в Израиле, и в Таиланде, и даже в Канаде.

Главное, что удерживает цены на относительно стабильном уровне, — это не урожай и не мощности по переработке, а огромные запасы прошлогодних урожаев. К примеру, в 2024 году Россия произвела 6,2 миллиона тонн сахара, а годом ранее — 6,9 миллиона. То есть в целом сахара стало меньше, однако по состоянию на 1 марта 2025 года объемы запасов у оптовых торговцев выросли год к году почти на 13%. Месяц спустя запасы превышали прошлогодние на 12%.

Все отраслевые эксперты, признавая негативные последствия апрельских заморозков, говорят, что на рынке это не должно сказаться, хотя 12% утраченных посадок — это очень заметный объем. Председатель правления ассоциации «Союзроссахар» Андрей Бодин говорит о том, что куда важнее погода не в апреле, а позже. Она будет влиять на урожайность свеклы значительно больше, а значит, и на конечный результат.

— В этом году в компании «Прогресс Агро» сахарная свекла засеяна на площади 16 тысяч гектаров. Текущие заморозки повредили менее 3% посевов, это около 400 гектаров. Причем потери небезвозвратны: агрономы уже работают над восстановлением культуры, проводя подкормки. В целом мы уверены в состоянии посевов и не видим предпосылок для неурожая. Поскольку в нашей группе компаний есть собственный сахарный завод, куда и будет поставляться свекла, мы ожидаем выйти на показатели прошлого года, когда произвели 120 тысяч тонн сахара, — рассказал представитель «Прогресс Агро». — Ситуация на рынке стабильна, сахар есть как в целом по отрасли, так и у нас (остатки с прошлого сезона переработки), поэтому каких-либо рисков мы не прогнозируем.

Источник: «Фонтанка.ру»











Главный вызов в сахарной отрасли — семена. Так сложилось, что больше 90% из них в Россию привозят из-за границы. В последние годы российские власти предпринимают энергичные меры по развитию собственной семенной базы. Правда, пока главный из таких шагов — обязательство зарубежных поставщиков работать только через российское СП, в котором 51% принадлежит российскому партнеру.

Доля российских семян постепенно увеличивается, хотя в целом объем импортозамещения остается незначительным.

Источник: «Фонтанка.ру»











Сахар — высоколиквидный товар. Он часто перемещается между складами крупных трейдеров и нередко пересекает границы. Например, в марте Белоруссия отправила в Россию примерно 30 тыс. тонн белого сахара, и примерно столько же российские производители отправили в Среднюю Азию.

В целом Белоруссия — крупнейший иностранный поставщик сахара в Россию, хотя в общем объеме она всё еще не может делать погоду на нашем рынке. Общий объем производства там — 1/10 от российского, то есть около 600 тыс. тонн, из которых на экспорт уходит примерно 200 тыс. Так что белорусские поставки носят скорее стабилизирующий характер для российского рынка.

Кроме того, товаром выступает и полуфабрикат — сахар-сырец. Его Россия также активно экспортирует, хотя основной рынок сбыта — это всё же СНГ. Дело в том, что дальше уже начинаются орбиты куда более мощных игроков мирового рынка. Та же Индия вырабатывает ежегодно в диапазоне 35–40 миллионов тонн сахара, а Бразилия в этом году ждет около 45 миллионов тонн. Притом что 36 миллионов из них идет на экспорт. Небольшая часть из них доходит и до России. В прошлом году, например, мы получили из Бразилии 52 тыс. тонн в среднем по 0,5 долл. за 1 кг. Годом ранее объем поставок был в 1,5 раза больше.

Стоит отметить, основной продукт на мировом рынке — всё же сахар-сырец, так называемый Sugar #11. Кроме собственно сахара, значительная доля его идет на выработку биоэтанола. Как следствие, частично биржевые цены на Sugar #11 зависят, хоть и странным образом, и от цен на нефть. Неудивительно, что с начала года стоимость контрактов на сахар-сырец на Нью-Йоркской бирже неизменно падает — примерно с 22 до уже 17 долларов за мешок (112 фунтов, около 50 кг).

Привычный нам белый сахар (под этим имеют в виду и очищенный, более распространенный в мире тростниковый) идет на бирже под кодом Sugar #16. Его котировки в последние месяцы особо сильно не менялись, оставаясь около 37 долларов за мешок. Если переводить в привычную обывателю систему мер и весов, то около 63 рублей за 1 кг.

В России же с учетом всех-всех факторов средняя себестоимость производства белого сахара, по оценкам аналитиков портала sugar.ru, составляет чуть больше 67 рублей за килограмм. При этом в рознице в среднем Росстат видит 74,22 рубля за килограмм. А цены в Тверской и Новгородской областях вдвое ниже, чем в Якутии.