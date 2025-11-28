НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Готовы раскошелиться? Обзор цен на букеты ко Дню матери в Ярославле

Готовы раскошелиться? Обзор цен на букеты ко Дню матери в Ярославле

Где получится купить дешевле

Сколько стоят цветы поштучно в Ярославле

Сколько стоят цветы поштучно в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В 2025 году День матери выпал на 30 ноября. Продавцы уже приготовили варианты букетов к празднику. В этом материале смотрим, во сколько обойдется такой подарок.

Цветы в корзине

Эффектный вариант оформления

Эффектный вариант оформления

Источник:

Ваш букет

Большая корзина французских роз в Ярославле стоит почти 15 000 рублей. Для подарка можно выбрать цветы разного цвета: белые, красные или розовые.

Букет в коробке

Есть возможность полакомиться шоколадными конфетами

Есть возможность полакомиться шоколадными конфетами

Источник:

Цветторг

Большая коробка с цветами и шоколадом обойдется почти в 9000 рублей. Доставка будет бесплатной.

Яркая композиция

В праздники цена может отличаться

В праздники цена может отличаться

Источник:

Lupin

Такой необычный букет будет стоить 7200 рублей. Входящий в состав эвкалипт разнообразит аромат цветов.

51 роза

Сейчас на букет действует скидка

Сейчас на букет действует скидка

Источник:

Цветторг

Букет из роз предлагают за 5800 рублей. Цвет для коробки и самих цветов можно выбрать другой.

Нежный букет

В букет входит поздравительная открытка

В букет входит поздравительная открытка

Источник:

Цветторг

Композиция в розовых тонах стоит 3322 рубля. Продавец предлагает совместить гвоздики, герберы и хризантемы.

Съедобный вариант

Высота букета — 17 сантиметров

Высота букета — 17 сантиметров

Источник:

Зефирная флористика в Ярославле / Vk.com

Для покупателей есть возможность приобрести практичный вариант букета. Например, за цветы из зефира придется отдать 2800 рублей.

Цветы на века

Будет украшать дом не только в праздник

Будет украшать дом не только в праздник

Источник:

Wildberries

Для тех, кому жалко выбрасывать увядающие букеты, тоже есть свои варианты. На маркетплейсах продавцы предлагают порадовать маму светильником. Цена такого букета — 2108 рублей.

Мыльные розы

Не только порадует глаз, но и пригодится в хозяйстве

Не только порадует глаз, но и пригодится в хозяйстве

Источник:

Wildberries

Порадовать близкого человека можно и цветами из мыла. В среднем такие варианты на маркетплейсах стоят 500–600 рублей.

Сколько стоит купить цветы поштучно в Ярославле

Большие букеты — необязательный атрибут праздника. В качестве подарка можно приобрести один цветок или создать свой небольшой букет из парочки веток. Собрали для вас средние цены в Ярославле на поштучную покупку цветов:

  • лилия — 670 рублей;

  • гортензия — 480 рублей;

  • хризантема одноголовая — 400 рублей;

  • лизиантус — 360 рублей;

  • маттиола — 350 рублей;

  • хризантема кустовая — 320 рублей;

  • гелиантус — 300 рублей;

  • роза — 250 рублей;

  • альстромерия — 200 рублей;

  • гербера — 180 рублей;

  • ирис — 110 рублей;

  • гвоздика — 95 рублей.

Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
День матери Букет Цветы
