Готовы раскошелиться? Обзор цен на букеты ко Дню матери в Ярославле

В 2025 году День матери выпал на 30 ноября. Продавцы уже приготовили варианты букетов к празднику. В этом материале смотрим, во сколько обойдется такой подарок.
Цветы в корзине
Большая корзина французских роз в Ярославле стоит почти 15 000 рублей. Для подарка можно выбрать цветы разного цвета: белые, красные или розовые.
Букет в коробке
Большая коробка с цветами и шоколадом обойдется почти в 9000 рублей. Доставка будет бесплатной.
Яркая композиция
Такой необычный букет будет стоить 7200 рублей. Входящий в состав эвкалипт разнообразит аромат цветов.
51 роза
Букет из роз предлагают за 5800 рублей. Цвет для коробки и самих цветов можно выбрать другой.
Нежный букет
Композиция в розовых тонах стоит 3322 рубля. Продавец предлагает совместить гвоздики, герберы и хризантемы.
Съедобный вариант
Для покупателей есть возможность приобрести практичный вариант букета. Например, за цветы из зефира придется отдать 2800 рублей.
Цветы на века
Для тех, кому жалко выбрасывать увядающие букеты, тоже есть свои варианты. На маркетплейсах продавцы предлагают порадовать маму светильником. Цена такого букета — 2108 рублей.
Мыльные розы
Порадовать близкого человека можно и цветами из мыла. В среднем такие варианты на маркетплейсах стоят 500–600 рублей.
Сколько стоит купить цветы поштучно в Ярославле
Большие букеты — необязательный атрибут праздника. В качестве подарка можно приобрести один цветок или создать свой небольшой букет из парочки веток. Собрали для вас средние цены в Ярославле на поштучную покупку цветов:
лилия — 670 рублей;
гортензия — 480 рублей;
хризантема одноголовая — 400 рублей;
лизиантус — 360 рублей;
маттиола — 350 рублей;
хризантема кустовая — 320 рублей;
гелиантус — 300 рублей;
роза — 250 рублей;
альстромерия — 200 рублей;
гербера — 180 рублей;
ирис — 110 рублей;
гвоздика — 95 рублей.