НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -3

1 м/c,

южн.

 753мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 99,94
EUR 102,49
Список поздних автобусов
ДТП с перевертышем
Продают недостроенную гостиницу
Что откроют в Брагине
Кинули петарду в ребенка
Как отдохнуть зимой по-русски
SHAMAN поцеловал ярославну
Снесут дома под мост
Высотки в частном секторе
Как изменился рынок недвижимости
Бизнес подробности Владелец культового бара в Ярославле — о планах после продажи заведения

Владелец культового бара в Ярославле — о планах после продажи заведения

Паб выставили на «Авито»

466
3 комментария
В центре Ярославля продают легендарный паб | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUВ центре Ярославля продают легендарный паб | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

В центре Ярославля продают легендарный паб

Источник:

Владелец популярного бара ROCKS в Ярославле прокомментировал информацию о продаже бизнеса. В беседе с корреспондентом 76.RU собственник паба подтвердил, что заведение продается, но также поспешил успокоить завсегдатаев паба:

— Мы работаем в обычном режиме. Закрываться не собираемся, — коротко ответил владелец ROCKS Сергей Ткаченко.

Собственник бара отказался сообщать стоимость бизнеса и объяснять причины его продажи. В объявлении на «Авито» только указано, что средняя выручка бара за месяц составляет 2 миллиона рублей при расходах в 700 тысяч. По данным продавца, при текущих показателях бизнеса вложения можно окупить за два с половиной года.

Судя по объявлению, в месяц бар приносит 2 миллиона рублей | Источник: «Авито»Судя по объявлению, в месяц бар приносит 2 миллиона рублей | Источник: «Авито»

Судя по объявлению, в месяц бар приносит 2 миллиона рублей

Источник:

Как уточняется в объявлении, общая площадь бара — 110 квадратных метров. Помещение находится в собственности владельца. Как уточняет продавец, есть возможность купить бизнес с недвижимостью.

Бар ROCKS на Депутатской, 7 работает уже восемь лет. За это время заведение успело полюбиться местным жителям, да и туристам. В сервисе «Яндекс.Карты» у паба рейтинг 4,9 балла из 5.

Вам нравится это заведение?

Да
Нет
Не был(а) там
ПО ТЕМЕ
Бар Бизнес Продажа Паб
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
43 минуты
Граждане! Не делайте из водки культа! Чревато.
Гость
25 минут
Наигрался.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
«Везла 15 кг за 200 рублей». Курьер — честно о зарплате и сложностях работы
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление