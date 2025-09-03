НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

пасмурно, без осадков

ощущается как +12

4 м/c,

сев.

 753мм 82%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,59
EUR 93,84
Сроки строительства третьего моста
Сбер вернул оплату айфоном
Как Радулов стал звездой хоккея
Ярославский бренд покорил Россию
Отзыв на поездку на «Метеоре»
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Построят новый микрорайон
Какие обследования пройти осенью
Осень Обустраиваем дачу Подробности Грядка простаивать не должна: что посадить после чеснока — три проверенных варианта

Грядка простаивать не должна: что посадить после чеснока — три проверенных варианта

Рассказываем, чем будет полезно занять землю

309
Написать комментарий
Если вы уже убрали чеснок, из земли после него еще можно извлечь пользу | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUЕсли вы уже убрали чеснок, из земли после него еще можно извлечь пользу | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Если вы уже убрали чеснок, из земли после него еще можно извлечь пользу

Источник:

Дмитрий Емельянов / E1.RU

После уборки озимого чеснока многие дачники оставляют грядку пустой. Но этого лучше не делать. Ведь осень не ставит крест на садово-огородных работах, и этот период еще можно использовать с пользой. Например, получить второй урожай или оздоровить почву. И в этом садоводам очень поможет чеснок, который уже успел вырасти.

По словам агрономов, чеснок полезен благодаря фитонцидам, которые он выделяет. Эти биологически активные вещества обладают мощным антимикробным действием, подавляют болезни и вредителей. По сути, это такой «врожденный» механизм защиты растений, который входит в состав их эфирных масел. Больше остальных фитонцидами могут похвастаться лук, чеснок, цитрусовые и хвойные деревья.

Вдыхание фитонцидов, например в лесном воздухе, благотворно влияет на здоровье человека, улучшая работу дыхательной и иммунной систем. Но кроме того, достаточное количество органики и питательных веществ остается в почве. Например, после того как вы убрали чеснок. Соответственно, участок готов к новым экспериментам.

Как утверждает автор дзен-канала «Садоеж», есть три варианта, как использовать землю после чеснока и что посадить после него. Выбор простой:

  • зелень — для быстрого урожая;

  • сидераты — для здоровья почвы;

  • скороспелые овощи — для нового урожая.

Чеснок — один из лучших предшественников для ягодного растения, поэтому после него осенью можно посадить клубнику. Кусты получатся здоровыми, а ягоды — крупными. Если хотите витаминов, выбирайте шпинат или руколу. Шпинат созревает за 18–25 дней, рукола порадует уже через 2–3 недели.

Тем, кто не гонится за урожаем, стоит присмотреться к сидератам. Белая горчица быстро взойдет, разрыхлит почву и не оставит шансов болезням. Фацелия обогатит землю органикой и снизит кислотность. Скосить такие посадки нужно до цветения — через 6–8 недель.

А если душа просит овощей, то на грядку можно высадить пекинскую капусту. Некоторые сорта формируют кочан за 45–50 дней. Осенью им особенно комфортно: крестоцветная блошка уже ушла в спячку. Еще один вариант — редис. Сорта «18 дней» или «детский F1» действительно не заставят ждать: свежие корнеплоды будут на столе максимум через три недели. Главное — не загущать грядки и не забывать о поливе.

Так что сентябрь не повод закрывать сезон, а отличная возможность продлить удовольствие от огорода.

Что посадите после чеснока?

Зелень для быстрого урожая
Сидераты для пользы почвы
Овощи для второго сбора
Ничего, я закрыл(а) сезон посадок
ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Советы дачникам Огород Урожай
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
«Превратился в модный курорт»: туристка сравнила современный Алтай с тем, что было 14 лет назад. Сколько она там потратила
Анастасия Зубрилина
Мнение
«Неделю общался с ChatGPT на личные темы»: пугающий опыт нашего журналиста
Артем Краснов
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление