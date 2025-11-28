Готовы раскошелиться? Обзор цен на букеты ко Дню матери в Ярославле

В 2025 году День матери выпал на 30 ноября. Продавцы уже приготовили варианты букетов к празднику. В этом материале смотрим, во сколько обойдется такой подарок.

Большая корзина французских роз в Ярославле стоит почти 15 000 рублей. Для подарка можно выбрать цветы разного цвета: белые, красные или розовые.

Большая коробка с цветами и шоколадом обойдется почти в 9000 рублей. Доставка будет бесплатной.

Такой необычный букет будет стоить 7200 рублей. Входящий в состав эвкалипт разнообразит аромат цветов.

Букет из роз предлагают за 5800 рублей. Цвет для коробки и самих цветов можно выбрать другой.

Для покупателей есть возможность приобрести практичный вариант букета. Например, за цветы из зефира придется отдать 2800 рублей.

Будет украшать дом не только в праздник

Для тех, кому жалко выбрасывать увядающие букеты, тоже есть свои варианты. На маркетплейсах продавцы предлагают порадовать маму светильником. Цена такого букета — 2108 рублей.

Не только порадует глаз, но и пригодится в хозяйстве

Порадовать близкого человека можно и цветами из мыла. В среднем такие варианты на маркетплейсах стоят 500–600 рублей.

Сколько стоит купить цветы поштучно в Ярославле

Большие букеты — необязательный атрибут праздника. В качестве подарка можно приобрести один цветок или создать свой небольшой букет из парочки веток. Собрали для вас средние цены в Ярославле на поштучную покупку цветов: