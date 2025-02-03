Владелец культового бара в Ярославле — о планах после продажи заведения

В центре Ярославля продают легендарный паб Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











Владелец популярного бара ROCKS в Ярославле прокомментировал информацию о продаже бизнеса. В беседе с корреспондентом 76.RU собственник паба подтвердил, что заведение продается, но также поспешил успокоить завсегдатаев паба:

— Мы работаем в обычном режиме. Закрываться не собираемся, — коротко ответил владелец ROCKS Сергей Ткаченко.

Собственник бара отказался сообщать стоимость бизнеса и объяснять причины его продажи. В объявлении на «Авито» только указано, что средняя выручка бара за месяц составляет 2 миллиона рублей при расходах в 700 тысяч. По данным продавца, при текущих показателях бизнеса вложения можно окупить за два с половиной года.

Судя по объявлению, в месяц бар приносит 2 миллиона рублей Источник: «Авито»











Как уточняется в объявлении, общая площадь бара — 110 квадратных метров. Помещение находится в собственности владельца. Как уточняет продавец, есть возможность купить бизнес с недвижимостью.

Бар ROCKS на Депутатской, 7 работает уже восемь лет. За это время заведение успело полюбиться местным жителям, да и туристам. В сервисе «Яндекс.Карты» у паба рейтинг 4,9 балла из 5.