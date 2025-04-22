«Я просто высыпаюсь»: тольяттинка изобрела матрасы с серебром и приучила спать на них всю Россию

Анна Смирнова живет в Самарской области Источник: предоставлено героиней публикации











Как связаны матрасы и нанотехнологии? Тольяттинка Анна Смирнова однажды задумалась, как улучшить качество сна, и ей пришла в голову идея использовать при производстве матрасов наночастицы серебра, которые будут препятствовать размножению микробов. Как помощница учителя продленки открыла фабрику по производству матрасов и изменила рынок товаров для сна.

От продажи подержанных иномарок до инновационной фабрики

Анна Смирнова родилась в Тольятти, в обычной семье. Как и многие земляки, ее родители работали на «Автовазе»: мама — маляром, папа — сварщиком. Сама девушка начала работать в 14 лет.

— Я пришла к директору школы и сказала, что хочу подрабатывать, может быть, убираться или еще что-то делать после учебы. Мне предложили вариант помощника учителя на продленке. По два или три часа в день я занималась с первоклассниками, гуляла с ними, учила уроки, — вспоминает Анна Смирнова.

В 10 классе на курсах профориентации от Волжского университета имени В. Н. Татищева девушка познакомилась с профессией менеджера. В описании задач Анна узнала себя: она всегда любила руководить и брать на себя ответственность. Так что после школы совершенно осознанно пошла на факультет менеджмента.

После окончания университета девушка мечтала работать в автомобильной компании или крупной госкорпорации и даже не думала о собственном бизнесе. На пятом курсе она устроилась в салон подержанных элитных немецких автомобилей, и один из них продала своему будущему мужу. Молодой человек пригласил Анну в мебельный бизнес своей семьи.

— Мне дали направление матрасов. После элитных иномарок это было не очень интересно: непонятно вообще, как продавать матрас, зачем он нужен. Но так как я ответственный человек, начала изучать нюансы — никогда не думала, что матрасы бывают настолько разные. А поспав впервые на действительно хорошем матрасе, я сказала тогда еще будущему мужу: люди просто не знают, что есть возможность так спать. У меня как будто лампочка зажглась: вот это миссия. Треть жизни люди проводят во сне. И если человек спит на твоем матрасе, ты, по сути, ответственный за эту часть. Я хочу донести до людей, что правильный выбор матраса повышает комфортность жизни, — говорит Анна.

Фабрика по производству матрасов находится в Тольятти Источник: предоставлено героиней публикации











После ухода из мебельного бизнеса предприниматель была официальным представителем федерального производителя матрасов в Тольятти. В 2007 году Анна с мужем начали производить матрасы под брендом «Тэллсон» совместно с партнерами, а с 2014 года стали самостоятельно выпускать продукцию под новым брендом Mirtolli. Их продавали через свою розничную сеть, франчайзинговые салоны и дилеров. Собственные магазины были в Москве, на юге и Урале, в Поволжье. Позже компания решила сократить собственную сеть и переориентироваться на онлайн-продажи.

Анна признается, что сложных моментов было много. Несколько раз теряли бизнес. Пережили поджог фабрики и разногласия с учредителями. И каждый раз начинали заново, с нуля, с новых изобретений.

Нанотехнологии против пылевых клещей

— Я задалась вопросом, как можно улучшить качество сна. И в один прекрасный день меня озарило. Матрас занимает первое место по скоплению пылевого клеща. Во время сна клетки кожи обновляются, ее частички попадают внутрь матраса. Это является благоприятной средой для размножения бактерий, пылевого клеща. Раньше наши бабушки и дедушки выносили их на мороз или солнце и выбивали пыль. Современный матрас невозможно вытряхнуть или вычистить пылесосом — слишком глубокий слой наполнителя. Я задумалась, что можно сделать, чтобы защититься от микробов. И вспомнила, что у нас в городе есть компания, которая производит наночастицы серебра. Я обратилась к ним с идеей сделать клей для матрасов с наночастицами серебра, — рассказывает Анна.

Анна сама разрабатывает новые модели матрасов Источник: предоставлено героиней публикации











После экспериментов и лабораторных исследований родился состав, которым стали обрабатывать все матрасы для защиты от бактерий. Клей сертифицировали, запатентовали и получили диплом «Российская нанотехнологическая продукция». Этот проект Анны под названием SAP Nanotechnology стал резидентом технопарка «Жигулевская долина».

Для поддержки предпринимателей, занимающихся инновационными разработками, в Тольятти создан технопарк «Жигулевская долина». Его инфраструктура отвечает потребностям инновационных и высокотехнологичных компаний для реализации проектов. В технопарке расположены офисные, лабораторные и производственные помещения, выставочные и конференц-залы для проведения мероприятий и Региональный центр инжиниринга. По данным на 2023 год, в России всего 125 технопарков.

Вместе делают город лучше

Помимо бизнеса, Анна Смирнова активно занимается общественными проектами и благотворительностью. Она организовала женский клуб, куда входят собственники бизнеса. Организация объединяет желающих помогать тем, кто в этом нуждается, и сделать жизнь в Тольятти лучше.

— Я убеждена, что нужно не только получать из внешнего мира, но и отдавать. Это мой базовый принцип с самого детства. Если каждый человек будет отдавать 10% своих полезных действий, то мир просто станет лучше, — делится предприниматель.

Также Анна руководитель проекта «Сделано в Тольятти», который помогает местному бизнесу продвигать свою продукцию, чтобы о ней узнали как можно больше людей в России и за ее пределами.

Анна с мужем занимаются производством матрасов с 2014 года Источник: предоставлено героиней публикации











Женщина говорит, что никогда не хотела переехать куда-то из Тольятти. Она месяц жила в Китае, много ездила в командировки в Москву, Владивосток и по всей России, но всегда хотелось вернуться домой.

— Как только прилетаю в аэропорт Курумоч, чувствую, что я дома. Это лучший город для жизни. Волга, Жигулевские горы, на выходных можно съездить в Самарскую Луку. Все-таки дом — это дом. Тольятти меня вырастил, здесь мои наставники, друзья, родные. Меня сделал этот город. Как я могу отсюда уехать? — удивляется Анна.

Как достичь успеха и не выгореть

Начинающим предпринимателям Анна советует верить в то, что ты делаешь, и идти только вперед, несмотря ни на что. А во-вторых, не думать, что ты все знаешь.

— Даже если ты 20 лет этим занимаешься, рынок меняется. Иногда молодежь знает больше, чем ты со своим опытом. Надо не только учиться у наставников, но и смотреть на будущее поколение, которое завтра будет твоим потребителем, — считает Анна.

Предприниматель начала заниматься матрасами случайно, но всерьез увлеклась Источник: предоставлено героиней публикации











Также важна любовь к продукту.

— Чтобы бизнес был успешным, женщина должна получать удовольствие от того, что она делает. Если я буду просто зарабатывать деньги, то быстро выгорю. А когда внутри есть ощущение, что ты несешь в этот мир пользу, это дает топливо, чтобы идти по жизни. Меня часто спрашивают, как я все успеваю, я всегда говорю: я просто высыпаюсь, потому что у меня матрас хороший, — смеется предприниматель.

Анна замужем уже 20 лет, и все это время супруги не только живут, но и работают вместе. Конечно, когда 24 часа в сутки находишься вместе, бывают разные эмоции. Секрет в том, чтобы решать конфликты сразу.

— Мы никогда не обижаемся друг на друга дольше 10 минут, потому что дальше уже неинтересно что-то выяснять. Лучше высказать все, возможно, разругаться, покричать, выпустить пар и идти дальше работать, — советует Анна.

В матрасах используют клей с наночастицами серебра Источник: предоставлено героиней публикации











Производство и головной офис компании всегда был в Тольятти, но, несмотря на это, продукцию фабрики можно купить в любом уголке страны через маркетплейс. История Анны Смирновой доказывает, что реализовать любые амбиции и менять жизнь людей можно, живя даже в небольшом городе.

— Дело не в месте, куда вы уедете, дело в человеке. В провинции очень много гениев, которые становятся известны на всю страну. А бизнес можно делать в любой точке, — уверена Анна.