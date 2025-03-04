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Бизнес H&M окончательно уходит из России

H&M окончательно уходит из России

Назначена дата ликвидации юрлица

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7 комментариев
Компания пытается выйти с российского рынка уже не первый раз | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUКомпания пытается выйти с российского рынка уже не первый раз | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Компания пытается выйти с российского рынка уже не первый раз

Источник:

Российская дочерняя компания шведского ретейлера H&M — ООО «Эйч энд эм», — занимающаяся производством и продажей одежды, ликвидирует свое юрлицо до 5 июня. Это следует из данных ЕГРЮЛ.

Единственным учредителем компании (с долей владения 100%) является H&M Hennes & Mauritz. Помимо бренда H&M, компании принадлежат также марки, как COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home.

Российская «дочка» шведского ретейлера H&M приняла решение о собственной ликвидации еще 17 июня прошлого года. Однако процесс затянулся из-за долгов компании, которые составляли 76 миллионов рублей. Суд наложил арест на ее счета в качестве обеспечительных мер. Теперь задолженность погашена, поэтому компания повторно подала заявление о ликвидации юрлица.

Группа H&M приостановила продажи в России в марте 2022 года. Впоследствии она решила уйти из страны, а также закрыть работавшие здесь под ее брендами магазины и склады. Летом бутики временно открылись, чтобы распродать остатки.

ПО ТЕМЕ
Иностранные бренды Ликвидация Одежда ЕГРЮЛ H&M
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Комментарии
7
Гость
4 марта, 12:16
Дешёвый сегмент. Сделано в Китае.
Гость
4 марта, 14:52
прощевайте.скучать не будем.
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