Куда полететь в отпуск прямо сейчас: рейтинг самых недорогих мест (вам даже не придется копить)

Куда полететь в отпуск прямо сейчас: рейтинг самых недорогих мест (вам даже не придется копить)

Отдых в начале осени стоит намного дешевле

220
Написать комментарий
Можно выбрать отель по системе «все включено» или что-то попроще | Источник: Юлия Кашкина / E1.RUМожно выбрать отель по системе «все включено» или что-то попроще | Источник: Юлия Кашкина / E1.RU

Можно выбрать отель по системе «все включено» или что-то попроще

Источник:
Юлия Кашкина / E1.RU

Если вы еще не слетали на море, то сейчас самое время. Отдых на Черноморском побережье становится популярным, а все дело — в ценах. По данным туроператора «Алеан», с начала августа бронирования на сентябрь–октябрь увеличились на 23%, а цены снизились до 30% по сравнению с летним сезоном. Разбираемся, куда ехать выгоднее.

Краснодарский край остается самым востребованным направлением — на него приходится 58% всех бронирований. Сочи лидирует среди курортов региона с долей 53%. Абхазия занимает второе место по популярности (27% бронирований), а Крым — третье (15%). Особенно заметен рост спроса на крымские курорты — на 40% больше, чем в прошлом году. В Абхазию туристы стали ездить на 10% чаще.

«В период бархатного сезона в Крыму популярны санатории, во многих уже нет мест, а также отели в небольших поселках в окрестностях Ялты. В этом году отметили интерес к объектам, расположенным недалеко от известных виноделен, — район Судака, Севастополя, Бахчисарая. Также близость к парковым, заповедным зонам или собственная парковая территория в топе спроса у любителей наблюдать переход природы в осенние краски. У туристов, выбирающих отдых осенью из-за более бюджетных цен, вырос интерес к размещению в апарт-комплексах более чем на 47% по сравнению с прошлым годом», — поделилась с Городскими медиа коммерческий директор Национального туроператора «Алеан» Оксана Булах.

Цены на отдых в бархатный сезон

Отели активно снижают цены, делая осенний отдых привлекательнее летнего: в сентябре отпуск будет на 10–15% дешевле, а октябре на 30–40%.

Примерные цены на 7 ночей для двоих (с питанием и бассейном):

  • Сочи — от 44 800 рублей (наибольший выбор вариантов в Лазаревском районе);

  • Геленджик — от 43 286 рублей;

  • Туапсе — от 37 800 рублей;

  • Анапа — от 29 000 рублей (самый бюджетный курорт);

  • Крым — от 34 400 рублей;

  • Абхазия — от 38 500 рублей.

А может, all Inclusive?

Если хочется отдыхать по системе «все включено», самые доступные варианты — в Анапе (от 32 292 руб. на двоих). В Крыму такой тур обойдётся минимум в 62 600 руб., в Абхазии — от 68 000 руб. В Сочи и Геленджике стоимость выше: от 84 500 руб. Все цены указаны на отдых в течение семи дней для двоих.

Почитайте, в какие еще города можно недорого слетать в сентябре.

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Отдых Отпуск Море
