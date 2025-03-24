Круговорот покупок: Wildberries создает сервис для перепродажи вещей — сможет ли он конкурировать с гигантами рынка

Сейчас проект находится на стадии обсуждения Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Крупнейший российский маркетплейс Wildberries обсуждает запуск собственного сервиса ресейла. Пользователи смогут напрямую продавать товары, приобретенные на платформе, создавая внутренний рынок подержанных вещей. Такой шаг позволит Wildberries привлечь новых продавцов и покупателей и увеличить вовлеченность существующей аудитории. NGS.RU рассказывает, с какими проблемами может столкнуться маркетплейс и составит ли он конкуренцию уже существующим гигантам.

От идеи до воплощения

О планах по запуску сервиса ресейла нам рассказали в пресс-службе Wildberries. Представители компании объяснили, что проект находится на уровне идеи и требует необходимых согласований, прежде чем будет запущен хотя бы в тестовом режиме. Несмотря на это, представители компании подчеркивают важность предоставления новых возможностей и услуг для улучшения опыта пользователей.

— Мы рассматриваем возможность запуска различных сервисов для покупателей и продавцов маркетплейса. В планах компании нет запуска классифайда (ресурса тематических объявлений. — Прим. ред.). В настоящее время идет обсуждение возможности тестирования внутри Wildberries сервиса ресейла для пользователей, когда они могут продать товары, приобретенные на платформе, — объяснили в пресс-службе WB.

При реализации нового проекта WB может столкнуться с трудностями Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











Идея ресейла не нова: самые крупные подобные платформы в России — Avito и «Юла», а за рубежом аналогичные сервисы развивают даже люксовые бренды. Тем не менее для маркетплейса, изначально ориентированного на прямые продажи, такой шаг может стать вызовом.

В частности, вопросы к компании могут возникнуть у продавцов, ведь подержанные товары будут конкурировать с новыми. Возможны и юридические сложности: потребуется проработать вопросы гарантий, возвратов и ответственности за качество б/у товаров.

«Здесь всё достаточно просто»

Эксперты разделились во мнениях, сможет ли Wildberries конкурировать с устоявшимися лидерами рынков Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Wildberries — очень крупный игрок, который может составить конкуренцию другим гигантам рынка во многих сферах, уверен генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимательства Алексей Молодых.

— Wildberries — безоговорочный лидер среди маркетплейсов, который занимает около 55% всего рынка. Компания растет, поэтому неудивительно, что она хочет развивать и другие сферы деятельности, — отметил эксперт.

По его словам, примерно такой же путь был и у «Яндекса», который присутствует в такси, доставке и ряде других сфер. WB как крупный игрок выбрал примерно такую же стратегию.

— Если Wildberries выходит на какой-то рынок, значит однозначно хочет занять там долю. У компании есть все необходимые ресурсы для этого. Пока непонятно, как будет выглядеть их сервис ресейла, но наверняка он будет серьезным конкурентом, — уверен Алексей Молодых.

Он также добавил, что за 2024 год рынок онлайн-торговли в России вырос на 40% и достиг отметки в 9 триллионов рублей. Средний чек покупки на маркетплейсах при этом вырос на 18%.

Немного другого мнения придерживается управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков. По его словам, рассуждать об успешности Wildberries в новых сферах пока рано, так как у компании нет необходимых компетенций на этих рынках.

— Wildberries изначально был малорентабельным бизнесом, да и сейчас у компании на фоне оборота прибыль выглядит довольно копеечной. Она ищет рентабельность, новую прибыль. Здесь всё достаточно просто, — отметил Сергей Дьячков.

По итогам 2023 года оборот Wildberries составил 539 миллиардов рублей, чистая прибыль — 18,9 миллиарда рублей.

Эксперт при этом не уверен, что Wildberries сможет составить конкуренцию мастодонтам рынков, на которые планирует зайти.

— У WB нет квалификации на этих рынках — компания никогда этим не занималась. Давайте подождем полгода. Если они за это время смогут занять значимые доли рынка, если смогут отвоевать монополии клиентов, то тогда можно будет говорить о шансах, — заключил Сергей Дьячков.

Мы отправляли официальные запросы в Avito и «Юлу» с просьбой прокомментировать возможное появление нового крупного игрока на рынке сервисов частных объявлений. Представитель «Авито» отметил, что в компании не слышали об инициативе Wildberries, но приветствуют любую конкуренцию. В «Юле» не ответили на запрос.