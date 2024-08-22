«Я его отчасти понимаю»: Бакальчук рассказала, как семейный раздел Wildberries стал скандалом на всю страну

Совещания с Татьяной Бакальчук не похожи на скучные деловые переговоры Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











После того как Владислав Бакальчук объявил, что его «жена ушла из дома», а Рамзан Кадыров назвал слияние Wildberries с Russ «рейдерским захватом», имена создателей крупнейшего маркетплейса России всё время на слуху. Татьяна Бакальчук рассказала MSK1.RU, почему объединилась с оператором наружной рекламы, как справилась с трудностями в бизнесе, какие планы на ближайшие годы и чему научила своих детей.

О новом витке развития бизнеса

— Почему в качестве партнера для дальнейшего развития вы выбрали компанию Russ? Ведь это оператор наружной рекламы, а точки роста, по вашим словам, будут в том числе в вопросах логистики. Что сотрудничество с Russ даст вашей компании?

— Я уже неоднократно говорила как в прошлом году, так и в этом, что рынок интернет-торговли в нашей стране становится сильно консолидированным. Мы это обсуждали даже на сессии форума «Финополис» в прошлом году, когда говорили про финтех и его развитие на маркетплейсах. В ближайшие годы мы все увидим много нового, о чём пока что даже не все могут подумать, и, уверяю, будет интересно наблюдать за нашим рынком.



Как известно, Wildberries — лидер рынка e-com (покупка или продажа товаров онлайн. — Прим. ред.), но, чтобы оставаться им еще долгое время, всегда нужно искать нестандартные решения для дальнейшего развития. Думать out of box. Объединение с Russ — это ответ на вызовы и сегодняшнего дня, и ближайшего будущего. Правильность решения моей команды косвенно подтверждается тем, что после того как мы объявили об объединении —

Буквально все мои знакомые из разных сфер экономики поздравили меня с неожиданным, но потенциально очень классным решением.

Рабочие вопросы в головном офисе компании решаются в легкой и непринужденной обстановке Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Russ — ведущий игрок в своем сегменте, и для нас, как для лидера отрасли интернет-торговли, важна та экспертиза и те возможности в создании продуктов и управлении экосистемами, которыми они обладают.



Также мы неоднократно заявляли, что смотрим на расширение географии присутствия, нам интересны новые страны, и у нас есть амбиции выходить на мировой уровень. Мы совпадаем с Russ по ценностям и планами по экспансии. Поэтому тут ответ прост — объединение ради достижения общих целей. За счет синергии мы сможем это сделать эффективнее и быстрее.



— В интервью нашим коллегам из «Фонтанки» Владислав сказал, что изначально руководители Russ должны были помогать наладить диалог с госорганами. Можете поделиться своей версией этой истории?

— Думаю, этот вопрос надо задать Владиславу, я бы не хотела комментировать его высказывания, так как за последнее время меня во многом удивляет его позиция. Но если отвечать на ваш вопрос — у нас всегда исторически был хороший диалог с органами государственной власти. Мы — один из крупнейших налогоплательщиков. Мы строим склады, создаем рабочие места и предлагаем высокий уровень заработка. Ни о каких проблемах речи никогда не шло.

В офисе Татьяны Бакальчук несколько десятков переговорных. У каждой — сказочное название: «Лукоморье», «Три богатыря», «Лиса и журавль» и так далее. На столах всегда стоят вода, соки и лимонады Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











— Почему, по вашему мнению, он выступил против партнерства с Russ?



— Сейчас мы стоим на пороге огромной реформации и без преувеличения строим новую компанию — мирового лидера. Владислав, к сожалению, не разделяет такую точку зрения. Но я его отчасти понимаю. Не все умеют быть гибкими, многим тяжело терять зону комфорта, когда и так всё хорошо.



О конкуренции

— В этом году в Wildberries случилось много событий. Помимо объединения с компанией Russ были и масштабные рейды на складах, и пожар в Шушарах. Как компания справилась с этими вопросами?

— Безусловно, это было очень тяжелое событие и для компании, и для меня лично. Главное для меня было — выполнить все обязательства перед селлерами (продавцами. — Прим. ред.). Речь идет о больших суммах, так как ущерб товарам продавцов составил более 34 млрд рублей.

Мы уже выплатили 95% ущерба, остались лишь спорные моменты, которые мы обсуждаем с нашими продавцами. Но это уже совсем небольшой процент.

Мы справились, а также стоит отметить, что справились за счет собственных средств.

На момент возгорания склада Wildberries в Шушарах там находились 1200 человек. Все эвакуировались. Ущерб составил более 10 миллиардов рублей Источник: читатель «Фонтанки»











— Если проанализировать новостную повестку, то можно заметить, что Wildberries гораздо чаще появляется в информационном поле, чем его конкуренты. Как будто бы эксцессы случаются только у вас. Не кажется ли вам, что кто-то может вести информационную войну против вас?



— Такой вывод сделать не могу. Wildberries — по-настоящему народная компания, это уже образ жизни. Скорее, наша популярность связана с тем, что мы все-таки лидер рынка e-com, поэтому к нам приковано большое внимание.



— О значимости компании говорит то, что некоторые вопросы, которые касаются вашего бизнеса, обсуждаются даже на государственном уровне.

— Когда компания достигает таких объемов, как Wildberries, она не может существовать сама по себе. Безусловно, мы постоянно находимся в диалоге с государством. Нам во многом помогает «Опора России», спасибо им за это. Также мы работаем с профильными ассоциациями — в частности, с АКИТ. Все-таки с нашей помощью формируется новое комьюнити, мы уже не первый год помогаем развитию малого и среднего бизнеса в нашей стране и странах присутствия.

Головной офис компании Wildberries в самом центре Москвы. С террасы открывается отличный вид на Кремль Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











— Как государство должно, по вашему мнению, регулировать работу маркетплейсов?

— Это один из наиболее частых вопросов ко мне. Мы продуктивно выстраиваем работу с регуляторами, открыты к диалогу со всеми участниками процесса по законопроекту и стараемся высказать свое мнение так, чтобы была польза как всей отрасли, так и нашим селлерам, нашим потребителям. Так как за нами стоят тысячи продавцов и миллионы покупателей. Регулирование не должно принести неудобства привычному пользованию маркетплейсами. А это стало уже частью культурного кода наших клиентов.



О себе

— Говорят, чем больше бизнес, тем больше проблемы. Как вы справляетесь с таким грузом ответственности?



— Соглашусь — чем больше бизнес, тем больше ответственность. Но я всегда говорила — я счастливый человек, у меня отличная команда. Именно благодаря им я справляюсь в трудных ситуациях и знаю, что могу на кого-то положиться. Ну и конечно же моя семья — это мои дети, мои родители, мои сестры и братья, у меня очень большая поддержка со стороны всех моих близких и друзей.



Ну и в принципе, я считаю себя достаточно сильным человеком и хорошим управленцем, который умеет не только сам собраться в сложных ситуациях, взять волю в кулак и найти выход, но и повести за собой команду.



В офисе есть все, что может понадобится сотрудникам в течение рабочего дня: столовая, спортзал, игровая зона... И все бесплатно Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











— В недавнем интервью Вы сказали, что любите читать. Речь идет о литературе. А что насчет СМИ: читаете ли вы новости или статьи, которые касаются лично вас?

— Да, я с детства люблю читать и стараюсь эту любовь привить и своим детям. Для меня один из лучших способов восстановиться — это сесть где-нибудь с книжкой и чаем.

СМИ я читаю по мере необходимости и возможности. Конечно, просматриваю все новости и статьи, про себя в том числе.

В Wildberries оперативное управление PR-блока всегда было на мне, в объединенной компании это направление также остается под моим руководством.



— Вы много лет скрывали подробности личной жизни. И развод с супругом тоже скрывали — до момента, пока он не решил сам опубличить происходящее. Как вы отнеслись к раскрытию вашей личной жизни? К тому, что ее сейчас обсуждает весь интернет?

— Я по-прежнему считаю, что личная жизнь каждого человека — это личная жизнь конкретно этого человека. Но молчать, если меня пытаются в чем-то обвинять или очернять, я не буду.

Татьяна — лидер списка самых богатых женщин России по версии Forbes. Но с партнерами и сотрудниками общается на равных Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











— Есть ли сейчас какое-либо понимание насчет того, как будет развиваться бракоразводный процесс и раздел имущества?

— Предлагаю этот вопрос адресовать юристам.



— Что вы подумали, когда увидели, что ваш брак хотят спасти Рамзан Кадыров и Тимати?

— Удивилась. Особенно тому факту, что я не знала о существовании таких друзей.



О материнстве

— Не все могут представить себе, как можно совмещать обязанности руководителя такого крупного бизнеса и в то же время обязанности мамы. В чем секрет успеха в семейном деле?

— Я скажу банально — надо просто любить своих детей, стараться уделить им время, присутствовать не только физически, но и ментально. Последнее время я взяла за правило брать с собой детей в командировки. Я очень много езжу по стране, так как у нас строятся большие объекты, часто посещаю локальные производства, встречаюсь с предпринимателями. Такие поездки могут занимать не один день. А еще каждый регион особенный. В каждой области есть своя красота, своя особенность.

Таким образом я стараюсь совмещать приятное с полезным — и рабочие вопросы решаю, и с детьми время провожу. А для них это своего рода приключение. Стараюсь поддерживать начинания каждого ребенка, поощряю их увлечения и хобби.



— Многие россиянки отказываются от рождения детей, потому что считают, что это помешает им построить карьеру. У вас 7 детей и один из крупнейших частных бизнесов в России. Как технически было устроено ваше материнство параллельно с ведением бизнеса? На бытовом уровне.

— Я бы не хотела давать советов в таких делах. Так как нет одного рецепта для всех. Каждый выбирает по себе. Кто-то сначала хочет построить карьеру, найти себя, а уже потом познать материнство. А для кого-то быть матерью — это и есть смысл жизни.



Что касается моего опыта — с детьми мне с первого дня помогает мама, с младшими сыновьями помогают няни. У меня всегда была большая загрузка на работе, поэтому для меня такая помощь — основа поддержки.



Сказочный вайб в офисе Wilberies начинается с порога. На ресепшн гостей встречают матрешки Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











— Какой опыт или навык вы хотите передать своим детям?

— Меня часто спрашивают, будут ли дети участвовать в управлении компанией; я всегда отвечаю: что только если кто-то из них сам захочет стать бизнесменом.

А главное, чему я учу детей — делать то, что тебе нравится, и что приносит пользу миру.

Поэтому главный навык, который я хочу передать — надо пробовать и не бояться делать то, что приносит тебе удовольствие, зажигает глаза, вдохновляет и помогает другим.



— Что бы вы порекомендовали девушкам, которые хотят начать свое дело?

— Пробовать, не бояться сделать первый шаг. Компания уже вырастила целое поколение предпринимателей, среди которых больше половины — женщины. Каждому бизнесмену я по-хорошему желаю научиться падать и вставать. Это закалка, которую ты не узнаешь из книг или из советов бывалых, это можно только прочувствовать. И, пожалуй, сохранять намерение продолжать двигаться вперед несмотря ни на что — самое важное качество предпринимателя.