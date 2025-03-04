H&M окончательно уходит из России

Компания пытается выйти с российского рынка уже не первый раз Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Российская дочерняя компания шведского ретейлера H&M — ООО «Эйч энд эм», — занимающаяся производством и продажей одежды, ликвидирует свое юрлицо до 5 июня. Это следует из данных ЕГРЮЛ.

Единственным учредителем компании (с долей владения 100%) является H&M Hennes & Mauritz. Помимо бренда H&M, компании принадлежат также марки, как COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home.

Российская «дочка» шведского ретейлера H&M приняла решение о собственной ликвидации еще 17 июня прошлого года. Однако процесс затянулся из-за долгов компании, которые составляли 76 миллионов рублей. Суд наложил арест на ее счета в качестве обеспечительных мер. Теперь задолженность погашена, поэтому компания повторно подала заявление о ликвидации юрлица.