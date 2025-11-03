«Пойдет снег»: синоптики рассказали, когда в Центральную Россию придет зима

Синоптики дали прогноз о наступлении зимы в Центральной России Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Специалисты центра «Фобос» рассказали, когда в Центральную Россию придет зима. Они дали прогноз для столицы.

«Метеорологическая осень в Москве продолжится еще около 12 суток, а в середине ноября стартует метеозима, то есть произойдет переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С в сторону отрицательных значений. Дожди станут переходить в твердое агрегатное состояние — пойдёт мокрый снег и снег, начнутся заморозки, на дорогах появится гололедица. Во второй половине текущего месяца атмосфера вступит в следующий, самый холодный в году климатический сезон», — сообщили в «Фобосе».

Аналогичную ситуацию стоит ждать и в соседних с Москвой и Подмосковьем регионах. В том числе и в Ярославской области.

При этом на первые две недели ноября синоптики прогнозируют довольно теплую погоду.

Прогноз погоды для Ярославской области на неделю с 3 по 9 ноября:

3 ноября, понедельник: облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Температура днем: +2…+7 градусов;

4 ноября, вторник: облачно, дождь. Температура ночью: +2…+7 градусов, днем: +4…+9 градусов;

5 ноября, среда: облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Температура ночью: +2…+7 градусов, днем: +3…+8 градусов;

6 ноября, четверг: облачно, небольшой дождь. Температура ночью: +7 градусов, днем: +9 градусов;

7 ноября, пятница: облачно, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью: +7 градусов, днем: +9 градусов;

8 ноября, суббота: облачно, небольшой дождь. Температура ночью: +5 градусов, днем: +8 градусов;

9 ноября, воскресенье: облачно, небольшой дождь. Температура ночью: +5 градусов, днем: +8 градусов.

Узнать прогноз погоды также можно в сервисе «Погода 76.RU».