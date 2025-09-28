Календарь дачника на октябрь — список самых важных работ. А вы ничего не забыли?

Даже в октябре еще рано забывать о даче Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В октябре завершается дачный сезон, поэтому самое время пройтись по списку важных работ на огороде, в саду и теплице. От подготовки дачи к зиме во многом зависит насколько успешным будет следующий сезон. Составили список самых важных работ на даче в октябре вместе с агрономом.

Плодово-ягодный сад

Все деревья и ягодные кустарники перед зимой нужно подкормить фосфорно-калийными удобрениями в дозировке, указанной на упаковке. Так растения смогут восполнить недостающие элементы и уйти под снег более крепкими.

— Обязательно побелить стволы деревьев, чтобы они не получили ожоги. Ближе к концу сентября обмотать нижнюю часть сеткой или другой защитой от грызунов, — предупреждает агроном Людмила Шубина. — Осенняя обрезка в основном только санитарная — нужно убрать поврежденные и больные побеги. Все остальное оставляем до зимы.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

До середины октября можно высаживать саженцы. Можно подокучить растения, добавив немного перегноя для лучшей зимовки. Стоит обработать поврежденные культуры от грибка, если он сильно распространен. Но делать это нужно в безветренный и не морозный день, при этом надо надеть защитный костюм.

В октябре важно подрезать виноград и правильно укрыть его на зиму. Без защиты эта культура холода не выдержит. Также придется укрыть и ежевичные кусты. Малину обязательно пригнуть.

Подготовка земли и теплицы

Важно провести зяблевую вспашку — перекопку грунта под зиму. Осенью важно перевернуть комья так, чтобы верхний слой грунта оказался на дне борозды. Так погибнут личинки вредителей и грибковые болезни.

В теплицу нужно набросать снега, чтобы весной он дополнительно очистил и напитал землю Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В октябре, в отличие от весны, в грунт можно вносить хлористый калий и качественный, незараженный навоз. Все это за зиму пройдет нужную обработку, все лишнее вымоют весенние воды, а земля станет плодородной.

— В теплице нужно убрать все растительные остатки и также сделать крупную перекопку. Не разбивать комья, а так оставить. После этого провести обработку от вредителей и грибковых заболеваний. Важно проверить целостность конструкции, — предупредила Людмила Шубина

Теплицу под зиму нужно оставить открытой. Если есть возможность, то после установления снежного покрова, нужно набросать снега внутрь. Лучше всего сделать это 2-3 раза за зимний сезон.

Посадка озимого чеснока и лука

До третьей декады октября нужно посадить озимый лук и чеснок. Важно сделать это до того, как земля схватится, но при этом не слишком рано.

— Ранние посадки опасны тем, что зубчики и луковки пойдут в рост. Так можно остаться совсем без урожая. Лучше сажать с 10 по 20 октября. Примерно в эти сроки. Но грядки сделать нужно уже сейчас, чтобы земля успела осесть. Обязательно заправить грунт перегноем, калием, фосфором, — подчеркнула агроном.

После высадки укрывать грядки под зиму не нужно. При этом стоит поставить для удобства сигнальные колышки, чтобы их было видно из-под снега.

Работы в цветнике

В октябре нужно высадить и луковичные цветы, которым для развития требуется холод. В первую очередь это тюльпаны.

Луковицы перед посадкой нужно проверить и выбраковать все поврежденные Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU

— Сажаем пока земля копается. Вплоть до третьей декады октября. Заглубить нужно на три высоты луковицы. Тогда и нужный холод будет, и не вымерзнет ничего, — объяснила специалист. — Можно сажать астры, нарциссы, крокусы, гортензии.